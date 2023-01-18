Phát hiện người yêu cũ là vợ của sếp lớn, tôi dùng ảnh nhạy cảm của cô ta để tống tiền nhưng nhận lại cái kết đắng cùng lời tuyên bố đắng lòng

Tâm sự 18/01/2023 09:51

Một thời gian sau khi chia tay với người yêu, tôi phát hiện cô ta đã trở thành vợ của sếp mình. Vì muốn thu về một khoảng, tôi quyết định sẽ dùng những bức ảnh nhạy cảm của cả hai để tống tiền cô ta.

Tôi là một người đàn ông rất bình thường như bao người khác. Bởi vậy những áp lực cuộc sống, cơm áo gạo tiền khiến tôi luôn phải nỗ lực tối đa. Tôi không có được xuất phát điểm cao sang, bản thân không tài giỏi và cũng chẳng có kỹ năng mềm. Điều đó khiến tôi luôn chìm nghỉm trong bất kỳ tập thể nào.

Giai đoạn sinh viên của tôi trôi qua khá bình lặng. Thành công lớn nhất của tôi có lẽ là chinh phục được Hoa. Hoa đã đón nhận tôi bởi sự ngây thơ, trong sáng của một cô sinh viên mới ra tỉnh. Thêm nữa, ngày đó tôi thật thà, chất phác.

Nhưng rồi những gánh nặng nơi đô thị cứ thế cuốn tôi đi. Dần dần tôi đã đánh mất đi bản ngã. Tôi không tài giỏi nên để có được lợi ích, dù là nhỏ cũng phải toan tính mưu mô. Vì thế, tôi đã mất đi nhiều người bạn bởi tính cách thực dụng, chi ly.

Hoa tất nhiên nhận ra những thay đổi của tôi. Cô khuyên bảo nhưng tôi cố chấp không thay đổi. Thêm vào đó chút tự ái, sỹ diện đàn ông nên tôi và Hoa chia tay trong sự hậm hực. Tôi tiếc ngẩn ngơ mối tình đầu và cũng là duy nhất của mình cho đến lúc này.

Phát hiện người yêu cũ là vợ của sếp lớn, tôi dùng ảnh nhạy cảm của cô ta để tống tiền nhưng nhận lại cái kết đắng cùng lời tuyên bố đắng lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Niềm an ủi duy nhất cho tôi chính là những bức ảnh chụp trộm khi tôi và Hoa thân thiết quá giới hạn. Tôi đã thừa lúc cô ấy không đề phòng và lưu lại khoảnh khắc nhạy cảm để gặm nhấm lúc cô đơn.

Tưởng rằng những bức hình nóng bỏng đó sẽ được cất kỹ trong góc nhỏ trái tim tôi. Thế nhưng khi biết được một sự thật, bản tính nhỏ nhen, thủ đoạn của tôi lại trỗi dậy.

Tôi vừa được nhận vào làm ở một công ty kỹ thuật đúng chuyên ngành. Do là nhân viên mới và năng lực không đặc biệt, tôi là một nhân viên quèn đúng nghĩa. Nhìn các đồng nghiệp được tuyên dương, khen thưởng, thăng chức tôi cảm thấy khó chịu và ấm ức. Tôi muốn một ngày nào đó mình cũng phải được tôn vinh.

Và rồi cơ hội bất ngờ đến với tôi. Trong buổi liên hoan cuối năm tổng kết công ty, vị giám đốc hãnh diện giới thiệu người vợ trẻ đẹp mới cưới. Trong tràng pháo tay rầm rộ của anh em trong văn phòng, tôi như chết lặng khi nhận ra đó là Hoa.

Sau nhiều năm không gặp Hoa xinh ra rất nhiều. Cô càng trở nên lộng lẫy và xa hoa khi sánh đôi cùng một vị giám đốc. Trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi không còn đủ can đảm để ở lại đến cuối bữa tiệc. Tôi ra về, giam mình trong căn phòng trọ tối tăm và cuối cùng sướng như phát điên khi nảy ra một ý định đê hèn.

Sau vài ngày tôi bình tâm trở lại, tôi hẹn gặp Hoa để nói về những bức ảnh nóng. Hoa bị sốc trước sự đê tiện của tôi. Cô không thể ngờ bị chính người yêu đầu tiên nắm thóp. Tôi trơ trẽn đòi 500 triệu đồng để hủy đi bức ảnh mà Hoa lộ nguyên cơ thể.

Lòng tham chưa dừng lại ở đó. Tôi không cam tâm chấp nhận Hoa ngã vào lòng gã giám đốc. Tôi muốn hắn phải đau khổ trong ghen tuông. Tôi đã không ngần ngại nói hết sự việc trong quá khứ đồng thời yêu cầu được cất nhắc lên vị trí phó phòng.

Nếu giám đốc không chấp nhận, câu chuyện giữa tôi và Hoa sẽ được lan truyền khắp công ty. Hơn thế nữa tôi sẵn sàng mang những bức ảnh cơ thể Hoa, và hiện tại là phu nhân giám đốc ra khoe khoang với đám bạn đồng nghiệp.

Hiện tại tôi đang rất hả hê với kế hoạch của mình. Tôi không cần biết Hoa sẽ ra sao khi đối diện với chồng mới cưới. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm gã giám đốc kia sẽ đối xử với Hoa thế nào.

Và rồi nguyện vọng của tôi đã được đáp ứng. Hoa và chồng đã gặp tôi và mua lại bức ảnh với giá 500 triệu kèm yêu cầu tôi phải rời công ty.

Tất nhiên tôi chấp nhận nhưng câu nói của giám đốc đã khiến tôi thức tỉnh và thấy mình thật đê hèn: “Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi chỉ mất 500 triệu để đổi lấy hạnh phúc cho Hoa. Nếu Hoa vẫn còn ở bên anh thì cuộc đời cô ấy thật đáng thương”.

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