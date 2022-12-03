Đây không phải là lần đầu tôi bắt quả tang em ngoại tình, tuy nhiên em lại cầu xin tôi tha thứ hết lần này đến lần khác và lại ở sau lưng tôi làm ra chuyện có lỗi.

Tôi năm nay 27 tuổi. Tôi quen bạn gái được 4 năm. Tôi với bạn gái tôi sống với nhau như vợ chồng mới cưới. Tôi rất yêu cô ấy. Tại lúc mới yêu tôi chỉ hai bàn tay trắng không có gì, cô ấy cũng rất yêu tôi. Gia đình cô ấy không chấp nhận tôi vì tôi không có ba mẹ mà ở với ông bà ngoại, gia đình lại nghèo nữa. Thời gian trôi qua 4 năm tôi cố gắng đi làm dành dụm để không bị nhà bên bạn gái tôi xem thường, tôi cố gắng từng ngày một để kiếm cách kiếm tiền thật nhiều để cưới bạn gái tôi về làm vợ.

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Bạn gái tôi lạnh nhạt với tôi, tôi có cảm giác không lành nên tôi để mắt đến cô ấy nhiều hơn. Đúng như tôi nghĩ cô ấy đang hẹn hò với một người khác lúc tôi đi làm. Tôi hỏi cô ấy sao lại làm vậy thì cô ấy nói là đi với bạn cũng không cho nữa. Cứ thế bọn tôi bị sứt mẻ tình cảm. Xong chuyện đó cô ấy không biết sao với người kia. Khi gọi tôi qua gặp thì nói là rất yêu tôi không bao giờ bỏ tôi. Tôi hỏi ra thì cô ấy nói là đã ngủ với thằng đó. Khi tôi nghe xong trái đất như ngừng quay, tim tôi thắt lại, hơi thở tôi bắt đầu chậm chậm như nín thở lại.

Ảnh minh họa: Internet Nghe xong thì tôi quyết định chia tay không hối hận. Cô ấy cứ năn nỉ tôi không chịu buông tha tôi. Mấy ngày tôi nghĩ người ai cũng có lúc lầm lỡ. Tôi quyết định tha thứ cho cô ấy. Và cô ấy thề độc nếu từ nay về sau có làm chuyện gì có lỗi với tôi ra đường xe cán chết và không giấu chuyện gì. Tôi cứ tưởng thời gian trôi qua cô ấy sẽ thay đổi. Ai ngờ dạo này gần đây tôi thấy biểu hiện cô ấy giống y chang lúc trước tôi lại có linh cảm không lành. Đúng như tôi nghĩ cô ấy đang chat với gọi điện thoại cho một người đang gạ gẫm cô ấy. Người đó nhiều nhiều lời lẽ ngon ngọt. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Nhưng cô ấy cứ khăng khăng là không có gì. Tôi buồn lắm, tôi không biết làm sao hết. Dứt bỏ chuyện tình 4 năm tôi không đành. Tôi buồn lắm, tôi ăn không vô, ngủ không yên, tôi chẳng biết sao nữa. Mong mọi người cho tôi lời đáp.

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