Rùng mình nghe thấy tiếng giường đập, rên rỉ ú ớ từ phòng người giúp việc U40, tôi đẩy thẳng cửa vào thì kinh sợ, run rẩy với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 03/06/2023 10:05

Tôi choáng váng chết lặng, trong đầu liền có suy nghĩ chị giúp việc uống thuốc tránh thai là vì có quan hệ bất chính với chồng của tôi!

Theo sự giúp việc của bạn bè, tôi thuê chị Liên, lớn hơn tôi 7 tuổi. Chị ở quê khó khăn nên quyết định lên thành phố làm việc.

Tôi nghe chị kể hoàn cảnh chị chồng và hai con nhưng hai vợ chồng mỗi người một nơi tha phương cầu thực, để hai con cho bố mẹ già ở quê nuôi. Chị lại hiền lành, chăm chỉ nên tôi càng có cảm tình, thường xuyên tạo điều kiện để chị về thăm con.

Vừa rồi tôi cho chị Liên về quê chơi, vì không thấy đôi giày của con nên tôi đi tìm khắp nhà, vào cả phòng chị giúp việc để xem. Vừa thấy giày của con trên giường của chị giúp việc, tôi sững người thấy một thứ không ngờ. Trên đầu giường của chị giúp việc là vỉ thuốc tránh thai hằng ngày đã dùng qua. Dù chị để nó trên kệ bị vài thứ che đi nhưng tôi vẫn nhìn ra.

Tôi choáng váng chết lặng, trong đầu liền có suy nghĩ chị giúp việc uống thuốc tránh thai là vì có quan hệ bất chính với chồng của tôi! Quả thật chị Liên lớn tuổi hơn chồng tôi nhưng chị có vẻ đằm thắm mặn mà của phụ nữ trưởng thành. Tôi vừa sinh con chưa được bao lâu, không thể đáp ứng chuyện chăn gối với chồng. Vậy thì có lẽ chồng tôi trong lúc thiếu thốn đã tìm đến chị giúp việc sao? Nhưng tôi không hề thấy giữa chồng và chị giúp việc có gì bất thường. Tôi quyết định tìm cơ hội để vạch trần họ!

Rùng mình nghe thấy tiếng giường đập, rên rỉ ú ớ từ phòng người giúp việc U40, tôi đẩy thẳng cửa vào thì kinh sợ, run rẩy với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó chị Liên đã trở lại làm việc, chồng tôi cũng vừa đi công tác về. Tôi nói với chồng sẽ đưa con về nhà ngoại, chồng tôi chỉ ậm ừ. Tôi nghĩ khi tôi đi rồi, hai người này chắc chắn sẽ nhào vào nhau cho xem. Vì thế, tôi vội vàng gửi con cho bố mẹ rồi trở về bắt quả tang chồng ngoại tình!

 

Khi tôi về nhà, chẳng thấy chồng đâu. Lòng tôi đau như cắt, tiến gần đến phòng của chị giúp việc. Càng đến gần, tôi càng nghe rõ mồn một âm thanh nhạy cảm. Tôi tìm chìa khóa dự phòng, hùng hổ mở khóa, đá tung cửa. Nhưng khi thấy cảnh tượng bên trong, tôi điếng người chết sững.

Người đang ôm ấp chị giúp việc không phải là chồng tôi mà là bố chồng! Hóa ra, sau khi đưa tôi và con sang ngoại thì chồng tôi đã đến công ty, cũng dặn với chị giúp việc là sẽ không về nhà ăn cơm chiều. Đó là lý do bố chồng tôi tranh thủ sang ngay sau đó.

Nhưng mọi chuyện càng phức tạp hơn khi trước khi quay về nhà, tôi đã gọi mẹ chồng đi cùng mình. Mẹ chồng tôi điên cuồng lao tới vừa đánh chồng vừa kéo tóc chị giúp việc. Tôi hoảng hốt chạy vào can ngăn nhưng đã muộn. Tôi vội gọi cho chồng về nhà ngay.

Sau đó đương nhiên chị Liên bị mẹ chồng tôi đuổi ra khỏi nhà. Bố chồng tôi tối sầm mặt nhìn tôi lạnh lùng. Tôi lại e ngại nhìn chồng, tôi biết mình nghi ngờ chồng là sai nhưng tôi làm sao biết chuyện lại thành thế này. Nhưng chuyện sốc hơn nữa chính là vì hành động dại dột đó của tôi mà bố chồng tuyên bố không đưa cho chồng tôi 3 tỷ để làm ăn như đã hứa. Ông còn tức giận nói từ nay về sau sẽ không bao giờ giúp đỡ vợ chồng tôi dù là một đồng.

Gái 'một lần đò' lấy được trai tân, chuẩn bị động phòng, tôi bỗng bủn rủn khi nghe mẹ chồng hét thất thanh phía ngoài cửa

Gái 'một lần đò' lấy được trai tân, chuẩn bị động phòng, tôi bỗng bủn rủn khi nghe mẹ chồng hét thất thanh phía ngoài cửa

Nửa đêm, hai đứa mệt nhoài ngủ thiếp đi. Sáng sớm, đang ngủ say tôi giật thót nghe được tiếng hét thất thanh dưới nhà vọng lên, rõ ràng là tiếng của mẹ chồng tôi.

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