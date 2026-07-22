Phía sau sự đắn đo chuyện chi phí chữa bệnh cho con là sự thật khiến tôi lặng người

Tâm sự 22/07/2026 21:23

Tối hôm đó chồng tôi không có ở nhà. Tôi định bụng ngày mai sẽ đến ngân hàng vay mượn tiền, dù sao cũng không thể để con bệnh nặng mà không chữa. Tôi chưa biết chồng tôi nghĩ gì, nhưng tôi sẽ nói với anh về quyết định này.

Lúc mới gặp nhau, chồng tôi không quá ấn tượng về tôi.

Nhưng sau mấy tháng tìm hiểu, anh ấy nói rằng muốn lấy vợ và tôi thích hợp làm vợ của anh ấy. Tôi khi đó cũng có ấn tượng tốt với chồng nên quyết định nghĩ đến chuyện tương lai cùng anh. Sau một năm hẹn hò, chúng tôi tổ chức đám cưới. Tôi không phải làm dâu, vì chồng tôi đã có nhà riêng.

 

 

Từ ngày lấy nhau, tôi chưa từng hỏi chồng về thu nhập của anh. Mỗi tháng anh sẽ đưa tôi 25 triệu chi tiêu gia đình, cộng thêm tiền lương của tôi thì không bao giờ thiếu thốn. Tôi thấy mình khá may mắn, cuộc sống gia đình ấm êm sung túc.

Đến khi con tôi lên 3, bác sĩ chẩn đoán thằng bé mắc bệnh lạ, phải làm phẫu thuật để tránh rủi ro. Tôi nghe số tiền phẫu thuật mà hoang mang. Tiền của riêng tôi không thể đủ, nên tôi nhỏi chồng có thể xoay sở để có tiền chạy chữa cho con không? Chồng tôi dứt khoát nói không có. Tôi biết chồng có thu nhập cao, chắc chắn lương của anh mỗi tháng không dưới 40 triệu, vậy mà lại không có tiền để cho con phẫu thuật sao?

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Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó chồng tôi không có ở nhà. Tôi định bụng ngày mai sẽ đến ngân hàng vay mượn tiền, dù sao cũng không thể để con bệnh nặng mà không chữa. Tôi chưa biết chồng tôi nghĩ gì, nhưng tôi sẽ nói với anh về quyết định này. Đúng lúc tôi đang ngơ ngẩn suy nghĩ cách kiếm tiền thì con trai tôi đang ngồi chơi bỗng chạy đến nói với tôi:

“Mẹ ơi, hồi sáng con thấy bố bỏ cái gì vào kia kìa, có phải bố giấu bánh kẹo không hả mẹ?”.

Tôi nhìn theo hướng tay con chỉ thì thấy một ngăn tủ nằm bên dưới cái bàn trong phòng khách. Bình thường tôi cũng không để ý tới nên chẳng bao giờ mở ra. Nghe con nói thế, tôi liền đi tới mở ra xem. Bên trong ngăn tủ là một xấp giấy gửi tiền ngân hàng hàng tháng, số tiền mỗi lần gửi lên đến mấy chục triệu, lần gần nhất là 50 triệu. Tôi ngỡ ngàng nhìn tên người nhận tiền là người yêu cũ của chồng tôi.

Sở dĩ tôi biết về người cũ của chồng là vì một lần tình cờ thấy Facebook của cô ấy trên trang cá nhân của chồng. Tôi không ngờ được chồng nói không có tiền cho con phẫu thuật mà lại gửi cho người cũ mỗi tháng mấy chục triệu thế này. Lòng tôi chua xót không thôi, thương cả mình và con. Giờ tôi phải làm sao đây?

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Bộ dạng hận thù muốn trả thù của vợ càng khiến tôi thấy chán ghét. Cảm giác có lỗi trong tôi không đủ lớn để hiểu cho vợ. Tôi cũng từng xin vợ tha thứ, nói sẽ dứt khoát với nhân tình nhưng cô ấy vẫn cứ thế.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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