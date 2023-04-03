Đang ở nhà một mình với cha dượng thì nghe âm thanh lạ lùng trong phòng khách, con gái lén ra xem thì điếng hồn trước cảnh tượng ấy

Tâm sự 03/04/2023 14:57

Vội vàng nhắn tin cho mẹ để báo tin, nhưng khi trở về nhà, bà lại có hành động khiến cô chỉ thêm phẫn uất và mệt mỏi.

Năm nay, cô gái A là một học sinh năm nhất trung học, cô chia sẻ rằng mình không muốn về nhà sau một sự cố xảy ra vài ngày trước.

 

Theo lời kể thì các đây vài ngày, cô A ở nhà một mình với cha dượng vì mẹ và anh trai nói rằng sẽ về muộn.

Trong lúc vô tình cô A đã ngồi xem TV cùng với cha dượng trong phòng khách, nhưng cuối cùng bởi vì cô không thể chịu được bầu không khí lúng túng và khó xử nên cô đã lẻn về phòng của mình.

Tuy nhiên, cô A vì sợ nếu đóng cửa lại sẽ khiến người cha dượng hiểu nhầm là cô ghét ông ấy, vậy nên cô A đang định mở cửa ra thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ và dừng mọi hành động của mình lại.

Đột nhiên, cô con gái nghe thấy một tiếng động lớn...

Đang ở nhà một mình với cha dượng thì nghe âm thanh lạ lùng trong phòng khách, con gái lén ra xem thì điếng hồn trước cảnh tượng ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một hồi lắng nghe, cô A cảm thấy khó chịu và sợ hãi khi xác nhận âm thanh đó là tiếng của một bộ phim 'khiêu dâm'. Đồng thời cô nhắn tin cho mẹ mình và giải thích sự việc với mẹ ở trạng thái hoản loạn: "Mẹ mau về nhà đi ạ".

Tuy nhiên, khi người mẹ trở về nhà đã hành động như thể không có chuyện gì xảy ra và khuyên nhủ A rằng: “Con đừng hiểu lầm, TV còn chiếu những bộ phim có những nội dung và phân cảnh kì lạ hơn cơ."

Rất tức giận vì thái độ dửng dưng của mẹ, cô gái đã A nổi giận. Người mẹ bắt đầu thở dài và lắp bắp nói với A rằng rằng: "Đó chỉ là một bộ phim được phát trên TV thôi mà, con có nói quá lên không đấy?"

Người mẹ bực mình nói với cô A rằng: "Những gì bố dượng của con xem là một video khiêu dâm do một người bạn gửi cho, và người lớn xem nó cũng không có gì lạ đâu con.” Người mẹ còn nói thêm: “Con đừng có cư xử một cách nhạy cảm như vậy".

Đang ở nhà một mình với cha dượng thì nghe âm thanh lạ lùng trong phòng khách, con gái lén ra xem thì điếng hồn trước cảnh tượng ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những tưởng mẹ sẽ hiểu cho mình nhưng cô đã vô cùng sốc trước phản ứng dửng dưng và lạnh lùng của mẹ, và sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng cô đã tìm đến lời khuyên từ cư dân mạng.

Cô A hỏi rằng: “Có bình thường không khi biết con mình vẫn đang ở trong phòng mà vẫn bật to tiếng phim khiêu dâm?” Và “Tôi không thể hiểu nổi được, có phải tôi đang quá nhạy cảm hay không?”.

Khi bài đăng được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã để ra những bình luận quan tâm và chỉ trích, họ cho rằng: "Làm sao mà một người được gọi là cha lại làm chuyện như vậy nhỉ?", "Ngay cả người mẹ còn bỏ qua một cách bình thường thì cũng kỳ lạ thật đấy."

 

Một cư dân mạng khác đã đưa ra lời khuyên cho A là: “Nếu lần sau xảy ra sự việc tương tự, bạn hãy khóa trái cửa phòng, sau đó quay video lại rồi báo cảnh sát hoặc giáo viên chủ nhiệm của bạn”.Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp phát hiện cơ sở kinh doanh trên địa bàn bán 200 sản phẩm mỹ phẩm sữa tế bào gốc 5in1, nhãn hiệu Beauty Spa, loại 30ml không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

 

 

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