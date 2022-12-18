Sau ly hôn, chị dâu để lại con cho anh tôi nuôi, 2 năm sau trở về đưa cho anh 500 triệu rồi tiết lộ bí mật động trời

Thuyết phục mãi không được, chị dâu mở túi xách lấy ra mấy cọc tiền dày bịch. Chị bảo tổng số tiền là 500 triệu, coi như chị bồi thường cho gia đình tôi.

Anh trai và chị dâu tôi ly hôn cách đây 2 năm. Sống chung nhiều mâu thuẫn, cãi vã, không thể dung hòa được, cuối cùng họ kéo nhau ra tòa. Thời điểm ly hôn, cháu tôi vừa lên 3 tuổi. Gia đình tôi đang chuẩn bị tinh thần để giành quyền nuôi con vì thằng bé là cháu đích tôn của gia đình. Ai ngờ chị dâu chủ động để con lại cho anh tôi nuôi. Chị bảo công việc của chị bấp bênh, có mang con theo cũng không thể chăm lo tốt cho thằng bé. Nhà tôi thở phào nhẹ nhõm vì chị dâu hiểu chuyện, biết lo nghĩ cho con. Mới đây chị dâu cũ đến nhà, cứ nghĩ chị chỉ thăm con, không ngờ chị đưa ra đề nghị muốn đón thằng bé về chăm sóc. Tất nhiên cả nhà tôi không ai đồng ý. Cho dù hiện tại chị đã có tiền nhưng nhà tôi rất yêu thương cháu, sớm tối chăm sóc thằng bé 2 năm qua, chẳng có lý do gì để chúng tôi phải nhường lại quyền nuôi con cho chị ấy.

Ảnh minh họa: Internet Thuyết phục mãi không được, chị dâu mở túi xách lấy ra mấy cọc tiền dày bịch. Chị bảo tổng số tiền là 500 triệu, coi như chị bồi thường cho gia đình tôi. Bố mẹ tức giận đuổi chị ấy ra khỏi nhà, chúng tôi cần gì chỗ tiền ấy của chị. Trước sự phẫn nộ của gia đình tôi, chị dâu có lẽ cũng chẳng còn cách nào khác, đã tiết lộ một bí mật động trời khiến anh tôi đắng chát tận cùng. Chị tuyên bố thẳng thằng bé không phải là con đẻ của anh tôi!

Thời điểm sau đám cưới không lâu, anh tôi có đi công tác xa nhà mấy tháng trời. Thời gian đó chị đã ngã vào vòng tay của một người đồng nghiệp. Khi anh tôi về được một thời gian ngắn thì chị phát hiện mang thai. Chính chị cũng mơ hồ về bố đẻ của con mình. Sau khi sinh con, chị ấy lén đi xét nghiệm ADN và biết thằng bé không phải con của chồng. Vậy nhưng gia đình tôi không hề nghi ngờ, chị liền giấu nhẹm tất cả. Ảnh minh họa: Internet Chị dâu cũ nói rằng để lại con cho anh tôi nuôi thì chị ấy cũng rất áy náy, song thời điểm đó kinh tế khó khăn, chị chẳng còn cách nào khác. 500 triệu kia coi như bồi thường cho nhà tôi, mong chúng tôi đưa con cho chị. Anh tôi hận vợ cũ lắm nhưng dẫu sao thằng bé cũng là trẻ con, nó chẳng có tội tình gì. Nhà tôi có nên nhận tiền rồi cho qua mọi chuyện để tất cả đều được yên bình hay không?

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