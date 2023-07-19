Gia đình chồng cũ của tôi là một gia đình truyền thống. Ngay từ những ngày đầu tôi về làm dâu, mẹ chồng cũ đã tạo sức ép bắt tôi phải sinh cho bà một đứa cháu đích tôn. Với nhiều người, 1 năm chưa có con vẫn là bình thường. Nhưng mẹ chồng cũ của tôi sốt sắng lắm. Bà bắt tôi uống đủ các loại thuốc bổ.

Mặc dù đã không còn dính líu đến gia đình chồng cũ nhưng tôi vẫn muốn phải kể về họ. Sau 2 năm, tôi tưởng rằng mẹ chồng cũ của mình đã không còn như trước. Nhưng quả thật giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bà ấy vẫn như trước, luôn hạnh họe người khác, đặc biệt là tôi.

Đáng lẽ thấy vợ bị mẹ xử ép, chồng cũ của tôi phải đứng ra bảo vệ. Đằng này lúc nào anh ta cũng bắt tôi phải nhịn. Thậm chí nhiều bữa thấy tôi khóc, anh ta còn trách móc và nói tôi không biết chiều lòng mẹ chồng.

Tôi còn nhớ có một lần, bà mang về những viên thuốc rất lạ. Tôi nghe lời uống vào, ai ngờ sau này mới biết thành phần trong thuốc đó toàn là tạp chất chưa được kiểm chứng.

Không thể tiếp tục sống một cuộc sống như vậy, tôi quyết định ly hôn. Vào đúng ngày dọn đồ để về nhà mẹ đẻ, tôi phát hiện một tờ giấy khám bệnh của chồng cũ. Trên đó ghi anh ta bị yếu tinh trùng, khó có con.

Đến lúc ấy, tôi mới biết thì ra nguyên nhân khiến mình chậm trễ trong việc có thai là do chồng cũ. Nhưng khi ấy tôi quá hiền nên cũng ngậm ngùi ly hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chấm dứt hoàn toàn với chồng cũ, tôi mất một khoảng thời gian để lấy lại cân bằng. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã gặp được người đàn ông hiểu và thông cảm cho quá khứ của mình. Chúng tôi đang hồi hộp chào đón cặp song sinh, cũng là hai đứa con đầu lòng.

Hôm nay tôi đi khám thai, rời khỏi bệnh viện, tôi ra đến cổng thì gặp mẹ chồng cũ. Có lẽ bà cũng đi khám bệnh. Thấy bà, tôi dừng lại chào vì nghĩ dù sao trước đây cũng từng là người thân. Vậy mà mẹ chồng cũ của tôi vẫn không thay đổi tâm tính.

Bà hất hàm hỏi tôi:

“Cô đến đây làm gì, chắc là đi khám để chữa vô sinh đúng không. À, con trai tôi sắp lấy vợ mới rồi đấy”.

Đúng ra tôi sẽ đi thẳng, nhưng vì ức quá nên tôi nói lại:

“Dạ không, con đang bầu sinh đôi, bé được 4 tháng rồi ạ."

Nghe xong, mẹ chồng cũ của tôi liền tái mặt. Có lẽ bà không biết, nguyên nhân lại xuất phát từ chính con trai của mình. Thật lòng mà nói, tôi không định sẽ phanh phui chuyện này. Nhưng vì mẹ chồng cũ của tôi quá đáng nên tôi đành phải xù lông nên tự bảo vệ danh dự của mình.