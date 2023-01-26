Nửa năm sau ly hôn mới quay lại nhà vợ cũ, cảnh vật trước mặt khiến tôi đờ người, càng tái mặt khi cô ấy tiết lộ bí mật

Nghĩ sao quá đắng cay, không ngờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh này, nhưng chắc hẳn sẽ chẳng còn xứng đáng ở bên cô ấy nữa.

Hôm vừa rồi tôi có công việc nên tình cờ đi qua nhà vợ cũ. Hai nhà cách nhau gần 40 cây số, tôi bận rộn, còn chẳng có thời gian đón con về chơi mà chỉ gửi tiền chu cấp vào tài khoản của vợ cũ thôi. Vậy là chúng tôi đã ly hôn được nửa năm rồi. Bố mẹ vợ cũ sinh được hai cô con gái, gia cảnh cũng bình thường chẳng khá giả gì. Thế mà lúc tôi đi qua thì thấy căn nhà cũ của ông bà đã thay thế bằng một căn nhà 3 tầng khang trang sắp hoàn thiện.

Lúc đó tôi chỉ đi qua không có thời gian rẽ vào hỏi thăm. Về nhà tôi mới gọi điện cho vợ cũ dò hỏi thì phải kinh ngạc khi biết căn nhà đó là cô ấy xây ngay sau khi ly hôn tôi. Cô ấy bảo xác định ở vậy nuôi con, chẳng tái hôn nữa nên xây nhà để bố mẹ và hai mẹ con cô ấy ở. Thời điểm đó tôi càng kinh hoảng khi biết lúc còn sống với tôi thì mức lương của cô ấy cao gấp đôi chồng. Ngoài ra vợ còn làm môi giới và kinh doanh bất động sản, đầu tư chứng khoán kiếm tiền cũng kha khá. Nhưng tôi với vợ ít chia sẻ công việc với nhau nên tôi mới chẳng hề biết gì.

Ảnh minh họa: Internet Ngay sau đám cưới, tôi đã tuyên bố thẳng với vợ là tiền chi tiêu sinh hoạt chia đều, còn lại thì tiền của ai người đó giữ. Tôi sợ vợ đòi giữ tiền của mình vì lương tôi cũng gần 30 triệu. Ai mà ngờ vợ tôi kiếm tiền gấp mấy lần chồng nhưng khiêm tốn và giản dị chẳng khoe khoang. Tôi tuyên bố như vậy rồi tất nhiên cô ấy cũng chẳng tiết lộ mức thu nhập cho tôi biết nữa. Sau này cuộc sống chung nhiều mâu thuẫn. Cô ấy chê tôi tính toán chi li quá, vô tâm, lười biếng, mỗi tháng góp một nửa chi phí sinh hoạt coi như xong nhiệm vụ. Chán nản nên cô ấy cũng chẳng tha thiết vun đắp. Trong nhà không có anh em trai, vợ cũ xác định sẽ ở hẳn với bố mẹ nên quyết định xây nhà. Ảnh minh họa: Internet Về nhà, càng nghĩ tôi càng hối hận. Nếu biết vợ giỏi giang thế thì tôi chẳng bao giờ bỏ. Sau ly hôn, tôi có làm quen với vài người nhưng vẫn chẳng ưng được ai. Tôi có nên tìm cách hàn gắn lại với vợ cũ không? Dù sao thì tình nghĩa vợ chồng ngày trước vẫn còn đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nua-nam-sau-ly-hon-moi-quay-lai-nha-vo-cu-canh-vat-truoc-mat-khien-toi-o-nguoi-cang-tai-mat-khi-co-ay-tiet-lo-bi-mat-549557.html