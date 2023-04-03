Sau đêm cuồng nhiệt với anh chàng đã có vợ cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào ‘anh sẽ ly hôn để cưới em, nào ngờ cảnh tượng hôm ấy khiến tôi đau đến ‘vỡ tim’

Tâm sự 03/04/2023 20:38

Tin vào lời hứa của anh bao nhiêu, tôi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng đau đến tột độ này.

Tôi làm kế toán cho công ty xây dựng có thu nhập ổn định. Chồng tôi chỉ làm công nhân cơ khí, lương thưởng bấp bênh. Khi yêu và quyết định làm đám cưới với anh, tôi đã không suy nghĩ tính toán nhiều, tôi chỉ cần người đàn ông bên cạnh biết yêu thương và chung thủy với vợ.

Nhưng sống với nhau một thời gian ngắn tôi đã cảm thấy mệt mỏi về sự chênh lệch trình độ, công việc. Vì chuyện này mà tôi chưa muốn sinh con. Tôi đã nhiều lần cố gắng thay đổi bản thân để tìm tiếng nói chung với chồng mà tình hình vẫn chưa cải thiện.

Một lần lên mạng, tôi thấy tin nhắn từ tài khoản lạ gửi tới. Thì ra là Nam, người yêu cũ thời đại học của tôi. Ngày xưa chỉ vì chút giận dỗi, tự ái mà chúng tôi đã chia tay nhau. Giờ thì Nam đang làm quản đốc cho một công ty sản xuất, vợ cậu ấy đang đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài.

Sau đêm cuồng nhiệt với anh chàng đã có vợ cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào ‘anh sẽ ly hôn để cưới em, nào ngờ cảnh tượng hôm ấy khiến tôi đau đến ‘vỡ tim’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày chúng tôi đều tâm sự nói chuyện với nhau, biết những khúc mắc của tôi với chồng Nam tỏ ra thông cảm và khuyên tôi cố gắng. Những buổi hẹn café bắt đầu diễn ra, chuyện gì đến cũng đến, những cảm xúc yêu thương xưa cũ ùa về, tôi và Nam đã quấn lấy nhau mỗi khi gặp gỡ.

Tôi muốn chia tay chồng để đến với Nam, chính cậu ta đã nói: "Khi nào vợ anh về nước, anh sẽ làm thủ tục ly hôn cô ấy. Lúc ấy chúng mình sẽ làm đám cưới". Tin lời Nam và nghe theo tiếng gọi của tình yêu, tôi dứt khoát làm đơn ly hôn trước sự ngỡ ngàng rồi cầu xin của chồng.

Ly hôn xong, tôi tự do đến với Nam và chờ ngày hai đứa làm đám cưới.Vợ Nam đã về nước được vài tháng mà chưa thấy cậu ta đề cập đến chuyện ly hôn vợ. Tôi sốt ruột giục giã thì Nam tỏ thái độ khó chịu và cáu gắt với tôi.

Hôm nay cuối tuần tôi hẹn Nam đi chơi nhưng cậu ta bảo bận việc công ty, tôi đành rủ cô bạn thân đi xem phim cùng. Tới rạp, vừa vào chỗ ngồi tôi bỗng nghe giọng nói rất quen: "Lâu rồi vợ chồng mình không tới chỗ này, sau này anh nhất định sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn". Tôi quay lại phía sau, nhìn thấy tôi Nam tái mặt vờ như không quen biết.

Ngồi xem phim mà tôi cứ nghĩ đến chuyện đánh ghen ngược với vợ Nam. Nhưng tôi biết, người sai là tôi chứ không phải ai khác. Vợ chồng họ chắc chắn đang hạnh phúc chứ không có ý định ly hôn như lời Nam đã hứa với tôi.

Về đến nhà tôi gọi điện cho Nam nhưng cậu ta không bắt máy, mãi đến nửa đêm tôi thấy tin nhắn của Nam gửi tới. Nam xin lỗi tôi và nói không thể chia tay vợ bởi cô ấy đang mang thai. Cả đêm tôi cứ nghĩ đến việc sẽ gặp vợ của cậu ta để nói chuyện và tìm cách giành lại tình yêu của Nam. Nhưng tôi không muốn phá vỡ thêm một gia đình nữa, tôi hoàn toàn bế tắc.

 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 32 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường