Nửa đêm, vợ bắt xe lên thành phố khám bệnh để rồi đọc dòng tin nhắn ‘sét đánh’, điếng người khi chồng hí hửng cùng cháu dâu

Tâm sự 31/12/2022 22:20

Chồng có quá nhiều biểu hiện nghi ngờ nhưng lần này anh cũng không chở tôi đi vì than mệt. Chuyến xe từ quê lên thành phố ban đêm quả thật khủng khiếp.

Giữa đêm, tôi nhờ chở ra đường quốc lộ để đi xe lên Sài Gòn khám bệnh, anh nói mệt không đi được. Vậy mà, tôi lên xe ngồi chưa ấm chỗ, cháu dâu đã gọi báo chuyện động trời.

 

Quê tôi cách Sài Gòn gần 300 km. Đã từ rất lâu, người dân quê tôi, ai có bệnh là bắt xe đêm vào các bệnh viện lớn ở Sài Gòn khám bệnh. Khám xong, nhà xe đến bệnh viện đón về. Các chuyến xe này thường khởi hành từ 1 giờ sáng, hai giờ sáng hoặc 3,4 giờ sáng. Khi xe đến thành phố thì trời vừa sáng, rửa mặt, ăn sáng xong là kịp đến giờ khám bệnh.

Tôi cũng có thói quen bắt xe đêm đi Sài Gòn để khám bệnh. Cũng vì điều đó, tôi biết được chuyện chồng mình là người đàn ông lăng nhăng, bay bướm.

Nửa đêm, vợ bắt xe lên thành phố khám bệnh để rồi đọc dòng tin nhắn ‘sét đánh’, điếng người khi chồng hí hửng cùng cháu dâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ nhà tôi ra đường quốc lộ khá xa. Hôm đó, 1 giờ sáng, tôi phải lên xe vào thành phố khám bệnh. Nhà xe gọi liên tục, tôi bảo anh chở ra giúp. Anh nói: "Anh mệt rồi, em gọi con dậy chở đi nha". Vậy mà, tôi lên xe ngồi chưa ấm chỗ đã nhận được điện thoại của cháu dâu, giọng hoảng hốt: "Cô ơi! dượng gọi cho cháu bảo, cho dượng sang ngủ cùng với, cô đi thành phố rồi. Cháu sợ quá cô ơi". Tôi xin xuống xe và gọi chồng ra đón về.

Một cuộc nói chuyện thẳng thật giữa anh và tôi đã diễn ra. Anh thú nhận việc gọi cho cháu dâu là để thỏa mãn dục vọng. Anh cũng thú nhận, những lần đi bắt cá, mua trà, qua nhà hàng xóm vào ban đêm... thật ra là ra ngoài để "ăn bánh trả tiền".

Chồng tôi đã xin lỗi cháu dâu và mong tôi tha thứ. Thế nhưng, tôi không còn tin tưởng anh nữa. Bây giờ, những lần ngồi bên anh, tôi lại ghê tởm, khinh bỉ...

Chuyện xảy ra đã hơn hai năm, nhưng tôi không thể tha thứ cho chồng. Liệu ly hôn có giúp tôi thoải mái hơn không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

 

 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 5 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới