Thế nhưng mới đây có một sự việc xảy ra khiến V chao đảo, hạnh phúc mà V từng nghĩ là hoàn hảo mình may mắn sở hữu thực ra lại không hề tròn vẹn chút nào.

V và chồng kết hôn đến nay đã 11 năm, sinh được 2 con, trai gái đủ cả. Chồng V hiện đang giữ chức vụ trưởng phòng một công ty quy mô khá, còn V cũng có công việc ổn định với mức lương ổn. Gia đình V cả về điều kiện kinh tế lẫn hạnh phúc vợ chồng đều là niềm mơ ước và ngưỡng mộ của nhiều người.

V lấy làm lạ lắm nên dừng lại lén theo dõi. Một lát sau, chồng đưa cô bé đi, rồi họ tấp vào một nhà nghỉ. V chết lặng nhìn bóng hai người khuất trong nhà nghỉ. Trong đầu V nổ tung những suy nghĩ khủng khiếp.

Hôm đó là cuối tuần, V đưa 2 con sang nhà cô bạn chơi với mẹ con cô ấy. Nửa buổi, V và bạn ra ngoài đi mua sắm, để lũ trẻ ở nhà tự chơi với nhau. Tình cờ thế nào V lại tận mắt nhìn thấy chồng mình trong quán cafe, ngồi đối diện anh là một cô bé trẻ măng, trông như học sinh cấp 3.

Chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm, V lao vào trong nhà nghỉ muốn chứng thực suy đoán của mình. Nhưng khi V đặt chân vào căn phòng mà anh và cô bé kia vừa thuê, sự thật V khám phá ra lại khác hẳn với những gì V nghĩ. Tuy nhiên nó vẫn khiến V đau xót vô cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng V còn là sinh viên năm cuối thì bạn gái của anh có thai. Chị ấy hơn anh 1 tuổi, vừa mới ra trường, chưa kiếm được công việc nào ra hồn. Anh bảo chị ấy bỏ cái thai đi, họ không thể nuôi được đứa bé đâu. Nhưng chị ấy không đồng tình, hai người tranh cãi nảy lửa. Cuối cùng chị ấy nói đã bỏ thai, sau đó thì chuyển việc, biệt tích không còn gặp lại chồng V nữa.

Mãi sau này anh mới biết chị về quê sinh con, làm mẹ đơn thân. Nhưng lúc ấy anh đã lấy V, còn chị cũng lấy người khác, có gia đình mới. Vì thế anh chỉ thi thoảng gửi tiền cho chị chứ không liên lạc nhận cha con gì cả.

Nhưng suy cho cùng con bé vẫn là con anh, mà nó ngày một lớn, có những sự thật không thể giấu mãi được. Chị ấy đã nói với con bé chuyện bố nó, anh từng về gặp gỡ chính thức con 1 lần rồi. Lần này V bắt gặp là con bé được nghỉ hè nên lên chơi với bố mấy hôm, anh không tiện đưa con về nhà đành để con ngủ ở nhà nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Anh bảo chuyện ấy đã là quá khứ xa lắm rồi, anh không làm gì có lỗi với V cả. Giờ con bé sắp trưởng thành, chẳng mấy nó sẽ có cuộc sống của riêng nó, không ảnh hưởng gì nhiều đến vợ chồng V.

V biết anh nói có phần đúng nhưng có người vợ nào thoải mái, nhẹ nhõm được khi biết chồng mình có con riêng cơ chứ? V phải làm gì đây? V nên đối xử với con gái anh thế nào và làm sao để vơi bớt phiền muộn trong lòng?