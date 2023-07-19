Ở vậy suốt 3 năm sau ly hôn, tình cờ gặp lại chồng cũ, tôi bồi hồi xúc động trước dòng tin nhắn anh trao

Tôi kết hôn lần đầu tiên năm 22 tuổi. Khi ấy, chồng tôi mới 24. Vì cả hai vợ chồng đều còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm sống nên khi về chung một nhà, chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến giờ phút này, tôi và chồng vẫn không tin vào những gì mà chúng tôi đã trải qua. Giống như nhiều người vẫn thường nói, những người có duyên, đi một vòng rồi sẽ quay trở về bên nhau. Chúng tôi cũng như vậy.

Cả đêm hôm ấy, tôi ở nhà bạn và tắt máy. Cho đến sáng hôm sau, khi mở điện thoại, tôi thấy 23 cuộc gọi nhỡ của chồng. Chạy về đến nhà thì thấy phông rạp đã được dựng lên, mẹ chồng tôi qua đời và tôi thật có lỗi khi không biết chuyện ấy sớm hơn.

Thật ra đều là những chuyện nhỏ nhặt, như việc chồng tôi ham chơi với bạn và vô tâm, không biết lo lắng cho gia đình. Còn tôi cũng chưa biết vun vén cho gia đình. Tôi vẫn nhớ như in, có một lần vợ chồng tôi cãi nhau, tôi tức giận bỏ ra ngoài dù lúc đó mẹ chồng tôi đang ốm nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đám tang của mẹ chồng kết thúc, tôi và chồng đã ngồi lại. Chúng tôi quyết định chia tay vì nghĩ rằng cả hai vẫn chưa đủ tình yêu để bao dung cho những khuyết điểm của đối phương.

Thật sự khi chia tay, tôi và anh vẫn còn yêu nhau. Vì thế nên khi nhận được phán quyết của tòa án, tôi quyết định rời tỉnh để đến một nơi khác làm việc. 3 năm sau đó, tôi vẫn không tìm được người đàn ông nào có thể hiểu mình. Nhiều lần nghĩ đến thời gian sống với chồng, tôi lại thấy nhớ nhung khắc khoải.

Thật tình cờ, một thời gian sau, tôi gặp anh với cương vị là đối tác trong công việc. Lúc này, chúng tôi đã trưởng thành hơn, biết lắng nghe hơn. Khi biết tôi chưa có người mới, anh đã nhắn tin hỏi han. Và chẳng hiểu sao tôi lại thấy rung động thêm một lần nữa.

Lần này, chúng tôi đã tìm hiểu thêm 2 năm rồi mới quyết định quay lại. Ngày vợ chồng tôi làm đám cưới, ai cũng thấy bất ngờ vì chú rể quá quen thuộc. Cả tôi và chồng cũng tủm tỉm cười khi nghĩ đến quá trình yêu, chia tay rồi quay lại của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Đã một năm sau khi tái hôn. Giờ đây tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc. Chúng tôi vừa chào đón đứa con đầu lòng được 2 tháng. Chồng tôi yêu con lắm, hết giờ làm là anh về phụ tôi chăm con. Đêm nào con ọ ẹ khóc, anh lại dậy bế con cho vợ ngủ.

Nhìn người đàn ông bây giờ và người đàn ông tôi từng ly hôn năm ấy, tôi có cảm giác anh rất khác biệt. May mắn thay, chúng tôi đã tìm được nhau sau bao mất mát. Chúng tôi đã bao dung cho những sai lầm và bồng bột trong quá khứ, để rồi bây giờ, tôi và anh lại cùng nhau vun đắp cho mình một gia đình hạnh phúc bên những đứa con.