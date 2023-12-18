Sau đêm tân hôn mệt nhoài, chưa kịp mặc lại áo đã bị anh tát 2 cái cháy má, tôi cắn răng chịu đựng âm thầm làm một việc khiến anh ân hận cả đời

Tâm sự 18/12/2023 14:48

Những tưởng anh chồng với tính cách hòa đồng thân thiện nhiều tuổi hơn sẽ biết cách chăm chút nuông chiều ai ngờ ngày sau khi đồng ý cưới anh ta tỏ ra khá chặt chẽ từ chi tiêu tới ăn uống nhưng tôi lại tự nghĩ rằng cũng chả sao vun vén vào gia đình cả.

Tôi năm nay 27 tuổi, tính ra còn trẻ nhưng cha mẹ lại khá cổ hũ vì thế ép lấy chồng, thậm chí mẹ tôi còn mang cái chết ra để dọa nếu tôi không kết hôn.

Thế là tôi nhắm mắt đưa chân lấy người đàn ông mình vừa quen được 2 tháng, đó là người do cô họ mai mối công ăn việc làm ổn định, gia đình có điều kiện nhìn vẻ bề ngoài khá được năm nay đã 33 tuổi.

Những tưởng anh chồng với tính cách hòa đồng thân thiện nhiều tuổi hơn sẽ biết cách chăm chút nuông chiều ai ngờ ngày sau khi đồng ý cưới anh ta tỏ ra khá chặt chẽ từ chi tiêu tới ăn uống nhưng tôi lại tự nghĩ rằng cũng chả sao vun vén vào gia đình cả.

Sau đêm tân hôn mệt nhoài, chưa kịp mặc lại áo đã bị anh tát 2 cái cháy má, tôi cắn răng chịu đựng âm thầm làm một việc khiến anh ân hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để rồi đến đêm tân hôn ấy khi mà đó là lần đầu tiên trong đời của tôi anh ta vừa ân ái xong thì cầm ngay cái đèn rọi xuống giường, nghĩ tôi giả vờ than đau để lừa anh ta nên tôi bị ăn ngay 2 cái tát.

Tôi oán hận vô cùng nhưng cũng chẳng thèm giải thích gì cả. Tôi ôm mặt khóc và đi ngủ ngay sau đó.

Thế rồi tôi âm thầm lên kế hoạch để riêng về tiền bạc anh ta là con 1 thế nên cha mẹ khá giả cho rất nhiều tiền vàng khi cưới tôi cũng cất riêng.

Sau đêm tân hôn mệt nhoài, chưa kịp mặc lại áo đã bị anh tát 2 cái cháy má, tôi cắn răng chịu đựng âm thầm làm một việc khiến anh ân hận cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cắn răng chịu đựng hơn 1 năm lúc đó tôi đã sinh được cậu con trai bụ bẫm, tiền để riêng cũng nhiều mua được 1 căn hộ riêng cho hai mẹ con và tôi quyết định ly hôn.

Ai cũng ngỡ ngàng có lẽ anh ta cũng vậy nhưng tôi đưa ra những lý do bằng chứng anh ta hành hạ tôi ngược đãi tôi thậm chí đánh đập tôi.. và thế là anh ta phải trả giá cho những lỗi đã gây ra, tôi làm thế có đúng không, nghĩ lại cũng thương con còn quá bé, tôi nên làm sao đây?

Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân

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