Cả tháng Tuyết và Thái xa nhau, Tuyết thì mệt mỏi vì suy nghĩ, nhưng Thái vẫn ung dung như không.

Tuyết và Thái đến với nhau qua mai mối, nhưng khi tìm hiểu 2 người đã có cảm tình với nhau, khá hợp nhau trên nhiều khía cạnh. Thế mà khi sống chung lại nhạt nhẽo như 2 cái bóng trong nhà. Thái hoàn toàn sống trong thế giới riêng của mình, đi làm, đi chơi, về nhà nghỉ ngơi, nói Tuyết như không khí với anh ta thật không ngoa. Có khi cả ngày Thái chả nói với Tuyết câu nào, ở nhà luôn trong phòng làm việc khóa trái, bần cùng mới ở cùng 1 chỗ với vợ. Cô mang tiếng có chồng mà chả khác gì độc thân. Tuyết sắp ngộp thở rồi thà 1 lần làm cho ra ngô ra khoai rồi muốn ra sao thì ra còn hơn. Thế nên cô mới khăng khăng ly thân, dù chả có sự vụ gì lớn. Cô muốn cả 2 nhìn nhận lại về cuộc hôn nhân này.

Ảnh minh họa: Internet Cả tháng Tuyết và Thái xa nhau, Tuyết thì mệt mỏi vì suy nghĩ, nhưng Thái vẫn ung dung như không. Cô nhiều lần muốn ngồi đối mặt thẳng thắn với chồng, Thái đều kiếm cớ từ chối. Thái độ của anh ta quá bất bình thường, khiến Tuyết phải đặt câu hỏi, thế ra anh ta cưới cô là vì điều gì? Không cam tâm, Tuyết quyết tìm ra chân tướng sự việc. Cô nghĩ, chẳng có cách gì nhanh gọn hơn là thuê người theo dõi anh ta. Kết quả sau 2 tuần cô thu được, hầu như chả có gì đáng ngờ. Thái không có cô nàng nào, thậm chí còn chả cafe hay ăn tối với ai, chứ đừng nói vào khách sạn. Có điều, Thái thường xuyên gặp gỡ gã bạn thân của mình, đi cùng nhau suốt, còn ở nhà gã kia đêm nữa. Tuyết có biết người đàn ông này, nhưng không rõ về anh ta lắm, vì Thái chả bao giờ kể với cô.

Thêm 2 tuần nữa theo dõi, kết quả vẫn vậy. Chả có gì đáng nói, nổi bật nhất vẫn là tình bạn thắm thiết của Thái với gã bạn mà thôi. Gần như dính lấy nhau, và Thái hay ngủ lại nhà gã ta. Sao hai kẻ đó không sống chung với nhau luôn đi nhỉ? Từ đã! Thân thắm thiết? Sống chung? Trong đầu Tuyết chợt lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Cô vội vàng bới lại tất cả những tấm ảnh mình có trong tay, nhìn kĩ từng tấm, rồi bàng hoàng nhận ra một điều. Ánh mắt Thái và gã bạn nhìn nhau, thực sự khác lạ. Ảnh minh họa: Internet Tuyết quyết định bảo người theo dõi tìm cách có được hình ảnh 2 kẻ kia khi cánh cửa phòng khép lại. 1 tuần sau, cả tập dầy ảnh đã được đặt trên bàn của Tuyết. Cô vừa xem ảnh vừa phá lên cười ngặt nghẽo. Vui vì cuối cùng cô đã giải được câu hỏi lớn trong lòng mình bao lâu nay. Thấy nực cười vì có những kẻ ích kỉ cùng cực, không dám đối diện với vấn đề của mình mà muốn làm tổn thương người khác để bảo toàn bản thân. Hạnh phúc của cô, gia đình nhỏ mà cô mong chờ, cuối cùng vỡ vụn chỉ vì rơi vào màn lừa đảo của Thái. Chắc chắn Tuyết sẽ ly hôn, nhưng không thể để Thái bình yên bên người tình được. Anh ta phải trả giá cho hành động tàn nhẫn của mình. Tuyết chọn 1 bức ảnh Thái với bạn thân hôn nhau, đăng nhẹ lên mạng xã hội. Vậy là sự thật về con người anh ta đã được phơi bày, khỏi cần giấu diếm, từ giờ anh ta có thể đường hoàng sống với giới tính thật của mình. Ai kì thị, chê cười anh ta đâu cơ chứ. Nhưng nếu lừa một phụ nữ để làm bình phong thì lại là chuyện khác. Rồi trong đơn ly hôn, Tuyết yêu cầu Thái phải bồi thường cho mình. Lừa hôn còn đau đớn hơn bị lừa đảo tài sản vật chất ấy chứ. Không lẽ bị thương tổn như thế, chỉ một phán quyết ly hôn đơn thuần là xong? Và tòa án đã xử Tuyết thắng. Thái bị trừng phạt thích đáng, những kẻ tàn nhẫn dám mang hạnh phúc của một người con gái ra làm trò đùa sẽ phải dè chừng.

Gần đây, chồng bỗng có sở thích 'tiện đường' đưa đón em nữ đồng nghiệp đi làm, cô chẳng nói chẳng rằng mà chỉ ra tay làm một việc gọn ghẽ Ly đưa ra nhận xét, rằng nếu thi thoảng cho đi nhờ cô chắc chắn không bắt bẻ. Nhưng ngày nào cũng đưa đón tận nhà như thế, là việc 1 người đàn ông có vợ nên làm hay sao? Vợ mình ở nhà đã đưa đón được tận tình tới mức ấy?

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