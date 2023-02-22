Sau đêm tân hôn, chồng đòi đổi phòng ngủ lên tầng cao, giữa đêm tỉnh giấc nhìn hành động của chồng với nhà đối diện, tôi hãi hùng nhận ra sự thật

Tâm sự 22/02/2023 10:05

Tối nào tôi cũng thấy anh chăm chỉ làm việc và giục vợ đi ngủ trước. Anh kê chiếc bàn đối diện phòng ngủ, nhìn sang nhà đối diện.

Tôi biết anh qua mai mối của một người quen. Vì anh mới ở nước ngoài về và đã khá đứng tuổi nên bố mẹ anh thúc giục chuyện cưới xin. Vốn là người có ngoại hình, có công việc tốt, mức thu nhập tốt, người quen bố của tôi hi vọng tôi và anh sẽ là một cặp trời sinh. Bản thân tôi cũng là một cô gái xinh đẹp, nhiều người theo đuổi, công việc khá tốt.

Ngày gặp anh, nghe cách anh nói chuyện vui vẻ, hài hước, tôi khá ấn tượng. Trong lòng tôi có chút tham lam khi nghĩ anh là người ở nước ngoài, có trải nghiệm, có của cải nên cho đó là ưu thế. Tôi quyết định tìm hiểu anh.

Chúng tôi chính thức yêu nhau sau 3 tháng hẹn hò cà phê. Anh nói không có mục đích gì khác là muốn lấy vợ và xác định định cư ở Việt Nam. Bố mẹ anh mong có cháu bế bồng còn tôi cũng mong ổn định cuộc sống. Cả hai bên gia đình rất ủng hộ mối quan hệ này.

 

Ngày yêu anh, anh thể hiện mình là người ga lăng, đối xử với mọi người trong gia đình tôi rất tốt, chu đáo. Với bạn bè của tôi, anh cũng ga lăng quá mức. Thực sự tôi rất tự hào khi có được người yêu như anh.

Vì thời gian yêu nhau khá ngắn nên chúng tôi thực sự chưa nghĩ đến chuyện đi quá giới hạn. Anh là người sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn hiểu được việc cần giữ gìn cho tôi nhất là khi chúng tôi chưa có quá nhiều điều kiện ở riêng.

Anh nói cuộc sống hiện đại, nếu cả hai thực sự yêu thương, cảm tình với nhau thì lấy nhau về tìm hiểu thêm cũng khiến hôn nhân thú vị hơn. Đôi khi, hai người quá hiểu nhau, yêu nhau quá lâu, hôn nhân sẽ không còn thú vị và nhanh chán. Tôi đồng ý suy nghĩ của anh và quyết định tiến tới hôn nhân sau một thời gian ngắn.

Sau cưới, chúng tôi về nhà riêng luôn, không ở lại nhà chồng đêm nào. Căn nhà rộng rãi khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Vừa không phải làm dâu vừa có nhà rộng, to, không gì bằng. Đêm tân hôn tôi đã nghĩ ra đủ thứ để tạo không gian lãng mạn, ngọt ngào nhưng thực tình, mọi thứ không được như ý cho lắm.

Anh không phải là người cuồng nhiệt trong chuyện gối chăn. Bản thân tôi luôn giữ gìn đến ngày hai đứa chính thức thành vợ chồng nhưng việc tôi còn trong trắng có vẻ không khiến anh ngạc nhiên và hạnh phúc.

Sau đêm tân hôn, chồng đòi đổi phòng ngủ lên tầng cao, giữa đêm tỉnh giấc nhìn hành động của chồng với nhà đối diện, tôi hãi hùng nhận ra sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đêm tân hôn có phần nhạt nhẽo ấy, anh đòi đổi phòng ngủ từ tầng 1 lên tầng hai với lý do ngủ ở dưới ẩm thấp. Tôi cũng đồng ý. Nhưng kể từ đêm đó, tôi thấy anh có nhiều biểu hiện lạ.

Anh không mấy mặn mà chuyện chăn gối dù vợ chồng mới cưới. Tối nào tôi cũng thấy anh chăm chỉ làm việc và giục vợ đi ngủ trước. Anh kê chiếc bàn đối diện phòng ngủ, nhìn sang nhà đối diện. Biểu hiện lạ lùng của anh khiến tôi tò mò. Tôi để ý mỗi lần nhà đối diện tắt điện là anh cũng chuẩn bị tắt điện đi ngủ. Có lúc làm việc, anh lại nghĩ chuyện gì đó rồi tủm tỉm cười một mình.

 

Hôm sau, tôi dậy từ sớm để theo dõi hành tung của nhà đối diện. Sự thật khiến tôi ngã ngửa. Một người đàn ông vô cùng đẹp trai, cao ráo đi ra. Dường như anh ta ở một mình.

Tôi thấy khuôn mặt của người này ngờ ngợ, hình như đã nhìn thấy đâu đó trên FB của chồng. Tôi lần mò thử vào phần ảnh thì thấy có một tấm từ rất lâu, hai người họ chụp thân thiết với nhau.

Tôi lại tiếp tục vào FB của người đàn ông đó thì tá hỏa phát hiện anh ta là người đồng tính. Dường như anh ta đã ngầm thể hiện bản thân mình với mọi người nên không ngại khoe khoang những bức ảnh chụp chung tình cảm với người cùng giới.

Chân tay tôi bủn rủn, hoang mang. Tôi lo sợ chồng mình có vấn đề về giới tính. Nghĩ lại đêm tân hôn và những cử chỉ khi yêu nhau, tôi cảm thấy những gì mình nghi ngờ là sự thật.

Những ngày sau đó, ngày nào chồng cũng lặp lại hành động đó. Tôi quyết định giả vờ ngủ để vạch trần bộ mặt của anh. Đang đêm, tôi thấy anh và người đàn ông kia đứng nhìn về phía nhau, tay làm hiệu trái tim thể hiện tình cảm.

Trong lòng tôi trỗi dậy sự căm hận. Thì ra, anh đã lừa dối tôi về giới tính của mình. Anh lấy tôi vội vàng cũng chỉ làm bình phong cho anh. Giờ đây, tôi chỉ biết ôm mặt khóc, hối hận vì sự tham lam và chóng vánh của mình.

Tôi thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ. Ngay trong đêm ấy, anh đã thú nhận tất cả với tôi. Anh và người đàn ông kia quen nhau từ lâu, khi anh về nước mới chính thức gặp mặt. Vì không muốn làm bố mẹ thất vọng nên anh quyết định lấy tôi để an ủi người lớn. Vì sự ích kỉ của anh mà làm hại một đời người con gái?

Tôi trách mình tại sao tôi không tìm hiểu kĩ, tại sao tôi lại có thể vội vàng kết hôn để rồi hủy hoại cả đời mình.

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