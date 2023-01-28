Rình anh trai đang ở trong phòng người giúp việc, tôi đánh động ngay cho chị dâu, nhưng vừa thốt lời, chị bình tĩnh lên tiếng khiến tôi đứng hình sốc lên sốc xuống

Tâm sự 28/01/2023 19:32

Chứng kiến điều ấy, tôi không thể nhẫn nhịn thêm nhưng vừa nói với chị, tôi lại nhận về câu trả lời vô cùng bất lực.

Vợ chồng anh trai tôi đều làm ở công ty nước ngoài, mỗi tháng thu nhập hơn 100 triệu đồng. Nhà có giúp việc nên anh chị chẳng phải bận tâm đến chuyện con cái cơm nước.

Tôi đang là sinh viên, sống ở gần nhà anh trai, tình cảm chị dâu em chồng rất tốt. Cuối tuần tôi thường đến nhà anh chơi sau đó cùng đi mua sắm đồ, ăn nhà hàng hay đi chơi với cả gia đình. Chị dâu rất thoáng, mỗi khi tôi thích mua gì chị cũng chiều lòng.

Một ngày nghỉ, chị dâu rủ đi ăn sáng, thấy anh trai không đi, tôi thắc mắc thì chị bảo anh ấy không thích ăn bún cá nên chẳng rủ nữa, thế là chỉ có 2 chị em với cháu gái lớn đi.

Sau khi ăn xong chúng tôi đi uống cà phê đến gần 10 giờ mới về đến nhà. Mở cửa thấy cháu trai vẫn đang ngủ ngon lành trên võng, nhìn quanh nhà không thấy người giúp việc đâu. Thế là tôi ghé vào phòng cô ấy định gọi ra, nào ngờ nghe tiếng đùa giỡn của anh trai trong đó, rồi thở hổn hển và những tiếng nói thì thầm, khiến tôi hoảng hốt đi báo cho chị dâu.

Rình anh trai đang ở trong phòng người giúp việc, tôi đánh động ngay cho chị dâu, nhưng vừa thốt lời, chị bình tĩnh lên tiếng khiến tôi đứng hình sốc lên sốc xuống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bảo chị phải vào bắt quả tang, răn đe chồng cho chừa và đuổi cô giúp việc kia ra khỏi nhà ngay. Trong khi tôi vội vã khẩn trương thì chị dâu nhẹ nhàng nói: “Sau khi sinh đứa thứ 2, chị không còn cảm giác thích thú chuyện chăn gối nữa, mỗi lần chồng lại gần, chị thấy sợ vô cùng. Nếu anh ấy thích giúp việc cũng tốt vì người ta sạch sẽ, có gốc gác, còn hơn ra ngoài lăng nhăng với đủ loại gái lạ chẳng biết người ta có bệnh gì nữa”.

Nghe những lời chị dâu nói, tôi đứng hình thật sự, không hiểu vợ chồng anh chị thế nào nữa. Mỗi ngày nhìn thấy chồng lên giường với người phụ nữ khác thì sao có thể hạnh phúc được? Chị bảo đã thỏa thuận với anh trai tôi rồi, sẵn sàng cho anh ấy đi tìm thú vui bên ngoài nhưng không được mang tiền theo, không được bỏ rơi vợ con.

Chị dâu bảo bây giờ chỉ cần con và tiền thôi, chẳng còn ham muốn gì hơn nữa. Chị cũng không muốn ly dị vì cả hai đều rất yêu con và mong chúng có một gia đình trọn vẹn.

Cứ như thế này anh trai sẽ sống buông thả mất. Theo mọi người tôi phải làm sao để giúp anh chị mình trở lại hạnh phúc như xưa đây?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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