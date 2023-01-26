Khác với nhiều người khi đi làm dâu, tôi không hề chịu áp lực trong vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng cũ của tôi là một người biết sống. Ngày đầu làm con dâu bà, tôi đã rất cảm kích trước sự quan tâm của bà.

Tôi vừa hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau 3 năm sống cùng người đàn ông ấy, chia tay chính là việc mà tôi cảm thấy đúng đắn nhất. Có nhiều người hỏi điều tôi nuối tiếc nhất là gì. Thú thật đến thời điểm này, tôi không còn tình yêu với chồng cũ, chỉ thấy thương mẹ anh ta.

Số tôi lận đận với chồng cũ. Suốt thời gian tôi mang thai, anh ta chẳng thèm đoái hoài vì nghĩ phụ nữ có bầu và sinh con là chuyện rất bình thường. Ngay cả giờ phút tôi vật lộn trên bàn đẻ, anh ta vẫn đang bận rộn với bạn bè.

Thấy con dâu phải đứng ở tiệc cưới tiếp khách lâu, lại đang mang bầu, sau khi ăn xong, bà xua tôi lên phòng nghỉ. Còn mình thì đeo bao tay vào rửa bát. Một lúc sau, bà gõ cửa phòng tôi mang lên một bát cháo gà nóng hổi. Hành động rất nhỏ ấy thể hiện sự quan tâm của bà dành cho con dâu mới.

Sự vô tâm của chồng cũ làm tôi thấy tổn thương. Anh ta phó mặc cho tôi nuôi và chăm con. Bạn bè có việc thì sốt sắng, trong khi con ốm, vợ gọi, anh ta lại thờ ơ nói tôi tự bắt xe đưa con vào viện. Không những vậy, mỗi lần tôi nói đến chuyện này, anh ta lại cau có và chúng tôi luôn kết thúc câu chuyện bằng những cuộc cãi vã. Thấy tôi quá khổ tâm, mẹ chồng cũ chính là người đã thuyết phục tôi ly hôn.

Bỏ chồng khi con chưa tròn 3 tuổi, tôi đã rất đắn đo không biết liệu đó có phải sự lựa chọn đúng đắn hay không. Thậm chí tôi còn nghĩ, có lẽ khi tôi đưa đơn ly hôn, chồng cũ sẽ vật nài xin tôi suy nghĩ lại. Nhưng không, anh ta thản nhiên ký vào lá đơn và bỏ đi, trước khi đi còn nói hẹn gặp tôi tại tòa.

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Ngày chúng tôi ra tòa, chồng cũ mới lộ rõ bản chất. Anh ta chẳng màng đến chuyện ai sẽ nuôi con mà chỉ quan tâm đến vấn đề tài sản, nhà cửa và tiền tiết kiệm. Tôi không muốn mất hết mồ hôi nước mắt của mình nên đã cự cãi. Khi đang to tiếng về vấn đề chia tài sản, tôi giật mình khi mẹ chồng cũ chống gậy bước đến. Sau khi bà thưa tòa liền quay sang nắm tay tôi và nói: “Con để nó muốn lấy gì thì lấy. Tài sản của mẹ, di chúc hết cho con”.

Có thêm động lực, tôi chấp nhận làm theo vài yêu cầu của chồng cũ. Nhưng điều làm tôi bất ngờ đó là sự nhanh chóng của mẹ chồng cũ. Bà đã gọi luật sư đến để làm thủ tục di chúc tài sản cho cháu nội.

Chỉ có điều kể từ hôm đó, chồng cũ luôn tìm đến quấy rầy tôi và con. Tôi thấy mệt mỏi quá, anh ta làm đảo lộn cuộc sống của mẹ con tôi, thậm chí còn tìm đến nhà mẹ đẻ tôi làm loạn. Tôi đang phân vân, liệu có nên nói với mẹ chồng cũ, làm lại di chúc để anh ta buông tha cho mẹ con tôi không mọi người?