Sau chuyến về quê, chồng đưa con của chị họ lên sống cùng, vợ bàng hoàng nhận ra thân phận thật của đứa bé

Sau chuyến về quê, anh Hùng đưa cậu bé khoảng 10 tuổi tên là Thanh về nhà và nói với Quyên, đây là con nuôi của Lệ - người chị họ bên nội. Đứa bé được Lệ nhận nuôi trước khi lấy chồng. Nay Lệ đã kết hôn và có thai nên chị không lo cho nó được nữa. Vợ chồng Hùng - Quyên chưa có con nên đưa thằng bé về nuôi cho vui cửa vui nhà, biết đâu lại nhanh sinh con.

Thằng bé Thanh đã học lớp 4, nên nó có thể tự chăm sóc bản thân. Hùng lại đảm nhiệm phần đưa đón nó đi học nên không ảnh hưởng đến công việc của Quyên. Nhà có thêm đôi đũa, cái chén, thêm tiếng cười thì càng vui.

Quyên không thấy khó chịu, vì cô vốn thích con nít. Chỉ tại mấy năm đầu mới lấy nhau, Quyên còn muốn tự do, thoải mái nên không chịu chửa đẻ. Đến khi “thả” thì đợi mãi vẫn không dính bầu. Đi khám thì mới vỡ lẽ, cô bị tắc ống dẫn trứng, cô đã đi thông mà vẫn chưa đậu thai được.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng nhìn cái cách Hùng chăm sóc, lo lắng cho Thanh ân cần thái quá, đến mức tự nhiên Quyên buột miệng: “Chẳng biết mai mốt con ruột của mình, anh có chăm như vậy không?”. Hùng nghe vợ nói vậy, có chút giật mình và bảo: “Anh thấy cũng bình thường mà. Bé Thanh từ hồi nhỏ xíu đã biết anh, mỗi lần về quê, anh đều ghé nhà chị Lệ chơi với nó”.

Quyên đem mối nghi ngờ đó nhờ thám tử giải đáp giùm cô. Vì từ lúc quen Hùng, Quyên không nghe anh nhắc về Thanh, cũng chưa lần nào anh đưa cô đến nhà chị Lệ chơi. Vậy mà tại sao bỗng dưng lại xuất hiện thằng bé thân thiết với Hùng đến vậy?

Ảnh minh họa: Internet

Nhận được yêu cầu của Quyên, thám tử Tín lập tức lên đường về quê Hùng. Gia đình Hùng gọi là ở quê nhưng có nhà phố ở ngay thị xã. Từ nhà Hùng tới nhà chị Lệ cách khoảng 15 cây số. Hai vợ chồng Lệ đều là giáo viên. Khi nghe Tín giới thiệu là bạn của Quyên, đi công tác ngang qua đây, ghé vô gởi anh chị ít quà, họ rất vui vẻ tiếp đón.

Chị Lệ luôn miệng nhắc thằng Thanh, hỏi thăm nó có khỏe không. Anh Lộc, chồng chị, cũng nói nhớ thằng bé quá. Thám tử Tín không khỏi tò mò hỏi tại sao anh chị lại yêu mến thằng bé mà không để nó ở đây, gởi nó vô Sài Gòn làm gì? Chị Lệ giật mình, còn anh Lộc thì vô tình buột miệng: “Tại Hùng thiết tha đưa thằng bé vô đó, chứ anh đâu có hẹp hòi mà không để nó ở đây”.

Trong khi thám tử còn đang chưa biết tìm lý do tại sao Hùng lại thiết tha đưa thằng Thanh về sống với mình như vậy thì một nhân vật mới tình cờ xuất hiện.

Lan hẹn chị Lệ ở một quán cà phê. Cô hỏi thăm về thằng Thanh, khi biết Hùng đưa nó vô Sài Gòn, cô ta nói sẽ tới đó gặp Hùng. Nhưng chị Lệ khuyên Lan đừng đi. Mặc dù vậy, 2 hôm sau, Lan đã có mặt tại Sài Gòn.

Thấy Lan có liên quan đến Thanh, thám tử lập tức tìm hiểu thì được biết đây là người yêu cũ của Hùng. Cô ta vừa ở xa về thăm gia đình. Nhà Lan cũng ở ngay thị xã. Cô này trước đây là người yêu của Hùng nhưng hai bên gia đình không cho cưới.

Hùng đến gặp Lan. Cô ta hỏi ngay cái câu mà thám tử muốn hỏi: Tại sao Hùng không để Thanh sống với chị Lệ nữa? Thật bất ngờ, Hùng nói: “Con có cha, có mẹ sống sờ sờ mà phải ở với người khác. Lan hãy cho phép anh nuôi con”. Lan đáp: “Tại gia đình anh không chấp nhận tôi, khiến tôi mang tiếng chửa hoang, phải nhờ người khác nuôi con, bỏ xứ mà đi. Còn anh bây giờ đã có vợ, liệu vợ anh có chịu nuôi con riêng của chồng hay không?”. Hùng tỏ ra tự tin: “Nhất định cô ấy sẽ chấp nhận vì cô ấy chưa sinh được con”. Lan nói: “Anh không thể hiểu hết phụ nữ, họ chưa có con thì càng sợ mất chồng, sợ chồng san sẻ tình yêu với người khác. Phải chi anh nói sự thật với vợ ngay từ đầu, giờ Thanh sống chung với cha mà không nhận cha con thì thật khó xử. Lỡ vợ anh mà biết thì cô ấy sẽ đau lòng lắm”.

Vì vậy, Lan nói Hùng hãy để cô đón con về nuôi. Bây giờ cô không còn sợ cảnh phải làm "single mom "nữa, cô có thể kiếm tiền đủ nuôi hai mẹ con.

Quyên khi biết mọi chuyện lại không cảm thấy giận chồng vì những gì anh đã giấu cô bấy lâu nay. Song, cô thật sự chưa biết phải làm sao trong hoàn cảnh trớ trêu này?