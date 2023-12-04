Sau 2 năm kết hôn đêm nào chồng cũng ham muốn “chuyện ấy”, người phụ nữ suy sụp: “Ngủ cũng trở thành cực hình”

Theo đó, Tiểu Linh (tên nhân vật đã được thay đổi), 32 tuổi, không thích quan hệ và thậm chí đôi khi còn ghét bỏ “chuyện ấy”.

Tong Songzhen, một chuyên gia về sức khỏe tình dục, mới đây đã chia sẻ câu chuyện của một người phụ nữ về việc chồng có ham muốn “ chuyện ấy ” quá cao.

“Kết hôn đã hơn 2 năm rồi, ban đầu chúng tôi gần như mỗi ngày đều như vậy”, Tong Songzhen kể lại.

Cô thường phàn nàn rằng chồng mình có ham muốn tình dục quá cao. Mặc dù cô đã biết điều này từ khi mới hẹn hò, nhưng lúc ấy cô không để ý và thậm chí nghĩ rằng quan hệ thường xuyên là cách anh ta thể hiện tình yêu và quan tâm đến cô ấy, cho đến khi cô ấy thực sự nhận ra “nhu cầu của anh thực sự lớn như vậy”.

Khi công việc của Tiểu Linh ngày càng khó khăn, sau khi tan sở, cô kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần và chỉ muốn nghỉ ngơi, cô mong rằng số lần quan hệ giữa hai người có thể giảm bớt nhưng đối phương nhất quyết yêu cầu họ “phải quan hệ ít nhất là vào mỗi buổi sáng cuối tuần”.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù áp lực vẫn còn nhưng cô ấy cũng may mắn vì đây là cách duy nhất mà cô ấy không phải quá căng thẳng.

Tong Songzhen cho biết, sau mỗi lần quan hệ, Linh luôn cảm thấy mình như là “công cụ giải tỏa ham muốn” của chồng.

Sự chiều chuộng từ phía anh trở thành áp lực đối với cô, mọi sự cống hiến và quan tâm cuối cùng chỉ để có được việc quan hệ.

Gần đây, cô càng thêm bất ngờ trước hành động kỳ lạ của chồng, mỗi tối khi lên giường anh đều xoa bóp cho cô ngay khi đi ngủ và chi đến khi cô đồng ý quan hệ thì anh mới buông tha cô. Đối với cô, việc đi ngủ đã trở thành một nỗi đau khổ.

Tong Songzhen nói rằng Linh đã cố gắng giao tiếp với chồng dù có ghét, nhưng câu trả lời cô nhận được luôn là “không cách nào, anh không kiềm chế được”.

Chỉ cần từ chối một chút hoặc rõ ràng thể hiện không muốn quan hệ, cô sẽ bị chỉ trích, thậm chí bị nghi ngờ có mối quan hệ với người đàn ông khác bên ngoài. Thực tế là cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, không muốn quan hệ mỗi ngày.

Đối với trường hợp này, Tong Songzhen giải thích rằng phụ nữ luôn sợ rằng mối quan hệ giữa họ chỉ dựa vào “tình dục” để duy trì.

Cuối cùng, chỉ dựa vào quan hệ quá thường xuyên sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống, bởi vì còn có nhiều việc khác trong cuộc sống cần phải làm.

Họ không muốn quan hệ trở thành một việc chỉ để làm qua loa và là một nghĩa vụ. Theo thời gian, ham muốn của phụ nữ sẽ giảm và ác cảm tình dục của phụ nữ sẽ ảnh hưởng đến họ

Để cải thiện đời sống vợ chồng hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống tình dục, Tong Songzhen nhấn mạnh rằng cần bắt đầu “từ cuộc sống, từ việc chia sẻ”.

Thay vì chỉ tự mình suy nghĩ về việc giải tỏa ham muốn, hãy chuyển đổi thành một cuộc trò chuyện và chia sẻ cùng nhau về những lo lắng và cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày.

Cảm nhận và chăm sóc nhau đối với áp lực mà cả hai đang trải qua. Chỉ khi làm như vậy, chất lượng niềm vui tình dục mới thực sự được nâng lên.