Phát hiện chồng ngoại tình, chết mê chết mệt ả trà xanh, vợ bình thản như không, vẫn nằm ân ái suốt đêm, sáng hôm sau cả nhà mới vỡ lẽ chuyện động trời

Tâm sự 28/07/2023 19:56

Có bề ngoài cũng bảnh bao, nhà lại có điều kiện nên anh cũng đào hoa. Anh từng yêu không ít, có thời gian còn thay bồ như thay áo.

Anh là con trai một, gia đình lại có điều kiện nên cũng được cưng chiều không thiếu. Thương con là thế nhưng ba mẹ anh cũng rất nghiêm khắc dạy dỗ anh. Nhất là ba anh, anh sợ ba lắm, chưa khi nào dám cãi lời ông. Anh mà làm chuyện gì không đúng đạo lý là xem như không yên với ba.

Có bề ngoài cũng bảnh bao, nhà lại có điều kiện nên anh cũng đào hoa. Anh từng yêu không ít, có thời gian còn thay bồ như thay áo. Ngày đó, anh xem tình yêu là những cuộc chơi, đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Đến khi anh gặp Quyên thì mọi chuyện dần thay đổi. Quyên không có thân hình bốc lửa, ánh mắt gợi tình như những cô gái anh từng gặp. Nét đẹp của Quyên đầm thắm, nữ tính, lại rất quyến rũ. Anh như chết đứ đừ người phụ nữ này ngay từ lần gặp đầu tiên.

Phát hiện chồng ngoại tình, chết mê chết mệt ả trà xanh, vợ bình thản như không, vẫn nằm ân ái suốt đêm, sáng hôm sau cả nhà mới vỡ lẽ chuyện động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau được khoảng gần 1 năm thì anh muốn rước Quyên về làm vợ. Anh chắc chắn đây là người vợ duy nhất anh muốn có trong đời. Lúc mới có vợ, anh vui lắm. Ai ai cũng khen anh khéo chọn vợ, vừa giỏi giang lại xinh xắn, sao mà anh không tự hào cho được. Nhưng bản tính của anh có phần ham chơi, thích cái mới lạ. Dù đã có vợ nhưng anh vẫn hay đi chơi với những em chân dài. Anh cũng chỉ nghĩ là đi chơi cho vui, thỏa bản chất thích chinh phục của đàn ông thôi. Chứ anh cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ vợ.

Chỉ là, càng sai đường thì anh lại càng không thoát ra được. Những trò vụng trộm này dễ khiến đàn ông say mê không dứt. Anh biết mình vẫn thương vợ, vợ anh chẳng làm sai gì, cũng không khiến anh phải chê bai gì. Chỉ là anh quen lối sống khi chưa có vợ, vẫn cứ ham thích cái mới mẻ. Rồi mọi chuyện cũng không thể giấu giếm mãi được. Một ngày, vợ anh đến tận khách sạn nơi anh đang quấn quýt với nhân tình.

Phát hiện chồng ngoại tình, chết mê chết mệt ả trà xanh, vợ bình thản như không, vẫn nằm ân ái suốt đêm, sáng hôm sau cả nhà mới vỡ lẽ chuyện động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừa thấy vợ, anh sợ tái mặt, chỉ sợ vợ mình vì kích động mà làm chuyện bậy. Nhưng vợ anh chỉ nhìn anh và bồ một lúc rồi móc điện thoại trong túi xách ra. Anh giờ mới có thể lắp bắp:

- Em…em…sao em lại ở đâ?

- À em nghe bảo hai người đang vui vẻ lắm. Em tình cờ ngang qua ghé chào một tiếng cho biết mặt nhau

- Vợ ơi…

- Thôi, hai người cứ vui vẻ nhé, em về trước!

Vợ anh, khuôn mặt không chút cảm xúc, cứ bình thản đi ra ngoài. Anh quá đỗi ngạc nhiên đến mức không biết phải làm gì. Có ai như vợ anh không, thấy chồng ngoại tình mà vẫn bình thản như không? Anh vội vội vàng vàng mặc quần áo vào mà chạy về với vợ. Sao thì anh cũng không thể để mất vợ. Nhưng từ lúc về nhà, vợ anh chẳng nói gì về chuyện lúc trước. Thà em cứ gào lên hay khóc lóc gì đi, chứ cứ thế này tim anh cứ thót mãi.

Cứ thế mà anh và vợ lại ngủ cạnh nhau. Anh cứ nghĩ chắc đã ổn rồi nhưng sáng hôm sau mới phát hiện chuyện tày trời mà vợ mình làm. Sáng đó, trước khi đi làm thì ba anh gọi anh vào phòng. Anh cũng không để ý, chỉ nghĩ chắc ông định nhờ anh chuyện gì. Nhưng chỉ vừa mới vào phòng thì anh thấy ông rút ra cây roi. Đây là thứ mà anh có cả trăm tuổi cũng vẫn sợ, từ nhỏ đến lớn đều vậy. Chỉ cần anh làm gì sai, ba anh sẽ sử dụng biện pháp này, dù cho giờ anh đã có gia đình.

- Mày biết mày sai cái gì không?

- Ba ơi con biết rồi, con sai rồi!

- Mày sai cái gì?

- Con…con lỡ dại?

- Làm sao?

- Con…lỡ…có bồ

- Bồ bịch ở ngoài mà lỡ hả? Mày còn xem thể thống nhà này ra gì nữa?

Vừa nói xong, ba anh quất vài phát vào mông anh đau điếng

- Quyên mà không cho tao biết thì sao tao biết thằng con của mình tệ thế nào

- Ba ơi con chừa con chừa

- Mày lớn thế này rồi còn không suy nghĩ hả con ? Có chịu bỏ cái tật này mà nghĩ cho vợ con không ?

Nói rồi, ba anh đánh liên tiếp mấy cái. Anh đau điếng mà cứ xin ba tha lỗi, hứa sẽ không tái phạm. Đến khi ông dừng lại thì anh mới toát mồ hôi nghe ông bảo vào mà xin lỗi vợ. Anh nghe theo răm rắp, không dám cãi lại một câu. Anh biết ba mình thương con dâu, anh làm việc có lỗi với vợ thì không thể yên với ba.

Từ lúc vào xin lỗi vợ, được vợ tha thứ, anh cạch luôn việc ong bướm ở ngoài. Anh sợ ba anh thật nhưng anh cũng sợ mất vợ. Có một lần lầm lỡ thế này anh mới biết quý gia đình mà một lòng chung thủy với vợ.

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