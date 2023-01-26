Vừa mở cửa đã thấy bố chồng với khuôn mặt gầy gò, tôi hoảng hốt mời ông vào nhà nhưng điều ông mở lời khiến tôi choáng váng kiên quyết không nhận lời

Tâm sự 26/01/2023 21:46

Dù là bất đắc dĩ nhưng tôi không thể chấp nhận, nghe những lời ông nói đầy thương cảm nhưng đối với người phụ nữ đã khổ sở như tôi thì không thể.

Tôi ly hôn 2 năm nay rồi, tôi và con gái thuê phòng trọ ở, còn chồng cũ thì đã bỏ đi theo một người phụ nữ khác, không hề đoái hoài tới con riêng. Chỉ có bố mẹ chồng cũ vẫn rất tốt. Hai ông bà thương cháu gái thiệt thòi nên thường xuyên đón cháu tới chơi, mua cho cháu nhiều quần áo đẹp, đồ ăn ngon. Ông bà cũng đối xử với tôi rất tốt, thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi han xem tôi có gặp khó khăn gì không, có việc gì ông bà có thể giúp đỡ? Mặc dù tôi không cần họ giúp cái gì nhưng tôi vẫn rất cảm động bởi sự quan tâm ấy.

3 ngày trước, khi tôi vừa đi làm về thì có tiếng chuông cửa. Bình thường nhà tôi hiếm khi có khách bởi bạn bè muốn gặp thì sẽ hẹn ở quán cà phê gần cơ quan làm việc cho tiện. Còn tôi sáng đi làm sớm, tối về chỉ đóng cửa im ỉm nên không giao lưu với hàng xóm. Vì thế tôi thấy rất bất ngờ. Ra mở cửa thì càng choáng hơn khi thấy bố chồng cũ đứng trước cửa với khuôn mặt gầy gò héo quắt bởi suy nhược. Tôi vội vã mời ông vào nhà rồi hỏi han.

 

Vừa mở cửa đã thấy bố chồng với khuôn mặt gầy gò, tôi hoảng hốt mời ông vào nhà nhưng điều ông mở lời khiến tôi choáng váng kiên quyết không nhận lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai mắt ông rưng rưng rướm lệ, ông bảo, không bất đắc dĩ thì ông không đến tận nhà làm phiền tôi như thế này. Nhưng ông mong tôi cho ông mượn 40 triệu đồng. Trong nhà ông gom góp cũng được 60 triệu rồi.

Tôi hỏi ông cần tiền làm gì mà nhiều như vậy thì ông không nói. Vì thế tôi bảo tôi không có tiền mặt, lương của tôi thấp, làm tháng nào thì chi trả hết vào tiền nhà, điện nước, học phí của con gái, nên giờ chỉ có vài triệu phòng thân.

Thấy tôi như vậy, ông đành thở dài kể chồng cũ của tôi gọi điện về nhà nói rằng làm ăn bị lừa, giờ đang bị người ta đòi nợ gắt gao, mong cả nhà gửi vào trong đó 100 triệu để anh ta trả nợ và bắt đầu lại. 1-2 năm tới anh ta sẽ gửi trả tiền.

Vừa mở cửa đã thấy bố chồng với khuôn mặt gầy gò, tôi hoảng hốt mời ông vào nhà nhưng điều ông mở lời khiến tôi choáng váng kiên quyết không nhận lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất bất ngờ vì không nghĩ tới bố chồng cũ có thể đển hỏi vay tôi tiền vì lý do như vậy. Tôi và chồng cũ đã cắt đứt liên lạc từ lâu, tôi không muốn dính dáng gì tới anh ta nữa. Anh ta cũng chưa từng gửi đồng nào trợ cấp nuôi con. Vậy mà giờ ông lại hỏi vay tiền gửi cho anh ta. Tôi có chút tức giận nhưng không muốn nổi cáu lên với ông. Tôi kiên quyết nói mình không có tiền.

Ông buồn bã bảo: “Chắc bố phải bán cái cửa hàng tạp hóa của bà nội con Mi đi mới đủ tiền”. Tôi hỏi ông, bán rồi ông bà sống bằng gì? Ông lắc đầu rồi chầm chậm ra về.

Tôi thấy giận chồng cũ quá, cũng giận cả bố mẹ chồng cũ vì vẫn chiều con trai. Anh ta đi không gửi tiền về cho ông bà thì thôi, đằng này lại muốn ông bà gửi tiền cho anh ta trả nợ. Nào có chuyện phi lý như thế. Vậy mà ông bà vẫn đi chạy vạy gom góp tiền bạc để gửi đi. Giờ mà để ông bà bán cửa hàng tạp hóa kia thì sau này ông bà không có tiền sinh hoạt, mà tôi đưa cho mượn thì cũng xác định không thể lấy lại được, mà tôi cũng cảm thấy uất ức vô cùng.

Phải làm gì bây giờ hả mọi người? Có nên mềm lòng một lần hay cứ cứng rắn mà sống?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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