Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm nhưng chưa có con. Nguyên nhân một phần là do tinh trùng của tôi yếu và loãng nên cơ hội thụ thai tự nhiên thấp. Bác sỹ khuyên tôi dùng thuốc hỗ trợ sinh tinh thì phải kiêng thuốc với rượu.

Hiện giờ, tôi đang như ngồi trên đống lửa, không biết phải làm sao để thoát ra khỏi mớ bòng bong do chính mình gây ra. Mong quý vị độc giả, đặc biệt là những người am hiểu về luật tư vấn giúp.

Vợ tôi tính hơi trẻ con nên hơi tí là cô ấy dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ vợ tôi thì lại quá yêu thương, nuông chiều con nên thường xuyên dung túng để vợ tôi lên mặt với chồng.

Tuy nhiên, công việc của tôi phải gặp gỡ, giao tiếp với nhiều người nên tôi không thể làm đúng theo lời bác sỹ.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi về bên đó lần nào là bị họ mắng nhiếc, xỉa xói lần đấy. Tôi yêu vợ thật lòng nhưng tính tôi cũng khá mạnh mẽ, hiếu thắng. Vợ chồng tôi vãi nhau nhưng chẳng ai chịu làm lành trước.

Cuối năm ngoái, vợ chồng tôi cãi nhau to. Lý do cũng chỉ là vì tôi đã hứa với vợ sẽ bỏ rượu nhưng lại phải tham gia tiệc tất niên với công ty nên lại uống vài chén.

Cô ấy phát hiện ra chuyện thì cáu giận, trách móc tôi một thôi một hồi. Cuối cùng, vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, không thèm về nhà tôi ăn Tết nữa.

Tôi về nhà ăn Tết với bố mẹ. Tết năm nay, tôi vẫn qua nhà vợ chúc Tết bố mẹ vợ mặc dù cũng muối mặt vì Tết nhất mà vợ chồng lại như thế. Chuyện cũng chẳng có gì nếu hôm đó tôi không rảnh rỗi, lên mạng tán tỉnh Hoa- một em sinh viên ngây thơ nhưng không còn trong trắng. Thấy tôi bảo chưa vợ lại ăn nói ngọt ngào, cô bé mê tôi như điếu đổ.

Đúng thời điểm đó, vợ dỗi bỏ về nhà ngoại nên tôi cũng rảnh rang, chẳng vướng bận gì. Tôi rủ cô bé đó đi uống cà phê, đi nhà nghỉ suốt. Chúng tôi đã có những giây phút cuồng nhiệt bên nhau.

Ở bên người tình, tôi tìm lại được ham muốn hừng hực mà bấy lâu vì căng thẳng chuyện con cái tôi không thể có được. Nhưng tôi không ngờ mình rơi phải cái hố sâu hun hút.

Tháng 6 này, Hoa ra trường, cô ấy liên tục giục giã tôi đưa cô ấy về nhà ra mắt. Nhưng tôi đã có vợ rồi nên biết đưa cô ấy về nhà ra mắt với ai. Thấy tôi ừ ậm ừ, lần lữa, Hoa phát hiện tôi đã có vợ. Cô ấy chửi bới tôi thậm tệ vì đã lừa gạt, phụ bạc cô ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, Hoa còn gửi cho tôi xem loạt ảnh phòng the, clip giường chiếu của tôi và cô ấy và dọa dẫm rằng cô ấy không có được tôi thì sẽ cho vợ chồng tôi "toang" luôn cả thể.

Tôi nghe Hoa dọa dẫm mà sợ tái mặt. Cô ấy ép tôi chuyển 50 triệu để mua lại mớ "tài liệu nóng" kia và chúng tôi sẽ chia tay trong êm đẹp. Suốt từ hôm đó đến giờ, tôi rối trí và hoảng loạn không biết phải làm sao. Nếu tôi chuyển 50 triệu mà bị vợ phát hiện thì coi như tôi cũng xong đời.

Hiện giờ, vợ chồng tôi vẫn còn đang giận dỗi nhau nữa chứ. Nếu vợ tôi biết được chuyện này, chắc cô ấy đòi ly hôn luôn. Tôi thì vẫn còn yêu vợ lắm. Hoa hẹn cho tôi 1 tháng để thu xếp tiền bạc và thời hạn sắp đến rồi. Xin mọi người cho lời khuyên ạ.