Qua đêm ở nhà bạn gái, bất giác thấy thứ này dưới chân giường, tôi kinh hãi quyết định chia tay

Tâm sự 11/12/2022 09:07

Tôi không tin được thứ mà bạn gái mình giấu kín dưới chân giường, điều khiến tôi vô cùng lo sợ khi chứng kiến.

Tôi xuống giường đi tắm. Cúi người lấy dép đi trong nhà vì chiếc dép bị đẩy vào bên trong, tôi điếng người khi nhìn thấy 1 món đồ ở chân giường. Tôi xuống giường đi tắm. Cúi người lấy dép đi trong nhà vì chiếc dép bị đẩy vào bên trong, tôi điếng người khi nhìn thấy 1 món đồ ở chân giường. Tôi xuống giường đi tắm. Cúi người lấy dép đi trong nhà vì chiếc dép bị đẩy vào bên trong, tôi điếng người khi nhìn thấy 1 món đồ ở chân giường.

Nhung là một bạn gái dịu dàng ngoan hiền khiến tôi rất thích. Cô ấy đúng là mẫu phụ nữ truyền thống mà tôi luôn tìm kiếm và mong muốn lấy làm vợ.

Bởi vì Nhung ngoan ngoãn, hay xấu hổ và tôi rất trân trọng cô ấy nên tôi đối xử với Nhung khác hoàn toàn những người phụ nữ khác. Tôi chậm rãi hơn, không sốt sắng “đòi hỏi” chuyện ấy. Tôi chiều theo ý muốn của cô ấy, đó là đợi cho tình cảm chín muồi, đợi đến khi cô ấy sẵn sàng.

Nửa năm trời chúng tôi yêu chay. Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường có ham muốn. Tôi đã bày tỏ với bạn gái tâm tư của mình, đồng thời khẳng định tôi nghiêm túc muốn cưới cô ấy làm vợ. Sau nửa năm yêu nhau, tôi càng chắc chắn về quyết định đó của mình.

Vậy chẳng có lý do gì để chúng tôi trì hoãn hơn nữa, chuyện ấy sẽ càng khiến mối quan hệ của hai đứa thăng hoa hơn.

Qua đêm ở nhà bạn gái, bất giác thấy thứ này dưới chân giường, tôi kinh hãi quyết định chia tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù tôi dốc ruột gan tâm sự với bạn gái nhưng Nhung vẫn cứng rắn muốn tôi chờ đợi thêm. Tôi đâu còn cách nào khác vì tôi thực lòng yêu cô ấy.

Cho đến hôm trước tôi đi dự tiệc sinh nhật một người bạn. Trong buổi tụ họp, chúng bạn hỏi thăm tôi chuyện tình yêu. Có hơi rượu trong người nên tôi đã bày tỏ bức xúc và bị đám bạn cười nhạo.

Họ khích đểu tôi rằng có lẽ Nhung không hề yêu nên mới không chấp nhận qua đêm. Chuyện đó cũng là một cách để kiểm chứng tình yêu của phụ nữ.

Đêm muộn từ bữa tiệc trở về, tôi cứ nghĩ mãi về những lời nói của đám bạn, sau đó quyết định ghé qua phòng trọ của Nhung. Mãi Nhung mới mở cửa, cô ấy đã đi ngủ rồi. Vào phòng sập cửa lại, tôi ôm chầm lấy bạn gái.

Dù vội vã muốn được bạn gái chứng minh nhưng tôi vẫn hỏi qua ý kiến của cô ấy. Chắc thấy được quyết tâm trong mắt tôi, Nhung gật đầu đồng ý. Tôi sung sướng bế bổng cô ấy lên giường.

Sau màn nồng nàn say đắm, Nhung ngủ thiếp đi. Tôi vui quá chẳng ngủ nổi. Vậy là từ giờ Nhung đã thuộc về tôi rồi. Nghĩ đến vẻ xấu hổ ngượng ngùng đầy quyến rũ của cô ấy mà tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Tôi xuống giường đi tắm. Cúi người lấy dép đi trong nhà vì chiếc dép bị đẩy vào bên trong, tôi điếng người khi nhìn thấy 1 món đồ ở chân giường. Đó là một chiếc bao cao su dùng rồi, nhìn có vẻ như vừa mới sử dụng cách đó không bao lâu là đằng khác!

Tôi bủn rủn cả chân tay. Vì xác định cưới Nhung nên tôi không dùng biện pháp bảo vệ. Vậy thì chiếc bao cao su này từ đâu ra, nếu như không phải Nhung có quan hệ lén lút với một gã đàn ông nào đó.

Nhớ lại lúc nãy Nhung mãi mới ra mở cửa cho tôi và nhà cô ấy còn có cửa sau. Tôi lao ra cửa sau thì chết lặng khi thấy dấu chấn rõ mồn một trên nền đất ẩm, dấu chân to thế này chỉ có thể là của đàn ông!

 

Lôi bạn gái dậy, tôi căm hận chất vấn cô ta.

Ban đầu Nhung còn chối nhưng trước những bằng chứng rành rành, cô ta buộc phải thừa nhận rằng người yêu cũ có ghé thăm. Cô ta nhất thời mềm lòng mới làm ra loại chuyện kia. Lúc tôi đến chính xác là hắn ta mới cuống cuồng chuồn đi bằng lối cửa sau.

Không kìm chế được tôi cho Nhung cái tát, tôi gào lên hỏi cô ta rằng tôi đã làm gì sai. Tôi nâng niu, chiều chuộng cô ta như thế, cuối cùng lại ăn phải quả đắng. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối, cô ta cố tình tỏ vẻ ngoan hiền để “câu” tôi, còn bản chất tệ vô cùng.

Dĩ nhiên tôi chia tay Nhung ngay lập tức nhưng tôi thấy mất niềm tin vào phụ nữ quá. Tôi biết đi đâu để tìm được một người phụ nữ lý tưởng? Liệu có phải khi trước tôi luôn “đá” bạn gái sau khi đã chán chê nên bây giờ tôi mới nhận quả báo?

 

Bạn gái luôn giấu kín một điều chưa bao giờ tiết lộ, đêm tân hôn, tôi đỏ mắt nhìn em phơi bày trong khách sạn

Bạn gái luôn giấu kín một điều chưa bao giờ tiết lộ, đêm tân hôn, tôi đỏ mắt nhìn em phơi bày trong khách sạn

Đã là vợ chồng nên tôi càng tò mò thêm nữa. Khi đến thời khắc linh thiêng trong phòng khách sạn, tôi lặng người khi biết lý do.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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