3 ngày trước, sau khi ăn tối với mẹ con tôi xong, anh định ra về thì tôi có mời anh ở lại vì lúc đó cũng muộn rồi. Và chúng tôi đã quan hệ với nhau.

Tôi là mẹ đơn thân. Con gái tôi năm nay 4 tuổi, tôi ly hôn 2 năm nay rồi. Thời gian đầu ly hôn, tôi rất vất vả. Vì bị chồng cũ làm phiền nên tôi mang con vào một thành phố khác sinh sống. Tại đây không có người quen, tôi đi xin đủ việc làm thêm, lúc nào cũng cắp theo con nhỏ nên mệt mỏi khổ cực lắm. Rồi tôi được một người đàn ông giúp đỡ. Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, tôi chỉ biết anh làm cho một công ty nước ngoài chứ không biết gì nhiều. Anh ấy xin cho tôi vào làm kế toán của một nhà máy, hỗ trợ tôi tìm nhà trẻ gửi con để đi làm, thời gian đầu anh ấy còn cho tôi tiền để đóng học phí cho con và chuyển tới một nhà trọ khác sạch sẽ đầy đủ tiện nghi hơn.

Ảnh minh họa: Internet Nơi đất khách quê người lại được một mạnh thường quân giúp đỡ, tôi cảm động lắm. Cũng có ý tìm hiểu về anh ấy xem anh là người như thế nào, đã có vợ con chưa, giúp tôi có mục đích gì? Nhưng anh ấy thường không trả lời câu hỏi của tôi, bảo rằng thấy 2 mẹ con tội nghiệp và có duyên thì giúp chứ anh ấy không nghĩ gì nhiều. Tôi không hề thấy anh ấy đeo nhẫn cưới, cũng không thấy anh nhận cuộc điện thoại nào từ phụ nữ trong khi có những ngày anh đi chơi với mẹ con tôi từ sáng cho tới chiều tối. Thế nên tôi tin rằng anh chưa lập gia đình.

Ròng rã suốt 1 năm, anh ấy quan tâm tới mẹ con tôi mà không hề đề cập tới bất kỳ vấn đề báo đáp nào. Nhưng trái tim tôi thì cứ dần quyến luyến anh ấy. Tôi nhận ra mình rất thích anh và cũng hi vọng được anh đón nhận tình cảm này. Tôi không dám thổ lộ trước mà cố gắng chờ đợi ngày anh nhận ra. 3 ngày trước, sau khi ăn tối với mẹ con tôi xong, anh định ra về thì tôi có mời anh ở lại vì lúc đó cũng muộn rồi. Và chúng tôi đã quan hệ với nhau. Nhưng sau một đêm tình ái mặn nồng, sáng ra khi thức dậy, tôi thấy anh không hề vui vẻ gì mà ngồi trầm tư trên ghế sô pha. Tôi rất hụt hẫng và cho rằng mình có vấn đề. Tôi hỏi anh ấy có gì không hài lòng thì anh trả lời rằng không phải lỗi của tôi, mà là anh ấy cảm thấy trong lòng khó chịu bởi vừa phản bội vợ. Ảnh minh họa: Internet Lúc này tôi mới biết anh ấy đã có vợ. Tôi kinh ngạc vô cùng, không dám tin vào tai mình. Anh ấy thì nói: "Mình sai lầm rồi, sau này đừng gặp nhau nữa". Rồi anh ấy bỏ về và 2 ngày nay không hề liên lạc với tôi. Tôi thì chót yêu anh ấy mọi người ạ. Giờ tôi phải làm sao đây? Có thật anh ấy hối hận vì phản bội vợ? Có phải tôi tự dưng rơi vào hoàn cảnh trở thành người thứ ba một cách mù quáng, bất đắc dĩ? Hay anh ấy chưa có vợ nhưng lấy cớ đó để bỏ rơi tôi sau khi đạt được mục đích? Tôi rất đau đớn mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Thấy chồng làm việc mệt mỏi, tôi cố gắng nấu nồi chè giải nhiệt cho anh rồi mang lên công ty nhưng lúc bước vào tôi như chết lặng khi thấy cảnh tượng này Tôi hỏi han nhưng Xuân chỉ bảo ra ngoài tiếp khách nên nóng nực nên mệt. Thương anh, hôm vừa rồi tôi được nghỉ làm lại đúng ngày trời nắng nóng nên lọ mọ nấu chè đỗ đen mang cho chồng.

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