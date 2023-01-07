Sắp kết hôn lần 2, người chồng giật thon thót khi vợ cũ ập đến nhà rít lên những tiếng thách thức, hóa ra vì suy nghĩ điều không tưởng ấy

Chị Tú hung hãn cầm dao lao vào trong một ngôi nhà và đập phá đồ đạc cùng chửi bới. Ở bên cạnh cô, một người đàn ông chỉ đứng nhìn. Anh ta không tiến đến ngăn cản hay có thái độ gì mà chỉ dùng điện thoại chụp lại các hành động trên với vẻ mặt vô cùng ngao ngán.

Khi kết hôn, người nào chẳng mong kiếm được một đối tượng phù hợp với mình. Tuy nhiên, khi không thể cứu vãn mối quan hệ, chuyện chấm dứt hôn nhân là điều nhiều người lựa chọn. Sau đó, cách cư xử như thế nào giữa cả hai cho văn minh cũng là điều được quan tâm.

Đến lúc này, anh Sang mới phẫn nộ thốt lên: "Đúng là bị mù ngày xưa tôi mới lấy cô làm vợ".

Anh Sang chính là chồng cũ của cô Tú. Chứng kiến vợ cũ đập chém, chửi bới anh cũng chẳng hề nói một câu. Cô ta tiến đến để đập vỡ cửa kính.

Câu nói của anh chẳng phải do sợ hãi mà bởi bất lực, chán nản.

Ảnh minh họa: Internet

Được biết, ngày xưa cô Tú và anh Sang là người gần nhà. Họ yêu nhau hơn 3 tháng thì tiến đến đến hôn nhân. Tình cảm mới cưới rất ngọt ngào, họ giúp đỡ và hỗ trợ nhau rất nhiều trong cuộc sống. Dù điều kiện gia đình không mấy giàu có nhưng họ luôn hạnh phúc.

Tuy nhiên hôn nhân không chỉ có mỗi tình yêu. Sau khi kết hôn, tính cách và lối sống của mỗi người được bộc lộ. Sau khoảng thời gian ngọt ngào, họ nhận ra nhiều điều khác biệt, mâu thuẫn cứ thế tăng lên.

Cô Tú có bản tính mạnh mẽ, độc đoán và muốn chồng phải làm theo ý mình. Khi yêu, tính cách đó có thể rất dễ thương nhưng trong hôn nhân nó lại khiến cho người chồng mệt mỏi. Kết quả, họ không hòa hợp được với nhau nên cuộc hôn nhân ngắn ngủi tan vỡ.

Tuy là vợ chồng ly hôn song họ đều cùng quê, khoảng cách giữa hai nhà không xa. Tuy cũng hay tình cờ gặp mặt nhưng họ cũng chưa từng có ý định tái hôn.

Anh Sang quay lại cuộc sống độc thân lại rất được chào đón. Anh có nghề nghiệp, nhà ở ba gian, không có con riêng nên nhiều người vẫn cố gắng mai mối cho anh. Tuy nhiên, anh Sang vẫn ám ảnh với chuyện hôn nhân cũ nên chưa thể giải quyết được khúc mắc trong lòng, chưa dám yêu hay cưới ai.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian cũng dần chữa lành vết thương cộng với sự thuyết phục của người khác, cuối cùng, anh cũng sẵn sàng với một mối quan hệ mới. Anh Sang quyết định yêu đương và chuẩn bị cho việc kết hôn.

Tuy nhiên, chuyện này đã bị vợ cũ biết. Ghen tị vì người khác có cuộc sống tốt hơn mình nên cô nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, cầm một con dao lao thẳng đến nhà chồng cũ.

Tư tưởng không muốn để người khác có cuộc sống tốt hơn mình đã lấp đầy nên người vợ đã đập phá từ đồ đạc gỗ, đồ điện hay thậm chí cửa sổ để trút giận. Cách hành xử vô lý này khiến ai biết được cũng ngao ngán, chẳng biết nói gì hơn. Đến chồng cũ cũng không biết nên làm sao với cô vợ cũ này.

Cho dù có biết bao xích mích và thù hận trong hôn nhân thì khi ly hôn, các cặp vợ chồng cũng có thể là người dưng nước lã hoặc là bạn bè. Đừng bao giờ tự biến nhau thành kẻ thù, nếu không buông bỏ được thì cuộc sống sẽ vô cùng mệt mỏi.

Hành động của cô Tú chứng tỏ cô vẫn chưa thoát ra được khỏi cuộc hôn nhân trước và vẫn bị ám ảnh bởi nó. Hành động và suy nghĩ ấy không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn ảnh hưởng đến anh Sang, tình yêu mới của anh và cả nhiều người liên quan khác nữa.

Cư xử văn minh sau ly hôn thật sự chẳng dễ dàng nhưng nó là điều mà người ta nên thực hiện sau khi hôn nhân tan vỡ. Chí ít, cách cư xử của hai người trong cuộc cũng đừng ảnh hưởng đến nhau quá nhiều. Sau ly hôn, có những vấn đề một khi đã kết thúc thì nên để nó lại ở phía sau, đừng ám ảnh bởi quá khứ rồi chính bạn mới là nhân vật đau khổ nhất.