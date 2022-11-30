Phát hiện chồng có bồ, tôi chỉ làm hành động này khiến anh hoảng hồn bỏ lập tức còn ả thì lẳng lặng rút lui

Tâm sự 30/11/2022 13:34

Tôi thấy họ vào cửa hàng trang sức chọn đồ, định bụng vào làm ầm ĩ 1 trận thế nhưng tôi yêu chồng thương con hiểu đàn ông ngoại tình vì muốn thêm chứ chẳng muốn bớt. Tôi âm thầm lặng lẽ gọi điện tức khắc thuê thám tử theo dõi hai người đó.

Tôi kết hôn được hơn 2 năm, công việc ổn định gia đình có điều kiện chồng lại là giám đốc 1 công ty nhưng không vì thế mà anh bỏ bê vợ con còn ngược lại là đằng khác. Tuy bận công việc nhưng anh về nhà là bắt tay vào phụ vợ mọi công việc từ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa đưa đón con đi học mỗi khi rảnh rỗi và nhất là yêu chiều vợ hết mức.

Phải nói ai ai cũng ngưỡng mộ và chính bản thân tôi cũng hết sức hài lòng với cuộc hôn nhân này, tôi hoàn toàn tin tưởng anh nhất là chuyện nghi anh ngoại tình chưa 1 lần xuất hiện trong đầu tôi.

Cho tới hôm đó như thường lệ anh báo cuối tuần sẽ làm thêm thứ 7 để quyết toán công việc cuối tháng cũng là cuối năm tôi cũng đi làm nên hiểu rõ công ty nào thì cuối năm cũng bận rộn việc chất thành núi thế nên khá thông cảm cho anh.

Phát hiện chồng có bồ, tôi chỉ làm hành động này khiến anh hoảng hồn bỏ lập tức còn ả thì lẳng lặng rút lui - Ảnh 1
Chẳng ngờ tới nơi nhìn từ xa tôi nhận ra chồng mình đang tay trong tay với 1 cô gái trẻ - Ảnh minh họa: Internet

 

Cho tới cuối giờ chiều hôm đó mẹ tôi qua chơi nghĩ cuối năm nhà còn thiếu nhiều đồ cái gì cũng gọi mang đến đôi khi cũng mất vui vì thế để hai cháu cho mẹ trông tôi ra siêu thị lớn cách nhà khá xa để mua sắm cho thỏa thích. Chẳng ngờ tới nơi nhìn từ xa tôi nhận ra chồng mình đang tay trong tay với 1 cô gái trẻ, phải tự cắn mình để nhận ra sự thật phũ phàng ấy chứ không phải là mơ.

Tôi thấy họ vào cửa hàng trang sức chọn đồ, định bụng vào làm ầm ĩ 1 trận thế nhưng tôi yêu chồng thương con hiểu đàn ông ngoại tình vì muốn thêm chứ chẳng muốn bớt. Tôi âm thầm lặng lẽ gọi điện tức khắc thuê thám tử theo dõi hai người đó. Sau khi họ đi ra tôi vào và mua món đồ mà ả nhân tình kia vừa chọn, lúc chồng về tôi cũng mang ra khoe thấy mặt anh biến sắc tôi vờ nhưng chẳng biết gì.

Phát hiện chồng có bồ, tôi chỉ làm hành động này khiến anh hoảng hồn bỏ lập tức còn ả thì lẳng lặng rút lui - Ảnh 2
Tôi thấy họ vào cửa hàng trang sức chọn đồ - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó tôi thu thập chứng cứ ảnh hai người thân mật bên nhau, hễ cô gái kia mua gì là tôi cũng chọn y món như vậy, bên cạnh đó tôi còn up lên face và gắn tên chồng vào để cô ta hiểu - có lẽ lúc này cô ta biết rằng tôi đã phát hiện ra, vì đã có gia đình có lẽ ngoại tình chỉ để thăng chức tăng lương chứ chẳng yêu đương gì nên cô ta âm thầm xin chuyển công tác.

Bên cạnh đó chồng tôi cũng đủ thông minh để hiểu vợ đã biết chứ làm gì có chuyện hễ có ta mua 1 món đồ là tôi ngay lập tức lại có như vậy, anh lo lắng vợ sẽ làm ầm ĩ thậm chí ly hôn nên ngày càng ngoan ngoãn hơn chẳng dám ngoại tình bao giờ nữa vì với anh gia đình là số 1 và tôi hiểu điều đó, vì thế tôi đã thành công trong giữ chồng và đánh ghen 1 cách cao tay.

Trong đêm tân hôn, chuẩn bị lên giường đi ngủ vì nghĩ người chồng tàn tật đâu có làm được gì, nửa đêm giật mình tỉnh giấc thì thấy anh đang làm chuyện đó

Trong đêm tân hôn, chuẩn bị lên giường đi ngủ vì nghĩ người chồng tàn tật đâu có làm được gì, nửa đêm giật mình tỉnh giấc thì thấy anh đang làm chuyện đó

Nửa đêm thấy có tiếng động, tôi giật mình tức giấc giật mình thấy anh chồng vốn bị liệt đang nhấc mình để xuống giường, điếng người và hoảng hốt nên tôi ngồi bật dậy có lẽ anh nghe thấy tôi tỉnh giấc nên nhìn lên.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva chồng ngoại tình đánh ghen chuyện vợ chồng

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