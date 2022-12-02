Rủ bạn thân đi du lịch cùng 2 vợ chồng, đêm cuối trước ngày về thì phát hiện vợ làm chuyện lén lút với anh ta

Tâm sự 02/12/2022 11:27

Giang đến phòng Tuấn, kinh ngạc khi vừa định gõ cửa đã nghe tiếng vợ mình bên trong. Giang tức giận đập cửa ầm ầm, Huy Tuấn ra mở, cúc áo còn cài lệch. Vợ Giang thì vẫn loay hoay ở bên trong, mặt mũi nhợt nhạt, tóc tai bù xù.

Hoàng Giang 35 tuổi, có người anh em tốt là Huy Tuấn. Họ chơi với nhau từ nhỏ.Lớn lên, Hoàng Giang kết hôn còn Huy Tuấn vẫn duy trì đời sống độc thân, nhưng tình bạn giữa hai người không hề thay đổi. Vợ của Hoàng Giang cũng coi bạn chồng như bạn của mình. Thỉnh thoảng ba người họ cùng nhau đi du lịch.

Vợ của Hoàng Giang còn giới thiệu cho Huy Tuấn một người bạn gái là bạn của cô ấy. Hai người qua lại tìm hiểu được một tháng thì chia tay. Vợ Hoàng Giang về bảo chồng rằng hai người đó tính cách không hợp nhau. Hoàng Giang khá sốt ruột cho bạn của mình. Cậu ấy cũng đâu còn trẻ, chỉ kém Hoàng Giang có 3 tuổi, ngoài 30 rồi. Cậu ấy thực sự đã đến lúc nên tìm một người vợ.

Rồi ba người họ lại lên kế hoạch cùng nhau đi du lịch. Hoàng Giang nói vui với Huy Tuấn rằng: "Tôi mong đây là chuyến du lịch cuối cùng của chúng ta mà ông đi có một mình". Cả ba người đi chơi vui vẻ, tối nào cũng uống. Đêm cuối trước ngày về, Hoàng Giang say quá ngủ thiếp đi, tỉnh dậy nửa đêm thì không thấy vợ.

Rủ bạn thân đi du lịch cùng 2 vợ chồng, đêm cuối trước ngày về thì phát hiện vợ làm chuyện lén lút với anh ta - Ảnh 1
Vợ Hoàng Giang cũng coi bạn chồng như bạn mình - Ảnh minh họa: Internet

Giang đến phòng Tuấn, kinh ngạc khi vừa định gõ cửa đã nghe tiếng vợ mình bên trong. Giang tức giận đập cửa ầm ầm, Huy Tuấn ra mở, cúc áo còn cài lệch. Vợ Giang thì vẫn loay hoay ở bên trong, mặt mũi nhợt nhạt, tóc tai bù xù.

Hai người họ nói xin lỗi, Huy Tuấn thừa nhận thích vợ Hoàng Giang, hai người họ đã ở bên nhau lâu rồi. Vậy mà mọi thứ đối với vợ chồng Hoàng Giang thường ngày vẫn bình thường, anh còn tưởng vợ mình là một người vợ tốt.

Hoàng Giang không thể tha thứ cho vợ và "người anh em tốt". Ba người họ không còn nhìn mặt nhau kể từ sau khi Hoàng Giang ly hôn. 

Ít lâu sau Hoàng Giang lấy vợ mới. Lúc này nhà Hoàng Giang rơi vào đúng diện giải tỏa, được đền bù 2 căn chung cư và một khoản tiền mặt rủng rỉnh trong ngân hàng. Anh và người vợ hiện tại sống rất hạnh phúc, dư dả.

Rủ bạn thân đi du lịch cùng 2 vợ chồng, đêm cuối trước ngày về thì phát hiện vợ làm chuyện lén lút với anh ta - Ảnh 2
Giang đến phòng Tuấn, kinh ngạc khi vừa định gõ cửa đã nghe tiếng vợ mình bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Vợ cũ của Giang cũng kết hôn với Huy Tuấn, nhưng Huy Tuấn quen tính lông bông không coi trọng gia đình, còn vướng vào cờ bạc mất hết tài sản, nợ nần chồng chất.

Một ngày, vợ cũ đến tìm Giang. Cô ấy hẹn gặp riêng ở quán cà phê vì ngại đến nhà sẽ gặp vợ mới của chồng cũ. Cô ấy hy vọng Giang sẽ vì tình xưa cũ mà đưa tay giúp đỡ cô ấy một khoản tiền, nhưng Giang lạnh lùng nói giữa hai người đã không còn quan hệ gì.

Vợ cũ cúi đầu than trách số phận, Giang nói với cô ấy rằng: "Người đã kết hôn cần trung thành với hôn nhân, giữ mình trong sạch, biết việc mình nên và không lên làm, đặt lợi ích của hôn nhân lên vị trí cao nhất. Người không biết trân quý hôn nhân thì làm sao có được hôn nhân hạnh phúc. Chỉ có thể nói rằng em tự chuốc họa vào thân, đừng oán trách số phận" rồi lặng lẽ ra về.

Giật mình tỉnh dậy nửa đêm, quay sang thấy chồng 'biến mất' và sự thật phũ phàng trong phòng cô giúp việc trẻ

Giật mình tỉnh dậy nửa đêm, quay sang thấy chồng 'biến mất' và sự thật phũ phàng trong phòng cô giúp việc trẻ

Đêm qua, tôi ôm con say giấc đến khi giật mình nghe đồng hồ điểm báo đã 2 giờ đúng mà không thấy chồng nằm bên. Sợ anh ngủ quên trong phòng khách muỗi đốt, tôi sẽ sàng rón rén mở cửa phòng ra nơi Trung làm việc để gọi chồng vào ngủ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới