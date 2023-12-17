Quyết định livestream khi thấy bạn trai bước ra khỏi từ một khách sạn vì nghi ngờ ngoại tình, tôi bẽ bàng khi phát hiện nguyên nnhn thực sự

Tâm sự 17/12/2023 10:45

Trên mạng xã hội truyền tai nhau vụ việc một người phụ nữ xấu hổ trước bàn dân thiên hạ vì livestream nghi bạn trai ngoại tình mà không kiểm tra rõ tình tiết trước sau.

Ngay cả khi có một cô gái lạ đứng cạnh bạn trai của mình, hầu hết 100% chị em phụ nữ sẽ nghi ngờ bạn trai họ ngoại tình. Nhưng ở đây bạn có hai cách xử lý. Một, hỏi bạn trai đầu đuôi câu chuyện ngay tại chỗ anh ta đã làm gì hoặc hai, chỉ để lại một bức ảnh làm bằng chứng.

Tuy nhiên, một người phụ nữ đã suy nghĩ theo quán tính rằng bạn trai đã lừa dối mình, cảm thấy bị phản bội, đã trả thù bằng cách livestream bắt quả tang trên mạng xã hội nhưng cái kết lại không được như mong đợi mà ngược lại, người chịu thiệt là người phụ nữ.

Trên mạng xã hội truyền tai nhau vụ việc một người phụ nữ xấu hổ trước bàn dân thiên hạ vì livestream nghi bạn trai ngoại tình mà không kiểm tra rõ tình tiết trước sau.

Một người phụ nữ tên A yêu một người đàn ông tên B đã giúp đỡ cô khi đi du lịch ở Đà Lạt, Việt Nam, và đã hẹn hò được một năm. Hai người họ thường thích đi du lịch, và dần nảy sinh tình cảm mà không cãi vã lần nào vì sở thích, tính cách và gu ăn uống hoàn toàn phù hợp nhau. Rồi một ngày nọ, khi đang đi dạo phố cùng bạn, chị A tình cờ nhìn thấy bạn trai bước ra khỏi một khách sạn sang trọng.

Quyết định livestream khi thấy bạn trai bước ra khỏi từ một khách sạn vì nghi ngờ ngoại tình, tôi bẽ bàng khi phát hiện nguyên nnhn thực sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị A sửng sốt và thắc mắc tại sao bạn trai của cô lại bước ra khỏi từ khách sạn, chị bắt đầu có cảm giác bị phản bội. Chị A nổi giận, nắm lấy tay bạn trai kéo ra chỗ khác ngay trên đường và nói: “Anh dám bỏ em mà đi khách sạn sang trọng thế này với người phụ nữ khác à?

Sau đó, vì quá tức giận nên chị A không cho anh B một cơ hội để giải thích sự việc, chị A ngay lập tức đã phát livestream và nói rằng: "Bạn trai tôi đã ngoại tình với một phụ nữ khác trong khách sạn. Tôi không muốn gặp một kẻ dối trá như anh nữa."

Người bạn trai không giấu được vẻ xấu hổ trước sự hiểu lầm không hiểu đầu đuôi sự việc của bạn gái mà chỉ nói một câu: "Em hãy bình tĩnh và nhìn lại biển hiệu khách sạn đi".

Lúc đó chị A bình tĩnh lại một chút và ngạc nhiên khi thấy tên khách sạn trùng với tên của bạn trai cô. Hóa ra anh B chính là “con trai chủ khách sạn hạng sang” mà anh đã giấu, không tiết lộ danh tính với chị A.

Một hiểu lầm nhỏ giữa anh bạn trai không muốn tỏ vẻ sự giàu có và cô bạn gái không biết đầu đuôi câu chuyện khiến cả hai đỏ mặt, đặc biệt là chị A.

Chị A sau đó muộn màng nhận ra mình đã hiểu lầm nên đã xin lỗi bạn trai và cầu xin sự tha thứ nhưng anh ta đã nói lời chia tay và nói rằng: "Em thậm chí không nghe lời nào từ anh dù chỉ một lần mà đã khiến anh trở thành kẻ lăng nhăng. Anh không còn ý muốn hẹn hò với một người không hiểu chuyện và vô ý vô tứ như vầy nữa"

Cuối cùng, chị A đã đánh mất người bạn trai mà cô hết mực yêu thương trong phút chốc vì ghen tuông. Chị A nhận ra rằng: “Ngay cả khi đối mặt với tình huống không dám tin với những gì mình thấy trước mắt, chúng ta nên cho họ cơ hội thanh minh giải thích và thấu hiểu đầu đuôi sự việc".

Hào hứng chuẩn bị động phòng trong đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt ngủ phòng khách, tôi bàng hoàng khi biết sự thật đằng sau

Hào hứng chuẩn bị động phòng trong đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt ngủ phòng khách, tôi bàng hoàng khi biết sự thật đằng sau

Trước khi lấy người chồng hiện tại, tôi từng quen người yêu cũ tên Lân. Gia đình anh ấy có một tiệm hoa khá lớn, bản thân anh ấy thì làm ở công ty xây dựng nổi tiếng. Chúng tôi từng yêu nhau 3 năm nhưng tôi vẫn chia tay vì Lân luôn né tránh chuyện kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 5 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 7 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 10 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 28 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 12 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu