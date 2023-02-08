Mới đây, nhà người nổi tiếng làm ra những chiếc vòng cổ cá nhân độc đáo đã chia sẻ câu chuyện về nữ khách hàng đặc biệt. Trong đoạn clip, người thợ kim hoàn đã chia sẻ tin nhắn mà cô gái bị phản bội gửi đến.

Thay vì gặm nhấm nỗi buồn cho mối tình sai lầm, một cô gái đã có cách "trả thù" đặc biệt. Cô gái đã quyết định nhờ một thợ kim hoàn tạo cho cô một chiếc vòng cổ có 1-0-2 để gửi đến "kẻ thứ 3".

Theo yêu cầu của cô gái, mặt trước của sợi dây chuyền khắc tên của người cô thân. Trong khi đó, mặt sau được khắc một dòng chữ với nội dung đầy mỉa mai: "Cứ ăn lại đồ ăn thừa của tôi đi". "Đồ ăn thừa" ở đây chính là chồng sắp cưới đã phản bội cô gái, lén lút qua lại với người cô thân của cô.

"Tôi vừa phát hiện chồng chưa cưới và cô thân đã cùng nhau lừa dối tôi. Vào ngày sinh nhật cô ta, tôi sẽ tặng cô ấy sợi dây chuyền này trước mặt mọi người. Tôi sẽ dùng tiền của gã đàn ông phản bội để thanh toán cho món quà này".

Ảnh minh họa: Internet

Chủ tiệm còn tiết lộ rằng, cô còn đính kèm thêm một chiếc vòng cổ khắc hình con rắn rồi đóng gói món quà theo yêu cầu của khách hàng để gửi đến "kẻ thứ 3".

- "Tôi ước giá như mình có thể xử lý tình huống cao tay như vậy"

- "Tôi mà nhận được chiếc vòng cổ đó sẽ cảm thấy tức ói máu"

- "Một cách trả thù khiến đối thủ nhớ mãi không quên"...

Lúc mới yêu anh ấy hết sức chiều chuộng, quan tâm. Nhưng thời gian gần đây, cô để ý thấy anh ấy thường xuyên trong tình trạng dễ giận hờn, hoặc giả vờ ghen tuông những chuyện cỏn con để lấy lý do cắt liên lạc với cô vài ngày. Anh ấy cũng không chủ động hỏi han, chăm sóc cho cô như trước nữa mà luôn viện cớ bận rộn mà ngó lơ cô.

Trước đây anh ấy không quan tâm lắm đến vẻ bề ngoài của mình, quần áo chỉ cần sạch sẽ, thẳng thớm là được. Nhưng giờ đây, anh ấy lại tự sắm sửa cho mình một chai nước hoa mới, mua nhiều quần áo hơn hoặc có ý định đến phòng tập gym để cải thiện "vẻ đẹp hình thể." Cũng tốt thôi nếu anh ấy làm thế là vì cô, nhưng cũng đừng vội tin hoàn toàn vào điều nào.

Vốn quấn nhau như sam, đi đâu làm gì cũng có nhau, nhưng đột nhiên dạo gần đây anh ấy lại muốn tách ra khỏi cô để được tự do một mình làm những gì anh ấy thích. Tất nhiên, khi yêu ai cũng cần phải tôn trọng sự riêng tư của người khác, nhưng nếu một ngày, thái độ của anh ấy đối với cô thay đổi 180 độ, không còn muốn đi chung với cô, đổi lại toàn bộ mật khẩu của facebook, instagram... hay thường xuyên mất tích không dấu vết thì cô cần xem lại tình yêu của mình rồi đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả bố mẹ hay cô bè anh ấy gọi điện đến, anh ấy cũng vẫn thoải mái vô tư bắt máy trước mặt cô. Nhưng giờ đây, mỗi khi có điện thoại là anh ấy lại liếc nhìn cô đầy bối rối, rồi vội vã đứng dậy ra ngoài nghe. Thử hỏi nếu đó không phải là một mối quan hệ mờ ám thì anh ấy có cần thiết phải che đậy như vậy không?

Mặc dù anh ấy có thể lý giải điều này là vì khởi động lại máy, hay đảm bảo an toàn, hay những lý do ngớ ngẩn nào đó nhưng nhiều khả năng tồi tệ nhất và đáng phải tin vào nhất đó chính là: anh ấy đang đảm bảo cho việc che giấu một cô gái nào đó – mà chắc chắn đó không phải là cô.