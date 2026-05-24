Sau ly hôn, tôi học cách buông bỏ người đàn ông đã xem thường mình

Tâm sự 24/05/2026 12:53

“Đàn bà nào cũng đã từng dốc tâm sức, hết mực tận tụy với chồng đến khi nhận ra những gì mình hy sinh là vô nghĩa”. Chị nói với tôi câu đó và bảo rằng mình bây giờ đã là người đàn bà ly hôn rồi. Chị bảo, ngồi ngẫm lại cứ thấy cuộc hôn nhân của mình như cát vậy. Xòe tay ra, thấy mình chẳng còn lại gì.

“Đàn bà nào cũng đã từng dốc tâm sức, hết mực tận tụy với chồng đến khi nhận ra những gì mình hy sinh là vô nghĩa”. Chị nói với tôi câu đó và bảo rằng mình bây giờ đã là người đàn bà ly hôn rồi. Chị bảo, ngồi ngẫm lại cứ thấy cuộc hôn nhân của mình như cát vậy. Xòe tay ra, thấy mình chẳng còn lại gì.

Chị đã từng là một người đàn bà hạnh phúc cho đến một ngày phát hiện chồng ngoại tình. Chị từng cắn chặt môi đến ứa máu rồi tự dằn vặt: “Vì sao chồng phản bội?”. Chị ngỡ đã có tất cả trong tay nhưng hóa ra mình chẳng có gì cả dù chỉ là trái tim của một người đàn ông. Chị đẹp, chị làm ra tiền nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì với chồng. Anh ta vẫn đi ăn nằm với ả đàn bà khác. Khi chị phát hiện ra, tất cả sụp đổ dưới chân.

Chị là người đàn bà đẹp, kiếm được nhiều tiền, có bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng điều đó có nghĩa lí gì đâu với chồng. 5 năm yêu nhau, 5 năm cưới, cả thanh xuân của chị chỉ gói gọn bên chồng. Những lời hứa, những cử chỉ âu yếm khiến chị cũng tự huyễn hoặc rằng tình cảm của họ bền chặt, chẳng có gì thay đổi được. 5 năm cưới nhau, bao vui buồn, bao hạnh phúc. Vậy mà, anh ta nỡ chà đạp lên tất cả. Không phải dạng “ăn bánh trả tiền” hay quen chơi 1 vài tháng mà là anh ta có nhân tình đến những hai năm.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, chị gom đồ đạc ra ngủ ngoài khách sạn. Anh ta rối rít đi tìm, anh ta nhắn tin gọi điện liên tục nhưng chị không trả lời. Anh ta nghĩ chị đi tự tử. Chị cười như kẻ điên khi biết suy nghĩ đó của anh ta. Hóa ra, trong mắt anh ta chị cũng chỉ là hạng đàn bà nhu nhược, yếu đuối. Chồng ngoại tình thì chỉ biết khóc lóc và làm những trò ngu ngốc như rạch tay, tự tử…

Sau ly hôn, tôi học cách buông bỏ người đàn ông đã xem thường mình - Ảnh 1
Chồng sững sờ khi chị muốn ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Khi chị chìa lá đơn ly hôn đã kí sẵn, anh ta há hốc mồm kinh ngạc. Chắc anh ta không ngờ chị là người chủ động ly hôn. Anh ta bảo rằng anh ta còn yêu chị, còn muốn gìn giữ hạnh phúc cho con. Chị bảo, đã quá muộn rồi. Bây giờ anh yêu ai, ngủ với ai, cưới ai chị cũng không thèm quan tâm nữa. Chị nói xong đi thẳng, bỏ anh ta cầm lá đơn mà vẫn không tin đó là sự thật.

Những ngày sau đó, anh điên cuồng tìm chị. Anh đứng trước nhà chị, liên tục gọi cửa. Rồi cầu xin, cả khóc lóc xin chị hay suy nghĩ lại. Chị từng yêu anh ta hơn bản thân mình nhưng chính anh ta là người đã giết chết đi tình yêu ấy. Đã không trân trọng, mất đi mới hối tiếc thì đã quá muộn.

Trở thành người đàn bà ly hôn, chị muốn quên đi tất cả và sống một cuộc đời khác. Chị tin cuộc sống của chị sẽ tốt đẹp và bình yên hơn. Chồng cũ dù đã ly hôn nhưng không ngày nào không nhắn tin tỏ ý hối hận. Nhưng chị không bao giờ cúi mình nhặt lại thứ tình cảm chồng đã chà đạp dưới chân. Chị đã từng yêu, từng sống hết mình thì chị cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Đàn bà hiền lành lắm, dịu dàng lắm nhưng khi bị phản bội họ có thể biến thành những người lạnh lùng và tàn nhẫn nhất.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Tôi trả giá đắt vì chọn chồng theo vẻ ngoài hào nhoáng

Tâm sự đàn bà ly hôn: Tôi trả giá đắt vì chọn chồng theo vẻ ngoài hào nhoáng

30 tuổi, tôi trở thành người đàn bà ly hôn. Khi nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, tôi tự trách bản thân đã quá vội vàng. Ngay lần đầu tiên gặp chồng tại một đám cưới, tôi đã thực sự choáng ngợp. Anh rất đẹp trai, mang một vẻ lãng tử phong trần. Nụ cười duyên, cử chỉ dịu dàng của anh đã đánh gục tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau khi chồng mất, vợ bất ngờ được trao tay căn hộ 3 tỷ, biết được sự thật đằng sau mà hận chồng thấu xương

Sau khi chồng mất, vợ bất ngờ được trao tay căn hộ 3 tỷ, biết được sự thật đằng sau mà hận chồng thấu xương

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ khi biết được lý do tôi bàng hoàng tột độ

Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ khi biết được lý do tôi bàng hoàng tột độ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Mẹ chồng liên tục bóng gió chuyện huyết thống, con dâu phản ứng không ai ngờ

Mẹ chồng liên tục bóng gió chuyện huyết thống, con dâu phản ứng không ai ngờ

Tâm sự 58 phút trước
Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến cả nhà cứng họng

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến cả nhà cứng họng

Tâm sự 58 phút trước
Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn thân, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn thân, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Biết lý do con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn cùng lớp, tôi âm thầm điều tra phát hiện sự thật về chồng

Biết lý do con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn cùng lớp, tôi âm thầm điều tra phát hiện sự thật về chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Đêm nào vợ cũng lấy gối che mặt khi gần gũi, câu trả lời cuối cùng khiến chồng nghẹn người

Đêm nào vợ cũng lấy gối che mặt khi gần gũi, câu trả lời cuối cùng khiến chồng nghẹn người

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Hãnh diện cưới được vợ ngoan, chú rể tái mặt khi đoàn khách lạ xuất hiện ngày cưới

Hãnh diện cưới được vợ ngoan, chú rể tái mặt khi đoàn khách lạ xuất hiện ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Mặc kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", gã chồng chết đứng khi nghe tin báo lúc rạng sáng

Mặc kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", gã chồng chết đứng khi nghe tin báo lúc rạng sáng

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Cú điện thoại ngắn ngủi trong đêm tân hôn khiến chú rể chết lặng rời khỏi phòng cưới

Cú điện thoại ngắn ngủi trong đêm tân hôn khiến chú rể chết lặng rời khỏi phòng cưới

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/5/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/5/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng liên tục bóng gió chuyện huyết thống, con dâu phản ứng không ai ngờ

Mẹ chồng liên tục bóng gió chuyện huyết thống, con dâu phản ứng không ai ngờ

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến cả nhà cứng họng

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến cả nhà cứng họng

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn thân, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn thân, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Đêm nào vợ cũng lấy gối che mặt khi gần gũi, câu trả lời cuối cùng khiến chồng nghẹn người

Đêm nào vợ cũng lấy gối che mặt khi gần gũi, câu trả lời cuối cùng khiến chồng nghẹn người

Hãnh diện cưới được vợ ngoan, chú rể tái mặt khi đoàn khách lạ xuất hiện ngày cưới

Hãnh diện cưới được vợ ngoan, chú rể tái mặt khi đoàn khách lạ xuất hiện ngày cưới

Mặc kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", gã chồng chết đứng khi nghe tin báo lúc rạng sáng

Mặc kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", gã chồng chết đứng khi nghe tin báo lúc rạng sáng