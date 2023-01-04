Tôi và chồng trong những năm gần đây sống với nhau như hai người bạn cùng nhà, rất ít nảy sinh chuyện ân ái, đặc biệt là sau khi tôi sinh con. Tuy vậy, tôi không hề nghĩ rằng có ngày anh sẽ phản bội tôi, phản bội cuộc hôn nhân này.

Tôi và chồng trước làm cùng một công ty, 2 đứa quen rồi yêu nhau từ đó. Hơn 2 năm tìm hiểu chúng tôi mới kết hôn. Sau đám cưới, anh mở công ty làm ngoài cùng 1 người bạn nữa còn tôi vẫn làm chỗ cũ và hỗ trợ anh làm các quyết toán kế toán cuối tháng. Suốt 3 năm qua, vợ chồng tôi cùng chung lưng đấu cật cố gắng xây dựng tương lai. Biết chồng khởi nghiệp khó khăn, cần nhiều vốn nên tôi bảo anh không phải đưa tiền chi tiêu hàng tháng. Tất cả việc gia đình đều do 1 tay tôi lo liệu từ đồng lương mỗi tháng khoảng 15 triệu của mình.

Cuộc sống của 2 vợ chồng vẫn gắn bó với nhau cho tới khi tôi sinh con đầu lòng thì trở nên nhạt nhẽo. Thật sự nhà có thêm 1 thành viên nhỏ đã lấy đi của tôi nhiều thời gian và sức lực. Cả ngày ngập ngụa trong tã bỉm, bột, cháo khiến tôi trở nên đầu bù tóc rối. Chồng tôi thì bận rộn với công việc, đi làm từ sáng đến tối mới về. Anh không có thời gian chia sẻ việc nhà hay chăm con với vợ. Vợ chồng cũng dần xa cách không còn quấn nhau như trước. Khi ngủ 2 mẹ con tôi ở 1 phòng còn chồng tôi ngủ và sinh hoạt phòng bên. Sau sinh cả nửa năm, chồng tôi cũng chẳng bao giờ đòi hỏi vợ chuyện ấy. Nếu chiều lòng vợ, anh cũng chỉ “yêu” qua loa cho có. Chúng tôi sống chẳng khác gì 2 người bạn cùng nhà, ăn cùng mâm. Nhiều lúc tôi còn nghĩ do nuôi con nhỏ, tôi không đủ hấp dẫn chồng nên hàng ngày cố gắng làm đẹp cho bản thân nhiều hơn.

Rồi vài lần gần đây, vô tình tôi phát hiện trong máy của chồng có rất nhiều ảnh của cô nhân viên trong phòng anh. Thậm chí có những ảnh anh và cô ta chụp ‘tự sướng’ cùng nhau mà có lẽ chồng tôi chưa kịp xóa. Bỗng nhiên trong tôi dấy lên chút nghi ngờ. Bởi một người đàn ông có vợ không bao giờ lại chụp ảnh tình tứ vui vẻ với 1 cô gái như vậy được. Tôi bắt đầu để ý xem chồng và cô ta thật ra có quan hệ gì… Ảnh minh họa: Internet Song những cái tôi nhìn thấy được là họ chỉ chat chit, nhắn tin tâm sự và chia sẻ với nhau hàng ngày bằng những lời lẽ tán tỉnh và nhớ mong hoặc đơn giản là hẹn hò đi ăn. Có những lúc thì anh qua tận nhà đón cô ta đi ăn sáng. Thấy chồng tán tỉnh nhân viên, tôi sững người bủn rủn chân tay chụp hết lại bằng chứng rồi ném vào mặt anh. Xem xong tất cả những tin nhắn mùi mẫn và các tấm ảnh chụp chung tình cảm kia, anh còn trơ mặt bảo: “Chỉ có bằng chứng này mà cô đã nghi tôi ngoại tình à. Khi nào tôi và cô ấy ngủ với nhau, lên giường với nhau thì mới gọi là ngoại tình được cô hiểu không?” Mặc tôi khóc lóc làm ầm lên, chồng còn nói với tôi nhiều câu khó nghe khác: “Đã ở nhà ăn bám còn bày đặt lắm chuyện". Sao chồng tôi lại trơ trẽn và già mồm đến như thế. Rõ ràng anh ta bồ bịch trai gái dù có thể chưa lên giường với nhau song họ cứ tán tỉnh như thế mà bảo là không ngoại tình à. Có phải chưa ngủ với nhau thì không có tội không các mom?

Giận vợ quá ương bướng nên tôi đành 'đổi gió' với em sinh viên tươi trẻ, ai ngờ tôi đang tự mình đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực tan vỡ Tôi vô cùng yêu vợ mình nhưng không thể phủ nhận cô là một người vô cùng khó chiều, hễ chút là lại về nhà mẹ đẻ. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để tôi "đổi gió" với các tình nhân tươi trẻ khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-chong-tan-tinh-em-nhan-vien-tre-ep-ai-ngo-ga-ta-khong-biet-hoi-cai-con-tro-mat-tuyen-bo-chua-len-giuong-thi-chua-ngoai-tinh-542510.html