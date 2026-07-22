Lần trở về nhà sau chuyến công tác dài, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Tâm sự 22/07/2026 21:40

Tôi đi ra ngoài định tìm điện thoại để gọi cho vợ thì trong nhà tắm có tiếng gọi tên tôi. Tôi vừa bối rối vừa không hiểu chuyện gì. Đến khi thấy gương mặt của người phụ nữ kia đang bước đến gần mình, tôi đờ người khó tin.

Tôi có chuyến đi công tác gần nửa năm, đây là lần đi làm xa nhà lâu nhất của tôi từ trước đến nay. Suốt thời gian này, tôi chưa một lần được về nhà, vì sang thành phố khác nên đi lại cũng bất tiện và tốn thời gian.

Lúc trở về tôi không báo cho vợ biết, đến nơi cũng đã gần 9 giờ tối. Tôi lẳng lặng mở cửa đi vào nhà. Giờ này con của tôi đã đi ngủ, phòng khách vắng lặng. Tôi đi dọc hành lang, ngó qua phòng ngủ của con. Sau khi ngắm con một lúc cho đỡ nhớ thì tôi đi tìm vợ. Tôi không thấy cô ấy trong phòng ngủ. Thấy cửa nhà tắm sáng đèn, nghe tiếng nước chảy bên trong, tôi đinh ninh chắc vợ đang trong đó.

 

 

Không nghe thấy tiếng vợ lên tiếng, cửa nhà tắm cũng không khóa nên tôi mở cửa đi vào. Khi nhìn thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân đang tắm trước mặt, tôi giật mình ngỡ ngàng. Nhìn qua cơ thể đó, tôi cam đoan không thể nào là vợ mình. Quá ngỡ ngàng, tôi quay người đi ra ngoài. Lúc đó tôi hoang mang nghĩ sao trong nhà mình lại có người lạ? Đây là hàng xóm hay bạn bè của vợ tôi sao?

Tôi đi ra ngoài định tìm điện thoại để gọi cho vợ thì trong nhà tắm có tiếng gọi tên tôi. Tôi vừa bối rối vừa không hiểu chuyện gì. Đến khi thấy gương mặt của người phụ nữ kia đang bước đến gần mình, tôi đờ người khó tin. Đây chính là vợ của tôi. Khi nãy trong nhà tắm, cô ấy xoay lưng về phía tôi, thân hình đã thay đổi làm tôi không thể nhận ra. Cô thể cô ấy lúc này hoàn toàn khác với 6 tháng trước. Vợ tôi 6 tháng trước sau sinh sồ sề, làm gì thon gọn được như thế.

Lần trở về nhà sau chuyến công tác dài, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, tôi nghe vợ nói:

“Anh không nhận ra em sao? Em giảm cân thôi mà anh đã không nhìn ra vợ mình rồi à?”.

Quả thật tôi không tài nào nhìn ra vợ mình, cô ấy đã giảm gần 20kg khi xa tôi. Vợ tôi lột xác nhờ vào tập gym và ăn uống điều độ. 6 tháng qua, dù tôi vẫn gọi về nhà nhưng thường là để nói chuyện với con, cùng lắm là nhìn được một nửa gương mặt của vợ.

Khi hai vợ chồng vào phòng ngủ, tôi liền ào tới ôm chầm lấy vợ. Vợ tôi bây giờ nhìn còn mặn mà hơn thưở mới yêu, có da có thịt, trông rất hấp dẫn. Nhưng chưa gì vợ tôi đã đẩy tôi ra, lạnh lùng nói:

“Ai cho anh ôm? Chẳng phải anh nói với bạn thân là vì chán vợ sau sinh sồ sề nên mới đi công tác xa nhà lâu như vậy sao? Lúc vợ xấu xí vì sinh đẻ thì anh chê bai, giờ vợ giảm cân đẹp lại thì anh lại nhào vào à?”

Đúng là tôi từng nhắn tin với với bạn thân như thế, lại không ngờ vợ thấy được. Hồi trước tôi xin đi làm xa nhà vì sự nghiệp, cũng là vì chán vợ sau sinh không đẹp mắt như trước. Vì thế bây giờ vợ không cho tôi đụng vào, còn nói phải xem tôi biểu hiện thế nào mới tính tiếp. Tôi cảm thấy ấm ức lắm, dù sao thì tôi cũng không hề phản bội vợ. Cô ấy làm vậy có quá đáng với tôi quá không?

Đi sửa ống nước cho khách, thấy người phụ nữ bước ra từ phòng ngủ mà tôi điếng người

Đi sửa ống nước cho khách, thấy người phụ nữ bước ra từ phòng ngủ mà tôi điếng người

Sức khỏe của con tôi ngày một tốt lên, bác sĩ đã cho con tôi đi học nhà trẻ lại. Tôi hào hứng nói với vợ nếu cô ấy muốn đi làm thì cứ tìm việc, không quan trọng kiếm được bao nhiêu tiền, tôi chỉ muốn cô ấy ra ngoài cho khuây khỏa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, vô tình nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, vô tình nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi cay mắt

Tâm sự Eva 24 phút trước
Cưới nhau 3 năm vẫn không có con, đưa vợ đi khám tôi ngã quỵ biết lý do

Cưới nhau 3 năm vẫn không có con, đưa vợ đi khám tôi ngã quỵ biết lý do

Tâm sự 30 phút trước
Nhân tình qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi lặng người với hành động của vợ sau đó

Nhân tình qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi lặng người với hành động của vợ sau đó

Tâm sự 34 phút trước
Tái hôn say 3 năm chồng qua đời, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua

Tái hôn say 3 năm chồng qua đời, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Tôi từng không hiểu lý do cô ấy khước từ tình cảm của mình năm đó, cho đến khi gặp lại sau 5 năm

Tôi từng không hiểu lý do cô ấy khước từ tình cảm của mình năm đó, cho đến khi gặp lại sau 5 năm

Tâm sự 54 phút trước
Anh trai mất 6 tháng, chị dâu thường dẫn một đứa trẻ về chơi rồi tiết lộ một thông tin chấn động

Anh trai mất 6 tháng, chị dâu thường dẫn một đứa trẻ về chơi rồi tiết lộ một thông tin chấn động

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm, sống đời vương giả

Sau đêm nay, 3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm, sống đời vương giả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng trong siêu thị, tôi sốc khi thấy người đi cùng chị ấy

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng trong siêu thị, tôi sốc khi thấy người đi cùng chị ấy

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Chồng qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa dồn dập, hoảng hồn thấy một người đàn ông này

Chồng qua đời, nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa dồn dập, hoảng hồn thấy một người đàn ông này

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Lần trở về nhà sau chuyến công tác dài, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Lần trở về nhà sau chuyến công tác dài, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ lạ trong nhà tắm

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 23/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Tử vi thứ Năm 23/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, biển Đông có thể đón bão cuối tuần này

Giá vàng hôm nay, ngày 22/7/2026: Đồng loạt tăng, vàng nhẫn đắt thêm 1,3 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/7/2026: Đồng loạt tăng, vàng nhẫn đắt thêm 1,3 triệu/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cưới nhau 3 năm vẫn không có con, đưa vợ đi khám tôi ngã quỵ biết lý do

Cưới nhau 3 năm vẫn không có con, đưa vợ đi khám tôi ngã quỵ biết lý do

Nhân tình qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi lặng người với hành động của vợ sau đó

Nhân tình qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi lặng người với hành động của vợ sau đó

Tôi từng không hiểu lý do cô ấy khước từ tình cảm của mình năm đó, cho đến khi gặp lại sau 5 năm

Tôi từng không hiểu lý do cô ấy khước từ tình cảm của mình năm đó, cho đến khi gặp lại sau 5 năm

Anh trai mất 6 tháng, chị dâu thường dẫn một đứa trẻ về chơi rồi tiết lộ một thông tin chấn động

Anh trai mất 6 tháng, chị dâu thường dẫn một đứa trẻ về chơi rồi tiết lộ một thông tin chấn động

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng trong siêu thị, tôi sốc khi thấy người đi cùng chị ấy

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng trong siêu thị, tôi sốc khi thấy người đi cùng chị ấy

Yêu say đắm rồi phát hiện người yêu là họ hàng: Cặp đôi đối diện nỗi ám ảnh khó nói

Yêu say đắm rồi phát hiện người yêu là họ hàng: Cặp đôi đối diện nỗi ám ảnh khó nói