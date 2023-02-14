Phát hiện chồng ngoại tình, tôi tỉnh bơ 'tương kế tựu kế' rồi dùng chính 'tiểu tam' để thức tỉnh chồng

Tâm sự 14/02/2023 07:37

Nói thì khó tin, nhưng phải nghe người trong cuộc trải lòng chị em mới hiểu được nỗi khổ của vợ gặp phải chồng sĩ diện, thích chứng tỏ sức mạnh đàn ông. Hiểu rõ mục đích của kẻ thứ ba, vợ sẽ có cách khiến tình địch rút lui, bảo toàn gia đình và dạy được bài học cho chồng.

Tính chồng em hơi lông bông, nghề nghiệp không ổn định, nhưng quen nhau bao nhiêu năm em biết anh ấy tốt tính, chỉ cần cuộc đời cho vài bài học sẽ trưởng thành.

Cách đây nửa năm, cũng vì tính sĩ diện, không chịu được khổ nên chồng em bị cho nghỉ việc. Ở nhà được nửa tháng, anh ấy chán, cáu gắt suốt. Bữa cơm em dọn ra mà chồng chê đủ thứ, em bực mình bảo: 'Chồng người đánh bắc dẹp đông, chồng em ngồi bếp giương cung bắn mèo'. Anh ấy nghe xong điên tiết ném luôn đũa xuống, bỏ ra ngoài không ăn nữa.

Sau bữa ấy, chồng em tâm sự với thằng bạn, cũng là bạn chung của em là lão phải cặp bồ cho vợ biết sức mạnh đàn ông. Cái thứ đàn bà không biết chiều chồng, tôn trọng chồng thì để con khác xinh đẹp hơn nó hưởng. Nghe xong, em bật cười, để lão cứ đi cặp kè đi rồi em cho lão tỉnh ra ngay".

Y. biết chồng ngoại tình nhưng không hề tỏ thái độ khó chịu, cô điều tra về kẻ thứ ba rồi tung ngay chiêu hiểm. Cô bồ của chồng Y. đúng là xinh thật, nhưng vô công rồi nghề, chỉ giỏi ăn chơi. Cô ta vòi vĩnh đủ thứ, xin tiền chồng Y. để mua sắm, đi bar, đi sàn nhảy đêm...

Y. còn bắt được chồng lấy trộm tiền trong nhà để phục vụ "đầu tư kinh doanh", nhưng thực chất kinh doanh chỉ một phần, một phần mang cho nhân tình.

"Em lập nick ảo, kết bạn với con bé kia, coi như không biết mối quan hệ gì. Em tỉ tê tâm sự nên biết nó chỉ chơi bời qua đường, vòi tiền chồng em. Ngày nào em cũng kể lể bắn tin cho nó. Nói chung, em vẽ ra cuộc sống tồi tệ của mình, tiền nhà cạn dần, chồng ăn chơi trác táng hẹn hò với mấy cô một lúc...

Lúc không may bị ngã, em make lên kinh khủng hơn, chụp ảnh gửi nó kể như bị chồng đánh tàn tạ không dám ra đường. Rồi em vờ như chồng mới làm một đứa có bầu mà em phải đích thân mang tiền đi cho giải quyết.

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi tỉnh bơ 'tương kế tựu kế' rồi dùng chính 'tiểu tam' để thức tỉnh chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 6 tháng kể từ ngày chồng ngoại tình, em thu được quả ngọt. Kẻ thứ ba khoe khoang với nick ảo là chồng em đòi bỏ vợ cưới nó để danh chính ngôn thuận bên nhau. Nó quá hãi cuộc sống vợ chồng em nên đương nhiên từ chối. Tệ hơn nó còn chửi thẳng mặt chồng em là: 'Đàn ông không công ăn việc làm, bám váy vợ còn cặp bồ ăn chơi có cái gì mà oai. Tôi lấy anh để sau này khổ như vợ anh à? Biến đi cho tôi hẹn hò thằng khác'.

Sau khi bị bồ chửi, chồng em bức xúc lắm. Mấy hôm liền thấy buồn buồn, uống rượu về muộn. Lúc này em mới thể hiện mình là điểm tựa quan trọng".

Y. biết lần trước đây mình hay khích tướng thì chồng cũng nóng mặt, nhưng bị nhân tình chửi thì anh ta mới biết mình đúng là gã vô dụng.

Chồng Y. học nghề sửa xe, tay nghề khá giỏi, cô bạo tay rút sổ tiết kiệm, động viên chồng mở gara ô tô. Khi được làm ông chủ, thuê thêm 2 thợ phụ, chồng Y. bận rộn hẳn. Chẳng biết sau này thế nào, nhưng hiện tại chồng Y. làm việc mệt, tối ngủ ngáy o o. Hàng ngày, cửa hàng quần áo của Y. đông khách, nhưng cô luôn tranh thủ cơm nước ngon lành mang ra tận xưởng cho chồng.

Đôi khi cô cố tình trêu chồng: "Ông chủ giỏi giang thế này, giờ em thả ra là có đứa khác cướp mất ngay nhỉ? Đừng vì vợ già đi rồi lại bồ bịch. Nếu không yêu vợ nữa thì nói thẳng để vợ tha cho đi nhé".

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