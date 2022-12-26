Sau một đêm say trở về nhà bỗng thấy vợ ngồi đờ đẫn khóc cười một mình ở cầu thang, mở điện thoại ra xem thì ân hận tột độ

Tâm sự 26/12/2022 05:50

Tới một tối cuối tuần tôi sắp ra ngoài ăn nhậu cùng mấy đứa bạn thân thì vợ tôi lại bảo: “Tối nay anh ở nhà với em được không? Em cứ có cảm giác lo lo. Nhỡ có vấn đề gì, em biết tự xoay xỏa thế nào”.

Tôi với vợ yêu nhau được hơn năm mới đám cưới. Sau cưới 6 tháng thì em có bầu. Khỏi phải nói ngày có tin “2 vạch”, tôi mừng lắm còn phấn khích: “Từ hôm nay trở đi, mọi việc trong nhà anh cứ để anh lo, em chỉ việc đi làm về rồi nghỉ ngơi dưỡng thai”. Vợ tôi cười hạnh phúc lắm. 

Hầu như mọi thời gian tôi đều ở bên vợ. Cũng may cả thai kỳ của vợ rất khỏe mạnh. Tuy nhiên khi em bầu ở tháng thứ 5 thì công việc của tôi có nhiều thay đổi. Do yêu cầu công ty, tôi phải chuyển bộ phận marketing thường xuyên đi ra ngoài gặp khách hàng, đối tác. Không ngày nào về nhà trước 8h tối, đã vậy còn phải uống rượu bia tiếp khách nhiều nên hay say xỉn lắm.

Nhiều lần vợ tôi phàn nàn từ ngày chuyển bộ phận, ít quan tâm đến em. Hầu như bữa tối nào đi làm về em cũng thui thủi ăn một mình và gọi điện giục chồng về. Em ngóng chờ cho đến khi thấy tôi bước vào nhà mới yên tâm đi ngủ.

Sau một đêm say trở về nhà bỗng thấy vợ ngồi đờ đẫn khóc cười một mình ở cầu thang, mở điện thoại ra xem thì ân hận tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tới một tối cuối tuần tôi sắp ra ngoài ăn nhậu cùng mấy đứa bạn thân thì vợ tôi lại bảo:

“Tối nay anh ở nhà với em được không? Em cứ có cảm giác lo lo. Nhỡ có vấn đề gì, em biết tự xoay xỏa thế nào”.

Tôi mắng cô ấy gở mồm, mới bầu 7 tháng thì xảy ra chuyện gì được trong khi đi thăm khám đều hoàn toàn bình thường. Còn tôi đi tiếp khách với anh em trong phố chứ có đi đâu xa đâu.

Cuối cùng, tôi vẫn bỏ vợ một mình và đi nhậu. Quá say xỉn nên đêm hôm ấy tôi đã ngủ ngay tại nhà hàng quen. Sáng hôm sau còn lơ mơ chưa tỉnh rượu thì tôi nghe tiếng hàng xóm gọi:

“Về ngay, vợ cậu vừa sảy thai, phải đưa đến viện cấp cứu”.

Thì ra đêm hôm ấy, vợ tôi đột nhiên bị ra máu. Cô ấy gọi cho chồng 23 cuộc nhưng say xỉn quá tôi không biết gì. Không gọi được chồng, vợ tôi tự xuống đi viện. Nào ngờ lúc đến chỗ cầu thang cô ấy đau bụng và ra máu nên ngất.

Sau một đêm say trở về nhà bỗng thấy vợ ngồi đờ đẫn khóc cười một mình ở cầu thang, mở điện thoại ra xem thì ân hận tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng may có hàng xóm phát hiện nên gọi cho tôi. Khi tôi chạy về để đưa đi cấp cứu thì em đã tỉnh và ngồi ở cầu thang gào tên con, đang khóc cười 1 mình.

Vội đưa em vào viện nhưng bác sĩ nói con đã bị sảy. Mất con, vợ tôi từ lúc đó biến thành người khác. Từ hôm ở viện về nhà, thi thoảng em còn ra chân cầu thang ngồi khóc.

Tôi đau lòng và ân hận quá. Chính vì tôi quá vô tâm nên đẩy vợ vào hoàn cảnh trớ trêu này, vợ chồng tôi cũng mất đi đứa con chưa chào đời. Tôi phải làm thế nào để giúp vợ thoát khỏi biến cố này đây?

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ hàng xóm đó có qua lại gì.

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