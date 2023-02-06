Sau đêm ân ái mặn nồng với người trong mộng suốt nhiều năm, tôi phẫn uất vì những lời nói của anh ấy vào sáng hôm sau

Tâm sự 06/02/2023 03:35

Tuy nhiên, sau đó, tôi không chịu đựng được gièm pha, áp lực nên đành nói lời buông tay. Sau đó, chàng trai ấy nhiều lần tìm đến tôi, khiến tôi day dứt mãi một thời gian dài.

Tôi đã ly hôn và làm mẹ đơn thân 7 năm rồi. Sau cuộc hôn nhân ấy, tôi hoàn toàn đã mất niềm tin vào chuyện tình cảm lẫn hôn nhân. Tôi lấy con làm động lực, cố gắng làm việc chăm chỉ để con có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngoài công việc chính, tôi lao vào kinh doanh để cải thiện thu nhập. Nhờ nỗ lực làm việc, tôi giờ đã có thu nhập ổn định, đủ để lo cho mẹ tôi và con tôi. Tôi nghĩ, người phụ nữ chỉ nên lo cho những người sinh ra mình và mình sinh ra. Những người khác, có hay không, không quan trọng. Vậy mà sau khi ly hôn 3 năm, tôi lại rơi vào lưới tình với một chàng trai chưa vợ. Chàng trai ấy kém tôi 2 tuổi, có công việc ổn định. Ban đầu, chúng tôi yêu nhau sâu đậm, từng thề hẹn sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn. Bố mẹ anh ấy tất nhiên không ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi.

Tuy nhiên, sau đó, tôi không chịu đựng được gièm pha, áp lực nên đành nói lời buông tay. Sau đó, chàng trai ấy nhiều lần tìm đến tôi, khiến tôi day dứt mãi một thời gian dài.

Mãi đến gần đây tôi mới gặp được Quân. Anh hơn tôi 5 tuổi, đã ly dị vợ và có 2 con gái. Xét về hoàn cảnh thì anh cũng tương xứng với tôi. Chúng tôi cũng được hai bên gia đinh ủng hộ nên không phải chịu áp lực. Quân có công việc ổn định, tuy lương không cao nhưng anh cũng chịu khó làm ăn. Vì đã có con nên anh cũng khá quý mến con trai tôi.

Chúng tôi đi uống cà phê, đi xem phim nhiều lần. Tôi cảm thấy tính cách, hoàn cảnh của anh cũng hợp với mình. Hẹn hò, yêu đương với Quân một thời gian, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện hôn nhân, lại bắt đầu khát khao có được một tổ ấm, dù không trọn vẹn. 

Mẹ tôi cũng ủng hộ chuyện tình cảm của tôi với anh. Mẹ tôi nghĩ rằng chúng tôi từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, sẽ biết thông cảm cho nhau, cùng nhau sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ.

Sau đêm ân ái mặn nồng với người trong mộng suốt nhiều năm, tôi phẫn uất vì những lời nói của anh ấy vào sáng hôm sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó là sinh nhật của anh, tôi với anh đi chơi về muộn do anh tan làm muộn. Đến lúc chia tay, tôi thấy anh ngần ngừ nắm tay tôi như có "lời muốn nói". Hiểu ý anh, tôi và anh đã vào trong khách sạn. Đó là lần đầu tiên ân ái giữa tôi với anh. Anh đã làm tôi thực sự thăng hoa và hạnh phúc.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy anh đang ngồi hút thuốc trong phòng. Tôi nhắc anh tắt thuốc vì tôi không thích mùi thuốc lá. Nào ngờ anh nói với tôi: "Em đã qua một đời chồng mà kỹ năng ân ái vẫn như "học vỡ lòng" ấy nhỉ." Câu nói của anh khiến tôi bối rối vô cùng.

 

Hóa ra, trong suy nghĩ của anh, đàn bà có một đời chồng như tôi thì phải sành sỏi chuyện ân ái hay sao? Vậy là tôi phải đi học thêm các kỹ năng ân ái để chiều lòng anh ấy hay sao? Quân thậm chí còn gửi cho tôi cả tá clip ân ái rồi nói tôi hãy "học tập" những kỹ năng đó. 

Sau đêm ấy, tôi bỗng thấy tình cảm của tôi với Quân không còn được như trước. Tôi cảm thấy anh không yêu và hiểu tôi. Tất cả những gì anh muốn chỉ là tình dục mà thôi. Thậm chí còn không thỏa mãn vì tôi quá về kỹ năng ân ái. 

Hiện giờ, tôi không biết phải làm sao, tôi bắt đầu thấy nản lòng và muốn chia tay Quân. Anh nói rằng tôi ích kỷ, nghe lời anh "góp ý" một chút mà đã tự ái. Theo mọi người, có nên góp ý kiểu như vậy với người yêu của mình hay không?

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