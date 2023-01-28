Lấy chồng sức dài vai rộng, đêm tân hôn, tôi khóc đẫm gối vì câu nói kèm tấm ảnh anh tự nguyện đưa cho, bế tắc vì tin lời ngọt ngào mình đã chọn

Anh vừa to cao, vừa có gia thế, tôi không thể không lựa chọn anh, thậm chí chẳng có vấn đề để đắn đo, ấy thế mà...

Sau khi quen biết Lĩnh, tôi tấn công anh dồn dập. Lĩnh là huấn luyện viên thể hình, có cơ thể sáu múi, ngoại hình điển trai. Ban đầu, Lĩnh trốn tránh tôi, còn hắt hủi. Nhưng kinh nghiệm bị “ế” 28 năm buộc da mặt tôi phải “dày” hơn nên chẳng ngại những điều đó, còn tấn công mạnh mẽ hơn. Có lẽ cũng vì khi đó, tôi đã yêu anh rồi. Tôi muốn làm vợ anh, tôi muốn sống với anh cả đời này. Sau nửa năm tấn công từ Lĩnh đến mẹ anh, cuối cùng chúng tôi cũng thành một cặp. Phải nói là tôi vui đến mức rơi nước mắt khi được Lĩnh tỏ tình. Mẹ anh còn khẳng định ngoài tôi ra sẽ không chấp nhận một người con dâu nào khác. Thế là con đường vào nhà anh đã rộng mở thênh thang, tôi ngất ngây trong hạnh phúc.

Ngày cưới, bạn bè, người thân đều chúc mừng tôi. Ai cũng khen chồng tôi đẹp trai, nhà giàu có lại chiều chuộng vợ. Tôi hạnh phúc lắm, cười chẳng khép nổi miệng. Đúng là chồng chiều tôi thật. Anh không ngại nâng váy cưới cho vợ, đút sữa cho vợ uống chỉ vì sợ vợ bị trôi mất lớp son môi. Thậm chí cuối buổi tiệc, anh còn tự tay lột tôm rồi đút tôi ăn. Vì thế nếu nói tôi không hạnh phúc thì là nói dối. Ảnh minh họa: Internet Đêm tân hôn, tôi mặc một bộ váy ngủ đỏ, ôm sát người, để lộ ba vòng nóng bỏng. Để thêm quyến rũ, tôi còn dùng nước hoa cho thơm phức. Nhưng khi tôi ra giường, chồng đã ngà ngà say và chẳng muốn đụng đến vợ. Thấy thế, tôi đành nín nhịn, đợi chồng đến gần sáng.

Đến 4 giờ sáng, tôi lay chồng dậy. Nhưng trái với sự mong đợi của tôi, anh trầm tư nói đã lừa dối tôi một việc trọng đại nhưng sẽ dùng tất cả sự tử tế trong đời này để bù đắp cho tôi. Rồi anh nói anh là người đồng tính, vì không muốn mọi người biết bí mật này nên mới cưới tôi làm vợ. Nói rồi anh còn van xin tôi tha thứ và đừng động vào anh. Tôi sốc đến ngơ người. Tôi hỏi đi hỏi lại là anh đang đùa tôi đúng không? Anh đưa tôi xem tấm ảnh anh và một người đàn ông khác mà anh nói là người yêu mình. Lĩnhần này thì tôi đã tin là thật. Tôi bật khóc nức nở. Trời ơi, tôi yêu đơn phương một người đàn ông to cao lực lưỡng suốt nửa năm, thành vợ chồng rồi lại nhận ra một điều cay đắng. Một tuần nay, dù cố tỏ ra bình thường nhưng tôi vẫn không sao vui vẻ nổi. Mọi người hỏi tôi có hạnh phúc không, tôi nói có mà trong lòng tràn nước mắt. Giờ tôi ly hôn cũng không được mà tiếp tục cũng chẳng xong. Tôi phải làm gì mới đúng đây?

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