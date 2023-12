Sau một đêm say trở về nhà bỗng thấy vợ ngồi đờ đẫn khóc cười một mình ở cầu thang, mở điện thoại ra xem thì ân hận tột độ

Tôi với vợ yêu nhau được hơn năm mới đám cưới. Sau cưới 6 tháng thì em có bầu. Khỏi phải nói ngày có tin “2 vạch”, tôi mừng lắm còn phấn khích: “Từ hôm nay trở đi, mọi việc trong nhà anh cứ để anh lo, em chỉ việc đi làm về rồi nghỉ ngơi dưỡng thai”. Vợ tôi cười hạnh phúc lắm.

Hầu như mọi thời gian tôi đều ở bên vợ. Cũng may cả thai kỳ của vợ rất khỏe mạnh. Tuy nhiên khi em bầu ở tháng thứ 5 thì công việc của tôi có nhiều thay đổi. Do yêu cầu công ty, tôi phải chuyển bộ phận marketing thường xuyên đi ra ngoài gặp khách hàng, đối tác. Không ngày nào về nhà trước 8h tối, đã vậy còn phải uống rượu bia tiếp khách nhiều nên hay say xỉn lắm.