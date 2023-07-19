Ở vậy suốt 3 năm sau ly hôn, tình cờ gặp lại chồng cũ, tôi bồi hồi xúc động trước dòng tin nhắn anh trao

Tâm sự 19/07/2023 17:20

Sau khi đường ai nấy đi, tôi không ngờ về kết quả mà mình và chồng cũ nhận được như bây giờ...

Đến giờ phút này, tôi và chồng vẫn không tin vào những gì mà chúng tôi đã trải qua. Giống như nhiều người vẫn thường nói, những người có duyên, đi một vòng rồi sẽ quay trở về bên nhau. Chúng tôi cũng như vậy.

Tôi kết hôn lần đầu tiên năm 22 tuổi. Khi ấy, chồng tôi mới 24. Vì cả hai vợ chồng đều còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm sống nên khi về chung một nhà, chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Thật ra đều là những chuyện nhỏ nhặt, như việc chồng tôi ham chơi với bạn và vô tâm, không biết lo lắng cho gia đình. Còn tôi cũng chưa biết vun vén cho gia đình. Tôi vẫn nhớ như in, có một lần vợ chồng tôi cãi nhau, tôi tức giận bỏ ra ngoài dù lúc đó mẹ chồng tôi đang ốm nặng.

Cả đêm hôm ấy, tôi ở nhà bạn và tắt máy. Cho đến sáng hôm sau, khi mở điện thoại, tôi thấy 23 cuộc gọi nhỡ của chồng. Chạy về đến nhà thì thấy phông rạp đã được dựng lên, mẹ chồng tôi qua đời và tôi thật có lỗi khi không biết chuyện ấy sớm hơn.

Ở vậy suốt 3 năm sau ly hôn, tình cờ gặp lại chồng cũ, tôi bồi hồi xúc động trước dòng tin nhắn anh trao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đám tang của mẹ chồng kết thúc, tôi và chồng đã ngồi lại. Chúng tôi quyết định chia tay vì nghĩ rằng cả hai vẫn chưa đủ tình yêu để bao dung cho những khuyết điểm của đối phương.

 

Thật sự khi chia tay, tôi và anh vẫn còn yêu nhau. Vì thế nên khi nhận được phán quyết của tòa án, tôi quyết định rời tỉnh để đến một nơi khác làm việc. 3 năm sau đó, tôi vẫn không tìm được người đàn ông nào có thể hiểu mình. Nhiều lần nghĩ đến thời gian sống với chồng, tôi lại thấy nhớ nhung khắc khoải.

Thật tình cờ, một thời gian sau, tôi gặp anh với cương vị là đối tác trong công việc. Lúc này, chúng tôi đã trưởng thành hơn, biết lắng nghe hơn. Khi biết tôi chưa có người mới, anh đã nhắn tin hỏi han. Và chẳng hiểu sao tôi lại thấy rung động thêm một lần nữa.

Lần này, chúng tôi đã tìm hiểu thêm 2 năm rồi mới quyết định quay lại. Ngày vợ chồng tôi làm đám cưới, ai cũng thấy bất ngờ vì chú rể quá quen thuộc. Cả tôi và chồng cũng tủm tỉm cười khi nghĩ đến quá trình yêu, chia tay rồi quay lại của mình.

Ở vậy suốt 3 năm sau ly hôn, tình cờ gặp lại chồng cũ, tôi bồi hồi xúc động trước dòng tin nhắn anh trao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đã một năm sau khi tái hôn. Giờ đây tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc. Chúng tôi vừa chào đón đứa con đầu lòng được 2 tháng. Chồng tôi yêu con lắm, hết giờ làm là anh về phụ tôi chăm con. Đêm nào con ọ ẹ khóc, anh lại dậy bế con cho vợ ngủ.

Nhìn người đàn ông bây giờ và người đàn ông tôi từng ly hôn năm ấy, tôi có cảm giác anh rất khác biệt. May mắn thay, chúng tôi đã tìm được nhau sau bao mất mát. Chúng tôi đã bao dung cho những sai lầm và bồng bột trong quá khứ, để rồi bây giờ, tôi và anh lại cùng nhau vun đắp cho mình một gia đình hạnh phúc bên những đứa con.

 

Bất ngờ bắt gặp vợ thổn thức trong đêm, tôi quyết điều tra sự thật thì sửng sốt với câu nói của em

Bất ngờ bắt gặp vợ thổn thức trong đêm, tôi quyết điều tra sự thật thì sửng sốt với câu nói của em

Nghe vợ nói tới đâu, tôi xót xa tới đấy. Vì chồng con, vợ tôi đã hy sinh quá nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ