Sau đêm bị chồng đuổi ra khỏi nhà, người vợ lang thang đổi đời thành phu nhân giám đốc, hưởng cuộc sống nhung lụa, yêu thương

Tâm sự 18/11/2022 13:28

Chồng cũ không bao giờ có thể ngờ được cô vực dậy một cách nhanh chóng, giờ đây, cô đã sống sung sướng và nhận ra bộ mặt thật của anh.

Hồng từng là cô gái xinh đẹp, được nhiều người đàn ông theo đuổi. Thế rồi ở tuổi 22 cô lên xe hoa với một người đàn ông giàu có ở tHồngnh phố. Ai cũng nghĩ cuộc sống của Hồng sẽ hạnh phúc sung sướng đến cuối đời.

Lấy chồng giàu về Hồng được cưng chiều vô cùng, đến khi mang thai thì chồng cô bảo nghỉ việc ở nHồng nghỉ ngơi. Cũng từ đây tai họa ập đến với Hồng, khi cái thai được gần 3 tháng cô đi siêu âm thì bác sỹ kết luận cô mang thai con gái. Lúc đó chồng Hồng thay đổi thái độ, từ cưng chiều quay ra trách móc đay nghiến cô:

- Loại đàn bà vô cùng, có việc đẻ con trai cũng không xong.

Sau đêm bị chồng đuổi ra khỏi nhà, người vợ lang thang đổi đời thành phu nhân giám đốc, hưởng cuộc sống nhung lụa, yêu thương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hồng đau đớn lắm, cô tự nhủ cố gắng đứa thứ 2 sinh cho chồng đứa con trai thì mọi chuyện sẽ lại như cũ. Nào ngờ chồng Hồng chán vợ nên bỏ đi ngoại tình, không những vậy anh ta còn đưa nhân tình về nHồng ân ái ngay trên giường của Hồng. Vì quá sốc và đau khổ nên Hồng bị sảy thai, nhân cái cơ hội đó chồng Hồng đuổi luôn cô ra ngoài nHồng.

Mất hết mọi thứ chỉ trong một ngày, Hồng đau đớn đi lang thang, cô không dám về quê vì sợ bố mẹ mất mặt. Hồng quyết định ra chợ xin làm nghề vặt lông gà để kiếm sống, cô tự nhủ sẽ vượt qua biến cố này và trả thù gã chồng bội bạc kia.

Cứ tưởng đời Hồng sẽ còn lận đận, nào ngờ một lần cô gặp được Toàn, người đàn ông vô cùng tốt bụng. Anh nghe những người ở khu chợ kể về hoàn cảnh của Hồng nên càng thương. Ngày nào anh cũng qua mua gà của Hồng anh cũng đều trả thêm tiền cho cô. Có lần Hồng mạnh dạn hỏi:

- Sao anh suốt ngày mua gà thế? Bộ anh ăn không chán à?

- Chán chứ? Nhưng mà mua gà chỉ là cái cớ để được gặp em thôi.

Chẳng thể ngờ vì câu nói đó mà Hồng và Toàn lại thường xuyên nói chuyện, tâm sự với nhau. Qua đây thì Hồng biết được Toàn là một giám đốc giàu có, anh đang gà trống nuôi 2 đứa con. Vợ của anh đã ngoại tình bỏ bố con đi từ 5 năm trước. Thương hoàn cảnh của Toàn nên Hồng thường xuyên qua dọn dẹp, giúp đỡ bố con anh. Và rồi được nửa năm Toàn ngỏ lời muốn được cưới Hồng về làm vợ, lúc đó Hồng có chút bối rối chẳng biết phải trả lời sao cả.

Sau đêm bị chồng đuổi ra khỏi nhà, người vợ lang thang đổi đời thành phu nhân giám đốc, hưởng cuộc sống nhung lụa, yêu thương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Có phải em chê anh 1 đời vợ không?

- Tất nhiên là không? Em cũng từng lấy chồng và bị anh ta đuổi ra khỏi nHồng. Em chỉ sợ không xứng với anh mà thôi.

- Em đừng nói chuyện xứng hay không xứng. Với anh tình cảm mới quan trọng. Anh yêu và thương em thật lòng, em không chê anh thì về làm vợ anh, làm bố của con anh.

Lúc đó Hồng gật đầu đồng ý, cô vô cùng hạnh phúc vì gặp được người đàn ông tốt như Toàn. Hồng tự nhủ cô sẽ yêu thương 2 đứa con riêng của anh như con ruột của mình, vì chúng đã thiếu tình thương của một người mẹ quá lâu rồi. Còn về gã chồng cũ của Hồng thì anh ta mải miết bên cô bồ không chịu làm ăn nên phá sản, giờ sống trong nợ nần, trốn chạy bọn cho vay nặng lãi. Cuộc sống đúng là có quả báo chỉ là đến muộn hay sớm mà thôi.

 

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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