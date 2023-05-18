Ông chủ ly dị vợ chưa bao lâu, bất ngờ mò vào phòng ngủ của tôi, rồi thì thầm một câu khiến tôi hoảng sợ khóc thét, chân tay run rẩy

Tâm sự 18/05/2023 10:10

Mấy tối nay, đêm nào tôi cũng thấy bóng của anh Sang lượn trước phòng mình. Có hôm tôi còn thấy tay nắm cửa phòng động đậy nhưng mở sao được vì tôi đã khóa trong. Tôi dự định khi nào nhận được lương thì sẽ nghỉ việc luôn, không thể tiếp tục làm việc trong ngôi nhà này nữa.

Sau 3 năm làm công nhân cực khổ vất vả, tôi quyết định trở thành người giúp việc cho một gia đình giàu có. Vợ chồng chủ nhà đi làm từ sáng đến tận tối muộn mới về. Nhà có một cậu con trai 6 tuổi nên công việc của tôi cũng nhàn nhã.

Tính tình tôi nhanh nhẹn, vui vẻ và biết làm việc nên rất được lòng anh chị chủ. Sống lâu trong nhà, tôi mới biết là hai vợ chồng không được hạnh phúc lắm. Thường xuyên cãi vã và không ngủ chung phòng với nhau.

 

Tuần vừa rồi, bất ngờ chị chủ bế con trai bỏ nhà đi. Khi đó tôi đã khóc níu kéo hai người ở lại, còn anh Sang đứng nhìn không nói một câu. Chẳng hiểu nổi vợ chồng chủ nhà thế nào nữa? Cậu chủ nhỏ đi rồi, tôi ở lại cũng là người thừa nên xin anh Sang trả hết lương và nghỉ việc. Vậy nhưng anh ấy bảo tôi cứ ở lại làm việc như trước, hàng tháng sẽ không bớt lương. Công việc nhàn hạ hơn, lương được giữ nguyên nên tôi đã đồng ý ở lại ngay.

Ông chủ ly dị vợ chưa bao lâu, bất ngờ mò vào phòng ngủ của tôi, rồi thì thầm một câu khiến tôi hoảng sợ khóc thét, chân tay run rẩy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy tối nay, đêm nào tôi cũng thấy bóng của anh Sang lượn trước phòng mình. Có hôm tôi còn thấy tay nắm cửa phòng động đậy nhưng mở sao được vì tôi đã khóa trong. Tôi dự định khi nào nhận được lương thì sẽ nghỉ việc luôn, không thể tiếp tục làm việc trong ngôi nhà này nữa.

Đêm qua, khi tôi đang ngủ say, bất ngờ nghe tiếng thì thầm bên tai rằng yêu tôi, muốn gần gũi với tôi. Tôi choàng mở mắt ra thì thấy anh Sang nằm bên cạnh từ lúc nào không biết. Quá hoảng sợ, tôi đã la hét thất thanh.

Đến khi tôi bình tĩnh lại thì anh ấy nói là có khóa phòng tôi từ trước nhưng mất nhiều ngày lấy hết dũng khí mới dám vào phòng tôi. Anh bảo hai vợ chồng đã ly dị, bây giờ Sang là người độc thân, anh có quyền yêu người khác. Tôi cứ nghĩ chị chủ bỏ đi vài ngày rồi về, ai ngờ lại ly hôn.

Anh Sang nói đứa con là con riêng của chị vợ, ngày đấy vì quá yêu nên anh ấy chấp nhận cưới chị dù đang mang thai con người khác. Nhưng về sống với nhau, tình yêu phai nhạt, anh không còn quý đứa nhỏ nữa, hai người cũng không muốn có con chung.

Người ta thường bảo "mây tầng nào gặp mây tầng đó". Anh Sang giỏi giang, giàu có chắc gì đã yêu tôi thật lòng hay khi sở hữu được tôi lại bỏ rơi. Theo mọi người tôi nên tiếp tục tìm hiểu anh ấy hay chấm dứt đây?

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