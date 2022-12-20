Chi tiền tỷ hốt ngay cô vợ đẹp sau 1 tháng hẹn hò, khi cửa phòng tân hôn mở ra tôi chết ngất với cảnh tượng trước mắt mình

Tâm sự 20/12/2022 10:59

Tiệc cưới tàn, vợ than mệt nên về nhà trước. Tôi thì nghĩ chắc cô ấy về chuẩn bị để cho tôi một đêm tân hôn nồng nàn khó quên.

Sau khi chia tay người cũ, tôi lập tức được bạn bè, người quen tới tấp giới thiệu đối tượng. Cho đến khi gặp Kiều thì tôi không khỏi ngẩn ngơ và lập tức quyết định sẽ giành lấy trái tim cô ấy. Kiều mang một vẻ đẹp thanh tao và kiêu sa, cô ấy như một nàng tiểu thư đài các và kiêu kỳ. Còn Vy chẳng khác gì cô thôn nữ quê mùa cục mịch.

Gia đình Kiều không giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả, bố mẹ đều là thành phần trí, thức bản thân cô ấy cũng có học vấn và nghề nghiệp tốt. Tôi không ham lấy vợ giàu mà muốn vợ xinh đẹp, có học và có khí chất. Kiều thực sự là người phụ nữ cực kỳ lý tưởng trong suy nghĩ của tôi.

Chỉ sau một tháng từ buổi gặp đầu tiên, tôi và Kiều đã tổ chức đám cưới. Hơi gấp gáp nhưng như chính cô ấy nói, đó là định mệnh đã an bài thì sớm hay muộn cũng chẳng nói lên điều gì. Để bày tỏ tình yêu và thành ý của mình với vợ, tôi đã chi hẳn 800 triệu tổ chức một đám cưới rình rang, lộng lẫy như mơ.

Chi tiền tỷ hốt ngay cô vợ đẹp sau 1 tháng hẹn hò, khi cửa phòng tân hôn mở ra tôi chết ngất với cảnh tượng trước mắt mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phòng tân hôn được thiết kế ở căn nhà riêng tôi đã mua từ trước. Đó chính là tổ ấm cho tôi vào Kiều xây dựng gia đình. Tiệc cưới tàn, vợ than mệt nên về nhà trước. Tôi thì nghĩ chắc cô ấy về chuẩn bị để cho tôi một đêm tân hôn nồng nàn khó quên.

Tôi hồi hộp đẩy cửa phòng tân hôn. Cánh cửa mở ra, bên trong trống rỗng. Trên giường, trong nhà tắm đều chẳng có ai cả, bóng dáng Kiều không thấy đâu, đến đồ đạc của cô ấy cũng chẳng có tăm tích. Tôi ra ngoài tìm trong bếp và các phòng còn lại cũng đều không thấy Kiều.

Trở lại phòng ngủ, lúc ấy tôi mới nhìn thấy một mảnh giấy trên giường có vài dòng chữ viết vội: “Xin lỗi anh vì tất cả. Nhưng em đã mang thai con của anh ấy rồi, em phải đi đây”. Tôi chết giấc trước những dòng chữ vợ để lại.

Tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ vợ hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành. Lúc ấy mới bàng hoàng biết trước khi được giới thiệu với tôi thì Kiều có yêu sâu đậm một người. Song anh ta rất nghèo nên bố mẹ cô ấy phản đối quyết liệt.

Kiều phát hiện mình mang thai nhưng không nói cho ai biết. Cô ta rắp tâm để tôi nuôi con gã đàn ông khác. Do đó mới gấp gáp chuyện cưới xin đến thế. Nhưng trước ngày cưới một ngày, gã đàn ông kia đã tìm đến gặp Kiều.

Họ nhận ra mình không thể sống thiếu nhau. Kiều thú nhận chuyện mang thai và gã đàn ông kia kiên quyết đưa cô ấy đến một nơi khác sinh sống, bỏ trốn để không ai tìm được. Tuy nhiên nếu bỏ trốn trước đám cưới thì mọi thứ sẽ ầm ĩ lên. Vì vậy Kiều cố chờ đến sau tiệc cưới. Và tôi đã được một màn chết giấc như thế.

Chi tiền tỷ hốt ngay cô vợ đẹp sau 1 tháng hẹn hò, khi cửa phòng tân hôn mở ra tôi chết ngất với cảnh tượng trước mắt mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiều thì vui rồi, đoàn tụ bên người đàn ông mà cô ta yêu thương, đồng thời cũng là bố của cái thai đang mang trong bụng. Bố mẹ vợ thì xin lỗi rối rít xin lỗi, tất cả cũng chỉ có một lời xin lỗi suông. Bao nhiêu thiệt hại, cay đắng và uất ức thì tôi phải gánh chịu hết.

Đã thế tôi còn không thể làm loạn lên được vì chung quy cũng chỉ xấu mặt mình. Tôi phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận, cố đợi thêm một thời gian nữa thì tuyên bố là đã ly hôn. Nhưng chẳng hiểu sao Vy vẫn biết được, còn gọi điện đến chế giễu tôi. Đúng là nhục nhã đủ bề.

Mất gần tỷ bạc, cứ tưởng lấy được cô vợ ngon lành, ai ngờ kế hoạch tan thành mây khói, còn lại chỉ là ê chề, cay đắng. Lúc này tôi nhớ đến những điểm tốt của Vy, muốn đoàn tụ với cô ấy thì bị Vy từ chối thẳng thừng. Đúng là không còn gì đau bằng!

Gặp vợ cũ trong bộ đồ cũ mèm đi cùng đám con nheo nhóc, tôi cười khẩy thương tình cho 2 triệu nhưng rồi “mất ngủ” trước cảnh tượng sau đó

Gặp vợ cũ trong bộ đồ cũ mèm đi cùng đám con nheo nhóc, tôi cười khẩy thương tình cho 2 triệu nhưng rồi “mất ngủ” trước cảnh tượng sau đó

Sau 3 năm tôi tình cờ gặp vợ cũ đưa con đi chơi ở trung tâm thương mại, hôm đó tôi đang dẫn bạn gái mới đi mua sắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự vợ chồng tâm sự tình yêu góc tâm sự tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 47 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy