Tuy nhiên, một người phụ nữ đã suy nghĩ theo quán tính rằng bạn trai đã lừa dối mình, cảm thấy bị phản bội, đã trả thù bằng cách livestream bắt quả tang trên mạng xã hội nhưng cái kết lại không được như mong đợi mà ngược lại, người chịu thiệt là người phụ nữ.

Ngay cả khi có một cô gái lạ đứng cạnh bạn trai của mình, hầu hết 100% chị em phụ nữ sẽ nghi ngờ bạn trai họ ngoại tình. Nhưng ở đây bạn có hai cách xử lý. Một, hỏi bạn trai đầu đuôi câu chuyện ngay tại chỗ anh ta đã làm gì hoặc hai, chỉ để lại một bức ảnh làm bằng chứng.

Một người phụ nữ tên A yêu một người đàn ông tên B đã giúp đỡ cô khi đi du lịch ở Đà Lạt, Việt Nam, và đã hẹn hò được một năm. Hai người họ thường thích đi du lịch, và dần nảy sinh tình cảm mà không cãi vã lần nào vì sở thích, tính cách và gu ăn uống hoàn toàn phù hợp nhau. Rồi một ngày nọ, khi đang đi dạo phố cùng bạn, chị A tình cờ nhìn thấy bạn trai bước ra khỏi một khách sạn sang trọng.

Trên mạng xã hội truyền tai nhau vụ việc một người phụ nữ xấu hổ trước bàn dân thiên hạ vì livestream nghi bạn trai ngoại tình mà không kiểm tra rõ tình tiết trước sau.

Ảnh minh họa: Internet

Chị A sửng sốt và thắc mắc tại sao bạn trai của cô lại bước ra khỏi từ khách sạn, chị bắt đầu có cảm giác bị phản bội. Chị A nổi giận, nắm lấy tay bạn trai kéo ra chỗ khác ngay trên đường và nói: “Anh dám bỏ em mà đi khách sạn sang trọng thế này với người phụ nữ khác à?

Sau đó, vì quá tức giận nên chị A không cho anh B một cơ hội để giải thích sự việc, chị A ngay lập tức đã phát livestream và nói rằng: "Bạn trai tôi đã ngoại tình với một phụ nữ khác trong khách sạn. Tôi không muốn gặp một kẻ dối trá như anh nữa."

Người bạn trai không giấu được vẻ xấu hổ trước sự hiểu lầm không hiểu đầu đuôi sự việc của bạn gái mà chỉ nói một câu: "Em hãy bình tĩnh và nhìn lại biển hiệu khách sạn đi".

Lúc đó chị A bình tĩnh lại một chút và ngạc nhiên khi thấy tên khách sạn trùng với tên của bạn trai cô. Hóa ra anh B chính là “con trai chủ khách sạn hạng sang” mà anh đã giấu, không tiết lộ danh tính với chị A.

Một hiểu lầm nhỏ giữa anh bạn trai không muốn tỏ vẻ sự giàu có và cô bạn gái không biết đầu đuôi câu chuyện khiến cả hai đỏ mặt, đặc biệt là chị A.

Chị A sau đó muộn màng nhận ra mình đã hiểu lầm nên đã xin lỗi bạn trai và cầu xin sự tha thứ nhưng anh ta đã nói lời chia tay và nói rằng: "Em thậm chí không nghe lời nào từ anh dù chỉ một lần mà đã khiến anh trở thành kẻ lăng nhăng. Anh không còn ý muốn hẹn hò với một người không hiểu chuyện và vô ý vô tứ như vầy nữa"

Cuối cùng, chị A đã đánh mất người bạn trai mà cô hết mực yêu thương trong phút chốc vì ghen tuông. Chị A nhận ra rằng: “Ngay cả khi đối mặt với tình huống không dám tin với những gì mình thấy trước mắt, chúng ta nên cho họ cơ hội thanh minh giải thích và thấu hiểu đầu đuôi sự việc".