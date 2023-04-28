Đồng ý lấy chồng đại gia tưởng ăn sung mặc sướng, đêm tân hôn, cô dâu tá hỏa khi thấy chồng xuất hiện, hét lên kinh hoàng với cái giá phải trả

Tâm sự 28/04/2023 07:42

Nghĩ sao làm vậy, cô vui mừng vì bản thân cũng đã được tấm chồng giàu, lại đẹp trai phong độ như thế.

Tâm có ngoại hình ưa nhìn, lại tốt nghiệp đại học nên đặt mục tiêu phải lấy chồng đại gia, hoặc ít nhất là lấy đàn ông tài giỏi thành đạt. Quyết tâm theo đuổi mục tiêu này nên đến năm 27 tuổi, Tâm vẫn độc thân. Bạn bè xung quanh Tâm đã có chồng con, họ khuyên cô đừng cầu toàn đòi hỏi, phụ nữ đẹp mấy cũng có thời. Nhưng Tâm mặc kệ, cô không tin người ưu tú như mình lại không lấy chồng giàu có được.

 

Sau đó có người quen mai mối cho Tâm lấy chồng Việt kiều. Họ nói người này tuy từng ly hôn nhưng rất giàu có, lại thành đạt với 2 công ty lớn. Nghe thế, Tâm liền nuôi hy vọng. Cô nhắn tin, trò chuyện với vị đại gia này, khi nhìn thấy anh đẹp trai phong độ qua màn hình điện thoại gọi điện thì cô càng vừa ý.

Đồng ý lấy chồng đại gia tưởng ăn sung mặc sướng, đêm tân hôn, cô dâu tá hỏa khi thấy chồng xuất hiện, hét lên kinh hoàng với cái giá phải trả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian yêu đương qua mạng thì vị đại gia kia cầu hôn, Tâm vui mừng đồng ý. Cô đồng ý để anh lo hết thủ tục kết hôn rồi rước cô sang nước ngoài. Dù vậy, anh ấy nói chưa thể về nước để làm đám cưới cùng cô. Tâm tỏ ra hiểu chuyện thông cảm cho chồng tương lai, một mình chuẩn bị tổ chức đám cưới. Mọi chi tiêu, sắm sửa cho lễ cưới đều được vị đại gia kia trả không tiếc tiền. Tài khoản của Tâm tăng vèo lên con số khiến cô há hốc kinh ngạc. Tâm hài lòng nghĩ, phải lấy chồng giàu thế này thì cả đời cô mới ấm êm được.

Đồng ý lấy chồng đại gia tưởng ăn sung mặc sướng, đêm tân hôn, cô dâu tá hỏa khi thấy chồng xuất hiện, hét lên kinh hoàng với cái giá phải trả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ, đến ngày cưới, vị đại gia của Tâm vẫn chưa xuất hiện. Anh ấy nói vì công việc nên trễ chuyến bay. Tâm dù tủi thân khi đám cưới không có chú rể nhưng vẫn thấy tự hào khi đeo vàng đầy cổ khiến ai cũng xuýt xoa lấy chồng đại gia thật sướng.

Sau khi đám cưới kết thúc, Tâm được tài xế đưa về biệt thự sang trọng. Đêm tân hôn, Tâm ngồi đợi chú rể về. Đến đêm khuya, có người mở cửa, Tâm hồi nộp đợi khoảnh khắc vợ chồng gặp nhau. Nhưng khi đèn được bật lên thì Tâm hoảng hồn tái mặt.

Người đàn ông đang đứng giữa phòng không phải là người phong độ, đẹp trai mà cô thường xuyên nói chuyện cùng. Chồng cô bây giờ là một lão già U60, mặt mày nhăn nhúm, đọc tóc bạc trắng. Thấy Tâm hoảng hốt định la lên thất thanh thì ông ta vội nói:

“Anh là chồng em đây. Vì sợ em chê anh già nên anh phải mướn người để gọi video call với em. Nhưng anh mới là người nhắn tin với em mỗi ngày. Giờ mình là vợ chồng rồi, em phải chấp nhận anh”.

 

Tâm kinh sợ tột cùng, cô tông cửa lao thẳng ra khỏi phòng tân hôn. Với Tâm, đó là đêm tân hôn kinh hoàng nhất cô từng trải qua. Dù sau này cô đã đơn phương ly hôn chồng nhưng cô vẫn còn thấy sợ hãi, vì mê giàu sang mà cô bị lừa đau đớn, nhém chút nữa là cả đời phải hối hận.

 

Nhiều năm gặp lại bạn cấp 3 rồi thỏ thẻ về chuyện vợ chồng, nào ngờ vừa cầm bức ảnh chồng, bạn tôi giật thót, tái mét mặt nói điều đau đớn

Nhiều năm gặp lại bạn cấp 3 rồi thỏ thẻ về chuyện vợ chồng, nào ngờ vừa cầm bức ảnh chồng, bạn tôi giật thót, tái mét mặt nói điều đau đớn

Gặp lại bạn nên tôi cứ tíu tít kể chuyện chồng con, nào ngờ đâu, nghe bạn kể chuyện ấy khiến tôi sốc đứng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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