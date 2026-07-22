Phía sau sự đắn đo chuyện chi phí chữa bệnh cho con là sự thật khiến tôi lặng người

Tâm sự 22/07/2026 21:23

Tối hôm đó chồng tôi không có ở nhà. Tôi định bụng ngày mai sẽ đến ngân hàng vay mượn tiền, dù sao cũng không thể để con bệnh nặng mà không chữa. Tôi chưa biết chồng tôi nghĩ gì, nhưng tôi sẽ nói với anh về quyết định này.

Lúc mới gặp nhau, chồng tôi không quá ấn tượng về tôi.

Nhưng sau mấy tháng tìm hiểu, anh ấy nói rằng muốn lấy vợ và tôi thích hợp làm vợ của anh ấy. Tôi khi đó cũng có ấn tượng tốt với chồng nên quyết định nghĩ đến chuyện tương lai cùng anh. Sau một năm hẹn hò, chúng tôi tổ chức đám cưới. Tôi không phải làm dâu, vì chồng tôi đã có nhà riêng.

 

 

Từ ngày lấy nhau, tôi chưa từng hỏi chồng về thu nhập của anh. Mỗi tháng anh sẽ đưa tôi 25 triệu chi tiêu gia đình, cộng thêm tiền lương của tôi thì không bao giờ thiếu thốn. Tôi thấy mình khá may mắn, cuộc sống gia đình ấm êm sung túc.

Đến khi con tôi lên 3, bác sĩ chẩn đoán thằng bé mắc bệnh lạ, phải làm phẫu thuật để tránh rủi ro. Tôi nghe số tiền phẫu thuật mà hoang mang. Tiền của riêng tôi không thể đủ, nên tôi nhỏi chồng có thể xoay sở để có tiền chạy chữa cho con không? Chồng tôi dứt khoát nói không có. Tôi biết chồng có thu nhập cao, chắc chắn lương của anh mỗi tháng không dưới 40 triệu, vậy mà lại không có tiền để cho con phẫu thuật sao?

Phía sau sự đắn đo chuyện chi phí chữa bệnh cho con là sự thật khiến tôi lặng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó chồng tôi không có ở nhà. Tôi định bụng ngày mai sẽ đến ngân hàng vay mượn tiền, dù sao cũng không thể để con bệnh nặng mà không chữa. Tôi chưa biết chồng tôi nghĩ gì, nhưng tôi sẽ nói với anh về quyết định này. Đúng lúc tôi đang ngơ ngẩn suy nghĩ cách kiếm tiền thì con trai tôi đang ngồi chơi bỗng chạy đến nói với tôi:

“Mẹ ơi, hồi sáng con thấy bố bỏ cái gì vào kia kìa, có phải bố giấu bánh kẹo không hả mẹ?”.

Tôi nhìn theo hướng tay con chỉ thì thấy một ngăn tủ nằm bên dưới cái bàn trong phòng khách. Bình thường tôi cũng không để ý tới nên chẳng bao giờ mở ra. Nghe con nói thế, tôi liền đi tới mở ra xem. Bên trong ngăn tủ là một xấp giấy gửi tiền ngân hàng hàng tháng, số tiền mỗi lần gửi lên đến mấy chục triệu, lần gần nhất là 50 triệu. Tôi ngỡ ngàng nhìn tên người nhận tiền là người yêu cũ của chồng tôi.

Sở dĩ tôi biết về người cũ của chồng là vì một lần tình cờ thấy Facebook của cô ấy trên trang cá nhân của chồng. Tôi không ngờ được chồng nói không có tiền cho con phẫu thuật mà lại gửi cho người cũ mỗi tháng mấy chục triệu thế này. Lòng tôi chua xót không thôi, thương cả mình và con. Giờ tôi phải làm sao đây?

Lần lặng lẽ trở về thăm lại mái ấm cũ và con, thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh

Lần lặng lẽ trở về thăm lại mái ấm cũ và con, thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, còn vợ cũ cười lạnh

Bộ dạng hận thù muốn trả thù của vợ càng khiến tôi thấy chán ghét. Cảm giác có lỗi trong tôi không đủ lớn để hiểu cho vợ. Tôi cũng từng xin vợ tha thứ, nói sẽ dứt khoát với nhân tình nhưng cô ấy vẫn cứ thế.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 14 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 2 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 2 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng