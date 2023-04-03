Nấu cháo nhưng quên quên bỏ muối, vội vã chạy lên lấy rồi mới bưng đến cho vợ, nào ngờ, chồng gục ngã khi biết lý do vợ sảy thai sau cuộc gọi động trời của cô

Tâm sự 03/04/2023 18:38

Vừa bưng tô cháo nóng hổi lên cho vợ ăn, anh giật mình nhớ ra chưa bỏ muối nên vội vàng quay lại, nào ngờ đã nghe thấy cuộc nói chuyện động trời.

Hải yêu đơn phương Yến nhiều năm. Khi biết Yến chia tay bạn trai cũ, Hải ở bên cô an ủi, bày tỏ tình cảm của mình. Anh dốc lòng theo đuổi người mình yêu suốt 1 năm thì nhận được lời đồng ý từ cô. Dù biết trong lòng cô vẫn còn vương tình cũ nhưng anh không từ bỏ, kiên nhẫn đợi cô. Đến khi Yến nhận lời cầu hôn, Hải mừng vui khôn xiết. Thấy người phụ nữ mình yêu nhiều năm mặc váy cưới xinh đẹp, anh hứa sẽ yêu thương và quý trọng cô ấy cả đời này.

Lấy nhau đã 4 năm, chưa bao giờ Hải thôi cố gắng vun vén gia đình nhỏ cùng Yến. Anh không để tâm chuyện cũ, cô cũng hết lòng vì gia đình. Khi thấy cả hai yêu thương nhau không rời, ai cũng nhẹ nhõm mừng thay.

Nấu cháo nhưng quên quên bỏ muối, vội vã chạy lên lấy rồi mới bưng đến cho vợ, nào ngờ, chồng gục ngã khi biết lý do vợ sảy thai sau cuộc gọi động trời của cô - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ ngày là vợ chồng, Yến không may sẩy thai 2 lần. Thấy vợ vật vã mất con, Hải tự dày vò chính mình. Vì anh nghĩ vợ sẩy thai là do bản thân quá bận rộn không có nhiều thời gian ở bên vợ. Đến lần thứ ba Yến mang thai, Hải mừng như bắt được vàng. Anh liền bỏ bớt công việc, dành thời gian ở nhà chăm sóc vợ nhiều hơn. Chẳng ngờ, thai vừa được 2 tháng thì Yến lại sẩy thai lần nữa. Hải chết lặng trong lòng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh để động viên vợ.

 

Những ngày sau đó, sáng nào Hải cũng dậy sớm để nấu cháo bồi bổ cho vợ ăn. Đến một hôm, anh bưng cháo lên phòng cho vợ rồi vào bếp định múc một bát cho mình thì chợt nhớ ra chưa nêm gia vị. Anh vội vàng chạy lên phòng ngủ để lấy bát cháo đưa vợ, đem về bếp nấu lại. Khi anh đi đến cửa phòng đang hé mở thì chết sững khi nghe tiếng vợ lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó:

Nấu cháo nhưng quên quên bỏ muối, vội vã chạy lên lấy rồi mới bưng đến cho vợ, nào ngờ, chồng gục ngã khi biết lý do vợ sảy thai sau cuộc gọi động trời của cô - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Cũng may em đến khám ở chỗ bạn thân, chứ không thì chẳng giấu nổi chuyện em uống thuốc tránh thai mấy năm nay. Em nói cho anh biết, lần này là lần cuối, sau này e sẽ không đợi anh nữa. Hải rất yêu thương em, em sẽ không vì anh mà lừa dối anh ấy nữa. Mình kết thúc đi”.

Hải thấy đầu óc choáng váng, không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy. Hóa ra suốt 4 năm sống cùng nhau, Yến vẫn nhớ mong người yêu cũ. Bao nhiêu lần cô mang thai với anh là bấy nhiêu lần cô nhẫn tâm bỏ đi máu thịt của anh. Tất cả là vì hy vọng trở về với người xưa.

Hải không giữ được bình tĩnh nữa, anh điên cuồng lao tới đập nát đồ vật trong nhà, sau đó viết đơn ly hôn với vợ. Yến không thể ngăn nổi anh nữa rồi, cô sai quá rồi. Mọi chuyện không thể cứu vãn nữa, chỉ có thể ly hôn mới giúp Hải thấy thanh thản.

 

Thấy chồng mua que thử thai rồi giấu giếm với thái độ lén lút, tôi làm ầm ĩ lên bắt anh khai ra sự thật để rồi tái mặt khi nghe câu trả lời

Thấy chồng mua que thử thai rồi giấu giếm với thái độ lén lút, tôi làm ầm ĩ lên bắt anh khai ra sự thật để rồi tái mặt khi nghe câu trả lời

Ấy thế nhưng, nghe chị bán hàng khấp khởi nói với tôi điều ấy, tôi tá hỏa không dám tin ngay lập tức về thẳng nhà hỏi chồng rõ ràng.

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