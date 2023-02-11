Quá lứa lỡ thì nên tặc lưỡi lấy chồng già U50, sau đêm tân hôn ‘nồng nàn’, sáng sớm, tôi đỏ mặt đi mua giường mới mà không dám than lời nào

Tâm sự 11/02/2023 01:15

Vậy là chúng tôi cũng đã kết hôn, dự định suốt đêm khá mượt mà cho đến khi mà chiếc giường tôi đang nằm lại sụp đổ.

Nghe tiếng động rung nhà, bố mẹ chồng đã gần 80 tuổi vô cùng thính ngủ lập tức chạy sang đập cửa hỏi han. Vợ chồng em trai chồng cũng tỉnh giấc, sốt ruột lao đến thăm hỏi.

Tôi 34 tuổi mới lấy chồng, thuộc hàng quá lứa lỡ thì lắm rồi. Các anh chàng tầm tuổi tôi đã có vợ con cả, trai trẻ thì tôi không đủ khả năng vì nhan sắc bình thường, tài năng cũng có hạn. Qua người quen mai mối tôi quen người chồng hiện tại cũng thuộc hàng trai ế trương ra rồi.

Chồng tôi 46 tuổi, đã từng có vài mối tình vắt vai nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Càng nhiều tuổi anh ấy càng ngại yêu. Cuối cùng thời gian thoi đưa, nhìn lại đã 46 tuổi mới cuống quýt tìm vợ và vớ ngay được tôi.

Hai đứa ế chỏng chơ, thấy điều kiện của nhau khá tương xứng, tính tình cũng coi như chấp nhận được nên lập tức tổ chức đám cưới trong sự chúc mừng hồ hởi của đôi bên gia đình. Tống được hai của nợ là chúng tôi đi, bố mẹ tôi và bố mẹ chồng chắc phải vui mừng đến mức nhiều đêm không ngủ được ấy chứ.

Thời gian chúng tôi quen nhau cực ngắn, chưa đến 2 tháng, cho nên cũng không đứa nào gợi ý chuyện kia cả. Trong bụng nhủ thầm với nhau thôi để dành đến đêm tân hôn cho mới mẻ. Dù cả hai người chắc chắn đều đã có kinh nghiệm ít nhiều.

Quá lứa lỡ thì nên tặc lưỡi lấy chồng già U50, sau đêm tân hôn ‘nồng nàn’, sáng sớm, tôi đỏ mặt đi mua giường mới mà không dám than lời nào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi tôi về nhà chồng, lũ bạn của tôi hiện giờ đã một nách hai con cả rồi, đều xúm xít vào lo ngại dùm tôi. Chúng nó bảo đàn ông 30 đương thì phong độ chứ ngoài 40 trở ra là bắt đầu xuống sức dần. Chồng tôi đã 46 tuổi thì e rằng khá uể oải rồi đấy.

Nghe cũng thấy lo nhưng thực ra tôi lại chẳng để ý chuyện đó lắm. Thôi thì chỉ cần chồng yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình, thế là đủ.

Đêm tân hôn, mọi thứ khá mượt mà và suôn sẻ, thế nhưng ai ngờ được giữa lúc cuộc vui đang diễn ra thì chiếc giường tân hôn yêu quý của chúng tôi bỗng dưng “uỳnh” một tiếng, sập xuống gãy nát.

Nghe tiếng động rung nhà, bố mẹ chồng đã gần 80 tuổi vô cùng thính ngủ lập tức chạy sang đập cửa hỏi han. Vợ chồng em trai chồng cũng tỉnh giấc, sốt ruột lao đến thăm hỏi. Em dâu đang có con nhỏ, đứa bé nghe động thức giấc gắt ngủ inh nhà.

Khi mọi người nhìn thấy hiện trường chiếc giường sập thì đều ngắc ngứ không nói nên lời. Sau đó chẳng ai bảo ai đều quay trở về phòng người đấy. "Khiếp, anh ấy gần 50 tuổi rồi mà vẫn còn phong độ quá nhỉ", tôi thậm chí còn nghe được tiếng em dâu thủ thỉ với chồng em ấy.

Trời ơi tôi có tiếng mà không được chút miếng nào. Chồng tôi chẳng đến mức uể oải như lũ bạn tôi dự đoán nhưng cũng ở mức bình thường không có gì đáng nói. Nguyên nhân khiến chiếc giường bị sập tan tành là bởi vì nó đã quá cũ, mối mọt ăn hỏng hết cả chân giường rồi còn đâu.

Lúc chỉ còn 2 vợ chồng, tôi tức giận chất vấn anh thì chồng khai thật chiếc giường đó anh xin được của 1 người bạn. Vợ chồng họ bỏ đi để mua giường mới.

Trước đó thậm chí chồng tôi còn không dùng đến giường, anh trải luôn đệm và chăn ngủ dưới sàn nhà. Phòng tân hôn anh tự sắm sửa, đến tận lúc rước dâu về tôi mới được đặt chân vào. Chồng có mua chăn gối mới phủ lên, nên tôi cũng không hề biết chiếc giường cũ hay mới.

Quá lứa lỡ thì nên tặc lưỡi lấy chồng già U50, sau đêm tân hôn ‘nồng nàn’, sáng sớm, tôi đỏ mặt đi mua giường mới mà không dám than lời nào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Thì tiết kiệm cho đỡ tốn tiền chứ sao nữa, em hỏi thế mà cũng hỏi”, chồng tôi gắt lên khi vợ hỏi tại sao anh không mua giường mới mà đi xin lại giường cũ.

Và thế là vì cái sự tiết kiệm không phải lối của chồng mà sáng hôm sau vợ chồng tôi phải muối mặt đi mua giường mới. Khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng đêm tân hôn của chúng tôi quá mạnh bạo và cuồng nhiệt đến mức sập cả giường. Tôi vì muốn giữ sĩ diện cho chồng, nên không lên tiếng thanh minh, mặc kệ mọi người nghĩ sao thì nghĩ.

Không vui vẻ lắm khi có tiếng mà chẳng được miếng nào, song điều khiến tôi phiền lòng và ấm ức hơn cả đó là cái tính tiết kiệm quá mức của chồng. Đến độ vô tâm không thèm để ý đến cảm xúc của vợ. Cứ đà này chẳng biết chúng tôi chung sống với nhau có được hòa thuận hay lại cãi nhau suốt ngày. Xin chị em cho tôi vài cao kiến trị ông chồng hà tiện này với?

Tặc lưỡi lấy cô vợ 36 tuổi, đêm tân hôn lao vào như chưa từng được yêu, vừa xong cuộc ‘ân ái’ vợ tuyên bố một điều khiến tôi xây xẩm chỉ muốn ly hôn ngay lập tức

Tặc lưỡi lấy cô vợ 36 tuổi, đêm tân hôn lao vào như chưa từng được yêu, vừa xong cuộc ‘ân ái’ vợ tuyên bố một điều khiến tôi xây xẩm chỉ muốn ly hôn ngay lập tức

Nghe dứt lời cô ấy nói mà tôi xây xẩm, tôi không ngờ kế hoạch của cô ấy lại trớ trêu đến mức tôi chỉ muốn ly hôn.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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