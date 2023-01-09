Nửa đêm sếp bất ngờ dụ dỗ tôi vào căn phòng của anh ta, bực tức vì bị gạ gẫm tôi liền cho anh ta một cái tát trời giáng, sáng hôm sau tôi không những không bị đuổi việc mà còn nhận được một thứ bất ngờ

Tâm sự 09/01/2023 07:33

Tôi bỏ lại một câu “mai em sẽ gửi đơn xin thôi việc” rồi về phòng mình. Sáng ra, tôi cứ nghĩ phải đối mặt với thái độ khó chịu của sếp. Ai ngờ đâu anh rất bình thường, như thể tối qua chưa xảy ra chuyện gì.

Tôi mới chuyển tới công ty này mấy tháng nhưng đã gặp một chuyện phiền muộn. Đó là không may tôi lại lọt vào mắt xanh của giám đốc. Đây là một công ty gia đình nhưng hiện tại đã phát triển với quy mô khá lớn. Giám đốc là người có tài, đội ngũ cộng sự của anh cũng rất giỏi, bên dưới lại nhiều nhân viên ưu tú. Khổ nỗi bản tính anh ấy trăng hoa ăn vào máu, đúng là người lắm tài thì lại nhiều tật.

Bình thường tôi luôn làm lơ trước những lời tán tỉnh hoặc bóng gió ám chỉ của sếp. Nhưng hôm đó tôi cùng sếp đi công tác, do chính anh chỉ định, tôi không thể từ chối. Nghĩ bụng mỗi người ở một phòng thì cũng không thể xảy ra chuyện gì được. 

Ai ngờ đâu nửa đêm sếp uống rượu với đối tác về thì đột ngột gọi tôi sang phòng. Lúc đó tôi lập tức từ chối vì tôi không phải trợ lý riêng của anh, mà giờ làm việc đã hết rồi. Nhưng sếp bảo bỗng dưng anh khó thở, lảo đảo như muốn ngất đi. Tôi sợ anh xảy ra vấn đề gì về sức khỏe nên đành phải sang xem sao.

Nửa đêm sếp bất ngờ dụ dỗ tôi vào căn phòng của anh ta, bực tức vì bị gạ gẫm tôi liền cho anh ta một cái tát trời giáng, sáng hôm sau tôi không những không bị đuổi việc mà còn nhận được một thứ bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra sếp lừa tôi, cánh cửa vừa mở ra, anh ấy liền kéo tuột tôi vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Trong phòng tối om, điện tắt ngúm, sếp ôm chầm lấy tôi rồi bắt đầu hôn lên mặt tôi. 

Tôi vừa tức giận lại quẫn bách, trong lòng xác định nhất là không cần công việc này nữa, dù vị trí làm việc tốt và mức lương khá. Nghĩ là làm, tôi giơ tay giáng cho sếp một cái tát cháy má. Anh ta ôm má nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi. Có lẽ những người từng rơi vào hoàn cảnh này như tôi chưa ai hành xử như vậy.

- Em nghe nói anh và vợ cùng đi bên nhau từ hai bàn tay trắng, gây dựng nên cơ ngơi hiện nay. Thành công của anh lúc này có sự giúp đỡ và công lao rất lớn của chị ấy. Hiện tại anh đã thành công và giàu có, muốn gì có đấy nhưng cả đời này anh sẽ chỉ tìm được một người phụ nữ như chị ấy mà thôi. Em là phụ nữ em hiểu, nếu để mọi thứ đi quá giới hạn, chị ấy lạnh lòng bỏ anh mà đi thì anh sẽ phải hối tiếc đấy!

Tôi bỏ lại một câu “mai em sẽ gửi đơn xin thôi việc” rồi về phòng mình. Sáng ra, tôi cứ nghĩ phải đối mặt với thái độ khó chịu của sếp. Ai ngờ đâu anh rất bình thường, như thể tối qua chưa xảy ra chuyện gì.

Sau khi về đến Hà Nội, anh còn bảo cho tôi nghỉ một hôm lấy lại sức, ngày mai hãy lên công ty trình diện. Tôi ngớ người hỏi sếp về chuyện thôi việc, anh bảo hãy quên vấn đề đó đi. Thậm chí còn khẳng định chắc nịch rằng ngày mai lên công ty anh sẽ thăng trước và tăng lương cho tôi.

Lúc ấy sếp mới ngại ngùng tiết lộ cho tôi một bí mật không thể tin nổi, đến chính anh cũng không hay biết gì cơ mà. Hóa ra vợ sếp đã cài máy theo dõi trên chiếc đồng hồ là vật bất ly thân của anh. Và chị ấy nghe thấy được toàn bộ đoạn đối thoại của chúng tôi. Sau khi tôi bỏ về, đêm đó vợ sếp gọi cho chồng yêu cầu anh giữ tôi lại, bởi tôi là một nhân viên đứng đắn và nghiêm túc. 

Hóa ra tôi được thăng chức là nhờ vợ sếp chứ không phải nhờ anh. Có khi tôi sắp trở thành tâm phúc của vợ sếp rồi cũng nên. Sếp cười cười bảo tôi rằng anh không giận gì đâu, là do tối qua anh lỗ mãng quá. Trái lại phản ứng của tôi còn khiến anh thấy yêu quý tôi hơn. 

Hôm sau tôi lên công ty nhận quyết định thăng chức tăng lương mà cánh chị em đồng nghiệp còn tưởng tôi vừa trở thành bồ nhí của sếp sau chuyến công tác. Nhưng tôi cũng mặc kệ chẳng buồn giải thích, rồi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi. Đúng là cứ sống ngay thẳng và không làm trái lương tâm mình thì rồi bạn sẽ nhận được sự báo đáp xứng đáng!

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