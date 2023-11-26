Phát hiện vợ vào nhà nghỉ cùng sếp lớn, chồng xe ôm nghèo không đánh ghen mà chỉ bình thản nhắn một câu: ‘Nếu xong việc với sếp thì xuống anh chở về, con ở nhà khát sữa rồi’

Tâm sự 26/11/2023 04:35

Cứ tưởng rơi vào hoàn cảnh đó thì Hùng sẽ lao vào đánh ghen tơi bời. Ai dè Hùng không đánh và lại quay xe đi khiến ai cũng choáng váng, Hùng đi được một đoạn thì anh dừng xe ngồi bên vỉa hè khóc nức nở.

Mồ côi cha mẹ từ bé Hùng được bà nội nuôi khôn lớn, đến khi bà mất thì anh một mình rời quê lên thành phố kiếm việc nuôi thân. Vì không được học hành gì nên đối với Hùng tìm được công việc vô cùng khó khăn. Hùng làm đủ mọi nghề từ  bốc vác đến cọ rửa nhà vệ sinh. Đến khi góp được ít vốn thì anh mua con xe số cũ để hành nghề xe ôm. Công việc tuy nắng mưa nhưng được cái thoải mái về thời gian nên Hùng cũng thấy nhẹ lòng.

Thế rồi chớp mắt một cái Hùng đã hơn 30 tuổi, cái độ tuổi mà người ta đều đã ổn định gia thất thì anh vẫn chưa đâu vào đâu. Hùng cũng muốn lấy vợ lắm để có chỗ đi về vui vẻ, nhưng khổ nỗi cô nào cũng chê anh nghèo không dám lấy. Thế rồi cho đến một ngày thì Hùng gặp được Linh, Linh từng đã có chồng nhưng sau gần  2 năm chồng Linh ngoại tình bỏ cô. Vì chưa vướng bận con cái nên Linh quyết định ra đi. Linh và Hùng gặp nhau trong một lần tình cờ, hôm đó Linh đi làm về muộn thì bắt xe ôm. Dù đi xe mất 20 ngàn nhưng lúc đó Hùng lại xin Linh thêm 10 ngàn nữa để mua bát phở vì cả ngày anh chưa có gì vào bụng. Thấy Hùng thật thà nên Linh mời anh ăn một bữa.

Phát hiện vợ vào nhà nghỉ cùng sếp lớn, chồng xe ôm nghèo không đánh ghen mà chỉ bình thản nhắn một câu: ‘Nếu xong việc với sếp thì xuống anh chở về, con ở nhà khát sữa rồi’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai người nói chuyện với nhau nhưng anh ngại ngần vì 2 người khoảng cách quá xa nhau. Linh có học thức, có công việc ổn định có nhà thành phố, còn Hùng thì chẳng có gì ả. Thế nên dù sau thời gian nói chuyện Hùng có tình cảm với Linh nhưng anh không dám thổ lộ. Linh biết rõ điều đó nên mạnh dạn.

- Anh có muốn cưới em về làm vợ không?

- Tất nhiên là có...nhưng mà cưới anh thì em khổ lắm. Anh chỉ là gã xe ôm mà thôi.

- Xe ôm thì sao chứ? Miễn anh yêu thương em là đủ. Em đã từng một "lần đò" nếu anh không chê thì em xin được làm vợ anh. Sẽ ở bên cạnh suốt đời.

Tất nhiên là Hùng vui sướng lắm, và rồi hai người đến với nhau. Có được cô vợ xinh đẹp như Linh mà Hùng sung sướng lắm, kết hôn được nửa năm thì Linh có thai. Giây phút đó cả hai người đều sung sướng tột cùng. Sau 9 tháng 10 ngày Linh sinh cho Hùng một cô công chúa sinh đẹp vô cùng, cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ai ngờ ngày hôm đó đang bắt khách thì Hùng thấy ông bạn chạy xe ôm với mình thảng thốt.

- Đến nhà nghỉ X ngay...tôi thấy vợ ông đang ríu rít book phòng nhà nghỉ với gã đàn ông nào ấy. Trông ông ta giàu có lắm.

Hùng hốt hoảng phóng xe luôn, đến nơi thì anh chết đứng vì đúng là vợ mình đang đi với gã đàn ông giàu có và đó chính là sếp tổng của công ty Linh. Hùng từng đi dự tiệc cùng công ty vợ một lần nên biết. Anh cũng biết rõ là sếp thích vợ mình nhưng mà không ngờ lại có ngày hôm nay.

Phát hiện vợ vào nhà nghỉ cùng sếp lớn, chồng xe ôm nghèo không đánh ghen mà chỉ bình thản nhắn một câu: ‘Nếu xong việc với sếp thì xuống anh chở về, con ở nhà khát sữa rồi’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cứ tưởng rơi vào hoàn cảnh đó thì Hùng sẽ lao vào đánh ghen tơi bời. Ai dè Hùng không đánh và lại quay xe đi khiến ai cũng choáng váng, Hùng đi được một đoạn thì anh dừng xe ngồi bên vỉa hè khóc nức nở. Anh lôi điện thoại ra nhắn tin cho vợ: "Em à, nếu xong việc với sếp rồi thì em xuống quầy lễ tân anh chở về nhé. Con ở nhà khát sữa rồi em ạ". Nhắn xong Hùng quay lại chỗ nhà nghỉ vợ bước vào.

Còn Linh nhận tin nhắn của chồng thì cô hoảng hốt lắm, thật ra việc Linh đi nhà nghỉ với sếp là do cô bị ép buộc. Nếu Linh không đi sẽ bị mất việc nên cô đành phải đi, nhưng khi nhận được tin nhắn ấy của chồng thì cô lao xuống. Nhìn chồng đứng đó Linh bật khóc nức nở...

- Để em giải thích anh ơi.

Phát hiện vợ vào nhà nghỉ cùng sếp lớn, chồng xe ôm nghèo không đánh ghen mà chỉ bình thản nhắn một câu: ‘Nếu xong việc với sếp thì xuống anh chở về, con ở nhà khát sữa rồi’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Linh vừa dứt lời thì lão sếp chỉ quấn khăn lao ra quát.

- Đó là chồng em sao? Nhìn là biết gã nghèo quê mùa rồi. Em nên nhớ nếu hôm nay em về thì nhất định sẽ bị đuổi việc đấy.

- Vợ tôi mất việc thì dù chạy xe ôm thâu đêm tôi cũng nuôi cô ấy. Tôi không cho phép những gã có tiền như ông coi thường vợ tôi.

Nói rồi Hùng đấm 2 phát vào mặt gã sếp, còn Linh thì ôm lấy chồng thầm cảm ơn anh đã hiểu cho mình. Ngồi trên xe hai vợ chồng thủ thỉ với nhau, hơn ai hết Hùng hiểu vợ mình đã vất vả như nào. Thế mới nói cũng may anh bình tĩnh lại chứ không lại hiểu nhầm vợ mình thay lòng đổ dạ.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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