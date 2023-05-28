Sau một đêm 'chiều chồng' đầy nhiệt tình, tôi sững người, suýt ngất lịm khi phát hiện hộp giấy được giấu cẩn thận chứa đựng bí mật của người chồng mẫu mực suốt 10 năm nay

Tâm sự 28/05/2023 13:58

Một hôm chồng tôi có một cuộc họp quan trọng nhưng lại bỏ quên tài liệu trong phòng làm việc. Anh nhờ tài xế về nhà lấy giúp và nhờ tôi vào phòng làm việc tìm tài liệu cho anh.  

Tôi và chồng lấy nhau đã 10 năm. Tôi biết anh từ thời đi học, nhưng bẵng đi một thời gian dài chúng tôi mới gặp lại nhau. Tôi không biết chồng từng có bao nhiêu mối tình nhưng anh là người đàn ông đầu tiên của tôi.

Từ ngày làm vợ anh, tôi không bao giờ phải chịu cảnh thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Anh chu toàn tiền bạc, yêu thương chăm sóc tôi hết lòng. Anh còn nói mình may mắn khi lấy được người vợ đoan trang, hiền lành là tôi.

 

Tôi sinh cho chồng hai đứa con, một gái một trai. Lúc sinh con trai thứ hai, tôi suýt mất mạng. Lúc tỉnh dậy sau ải thập tử nhất sinh, tôi thấy chồng nước mắt chảy dài nhìn tôi, anh nói cảm ơn tôi và hứa sẽ đối tốt với tôi cả đời. Vì thế dù nhiều người nói với tôi nên giữ chồng chặt hơn, không chừng chồng ngoại tình thì tôi vẫn tin tưởng anh. Tôi nào ngờ mình lại ngây thơ bị chồng lừa dối.

Chồng tôi có phòng làm việc riêng, bình thường tôi cũng ít khi vào đó. Vì chồng tôi khá kỹ tính trong công việc nên anh không thích người khác đụng chạm đến tài liệu của mình. Đến một hôm chồng tôi có một cuộc họp quan trọng nhưng lại bỏ quên tài liệu trong phòng làm việc. Anh nhờ tài xế về nhà lấy giúp và nhờ tôi vào phòng làm việc tìm tài liệu cho anh.

Sau một đêm 'chiều chồng' đầy nhiệt tình, tôi sững người, suýt ngất lịm khi phát hiện hộp giấy được giấu cẩn thận chứa đựng bí mật của người chồng mẫu mực suốt 10 năm nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh chỉ tôi vị trí để tài liệu trong ngăn tủ dưới bàn làm việc. Sau khi lục tìm được thì tôi đưa cho tài xế của chồng rồi quay lại dọn dẹp. Vì lục tìm tài liệu nên tôi vô tình lôi hết giấy tờ trong ngăn tủ đó ra. Tôi bất ngờ khi thấy bên trong còn có một ngăn nhỏ nữa bị giấy tờ che khuất. Vì tò mò mà tôi kéo ngăn ra, lại thấy rất nhiều giấy tờ bên trong. Nếu bình thường thì tôi sẽ không đụng đến nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại muốn coi bên trong còn có gì.

Đến khi lấy hết giấy tờ ra thì tôi phát hiện có một hộp giấy được giấu cẩn thận. Những gì tôi thấy bên trong hộp giấy này chứa đựng bí mật của người chồng mẫu mực mà tôi chung sống 10 năm nay.

Đó là những bộ đồ lót của phụ nữ đủ màu sắc, đủ kích cỡ, còn có những tấm hình của những cô gái mặc chúng. Hóa ra suốt thời gian sống chung với tôi, chồng thường ra ngoài tìm nhân tình. Anh có sở thích giữ lại những bộ đồ lót nóng bỏng của nhân tình cùng những tấm hình do anh chụp.

Quá sốc trước sự thật về người chồng mình tin tưởng bao lâu nay, tôi ôm đầu khóc ngất. Chồng không chỉ phản bội tôi một lần mà là rất nhiều lần. Anh còn thích lưu lại những kỷ niệm dơ bẩn với nhân tình, cất sâu vào ngăn tủ bí mật để tôi không biết được.

Khi bị tôi chất vấn, chồng tôi thừa nhận anh từng ngoại tình với nhiều phụ nữ nhưng từ lúc thấy tôi sinh con thứ hai suýt mất mạng thì anh đã hối hận không tái phạm. Anh thề thốt sẽ không bao giờ tái phạm nữa, xin tôi cho anh cơ hội. Nhưng tôi không thể quên được những hình ảnh đó cùng thói quen kì dị của chồng, tôi phải làm sao đây?

Ngày làm đám tang cho chồng, tôi chết sững, tay chân bủn rủn khi nhìn thấy 4 cô gái mặc đầm bầu đến 'đàm phán' chuyện động trời

Ngày làm đám tang cho chồng, tôi chết sững, tay chân bủn rủn khi nhìn thấy 4 cô gái mặc đầm bầu đến 'đàm phán' chuyện động trời

Biến cố xảy ra vào một đêm mưa, chồng qua đời bất ngờ khiến gia đình tôi điêu đứng. Khi tôi chạy đến bệnh viện thì chồng tôi đã không còn nữa. Tôi suy sụp tuyệt vọng, nhưng đau đớn không dừng lại ở đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 22 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới