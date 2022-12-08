Nửa đêm nghe tiếng huỳnh huỵch bên nhà hàng xóm tôi giật mình tỉnh giấc, quay qua thì không thấy chồng đâu, biết được sự thật khiến tôi điếng người

Tâm sự 08/12/2022 13:08

Khoảng hơn tiếng sau, chồng tôi về, anh chui vào chăn, ngủ một mạch đến sáng, hôm sau vẫn tỏ ra chẳng có gì. Tôi chợt nhớ, dạo gần đây, chuyện chăn gối của chúng tôi trục trặc lắm, anh bảo mệt nên toàn lẩn tránh.

Tôi thật không ngờ người chồng đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm trời lại có thể dùng hạ sách đấy để có thể đi ngoại tình, tôi không biết phải làm gì nữa, mong mọi người hay cho tôi lời khuyên.

Yêu nhau hơn 3 năm mới cưới, lúc mới kết hôn, chúng tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng vì chưa có điều kiện mua nhà riêng. Sau đó chồng làm ngoài, anh kinh doanh, còn tôi cũng tích cực nhận việc về làm thêm, sau đó hơn 5 năm thì chúng tôi mua được một căn hộ chung cư rồi chuyển ra. Thực ra ở với bố mẹ chồng cũng thoải mái, nhưng vì nhà anh có em trai cũng chuẩn bị cưới, nhà chật nên vợ chồng tôi cũng không thích.

Cứ tưởng rằng ra sống riêng, vợ chồng có thời gian riêng tư nhiều hơn thì hạnh phúc hơn, ai ngờ lại tạo điều kiện để chồng sa ngã.

Nửa đêm nghe tiếng huỳnh huỵch bên nhà hàng xóm tôi giật mình tỉnh giấc, quay qua thì không thấy chồng đâu, biết được sự thật khiến tôi điếng người - Ảnh 1
Tôi đi tắm, vừa mở cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh chồng đang bỏ viên thuốc gì đó vào cốc sữa của tôi - Ảnh minh họa: Internet

Thực ra chúng tôi khá vui vẻ thời gian đầu, trước giờ anh vẫn luôn rất tốt với tôi nên tôi không hề có suy nghĩ đề phòng gì, cho đến một hôm, lúc đó là được gần 2 năm ngày chúng tôi chuyển đến đây. Tôi đi tắm, vừa mở cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh chồng đang bỏ viên thuốc gì đó vào cốc sữa của tôi. Nhớ lại cách đây chừng hơn 2 tháng, chồng đột ngột mua sữa về, bảo tối nào cũng sẽ pha cho tôi uống vì thấy tôi vất vả nọ kia, tưởng anh thương vợ thật, tôi còn dưng dưng cảm động.

Hôm đó, tôi vờ bảo anh cứ để đấy, em mặc thêm áo rồi uống, lừa lúc chồng đi, tôi đổ cả vào nhà vệ sinh. Xong xuôi hai đứa vẫn đi ngủ như thường, tôi nằm im, nhắm mắt vờ như say lắm, thấy anh cũng ngủ yên nên tôi thiếp đi. Cho đến gần 1 giờ sáng, tỉnh dậy thì chẳng thấy anh đâu, lại nhớ lại lúc tối anh giấu thứ gì đó trong tủ, tôi lục tìm, thấy vỉ thuốc đã dùng hơn nửa. Tra trên mạng tôi thấy đó là thuốc ngủ.

Thế rồi tiếng động bên phòng đối diện khiến tôi giật mình. Phòng sát vách, lại đêm tĩnh lặng nên tiếng động rõ lắm, tôi nghe tiếng huỳnh huỵch ấy là đủ biết bên đó đang làm gì rồi.

Nửa đêm nghe tiếng huỳnh huỵch bên nhà hàng xóm tôi giật mình tỉnh giấc, quay qua thì không thấy chồng đâu, biết được sự thật khiến tôi điếng người - Ảnh 2
Đêm hôm ấy, thấy chồng dậy tôi lập tức bám theo, nhìn cảnh chồng có chìa khóa riêng, mở cửa nhà bên cạnh mà tôi chết điếng - Ảnh minh họa: Internet

Lòng như lửa đốt, rõ ràng hàng xóm của tôi là người phụ nữ đơn thân, có lẽ nào không...

Khoảng hơn tiếng sau, chồng tôi về, anh chui vào chăn, ngủ một mạch đến sáng, hôm sau vẫn tỏ ra chẳng có gì. Tôi chợt nhớ, dạo gần đây, chuyện chăn gối của chúng tôi trục trặc lắm, anh bảo mệt nên toàn lẩn tránh.

Ngày hôm sau, thấy chồng pha sữa, tôi vờ đau bụng rồi bảo anh cứ để đấy lát tôi uống. Rồi lừa lúc chồng nghe điện thoại, tôi lại đổ đi. Đêm hôm ấy, thấy chồng dậy tôi lập tức bám theo, nhìn cảnh chồng có chìa khóa riêng, mở cửa nhà bên cạnh mà tôi chết điếng.

Tôi đau đớn lắm, giờ phải làm sao bây giờ đây. Tôi định làm ầm mọi chuyện lên nhưng lại sợ, tôi sợ mọi thứ sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng mất... tôi phải làm sao đây?

Vợ đi vắng cô hàng xóm bất ngờ xuất hiện với chiếc váy ngủ mỏng manh xin tắm nhờ, ngờ đâu tôi chết lặng khi biết bí mật phía sau

Vợ đi vắng cô hàng xóm bất ngờ xuất hiện với chiếc váy ngủ mỏng manh xin tắm nhờ, ngờ đâu tôi chết lặng khi biết bí mật phía sau

Hôm ấy, vợ tôi đi công tác còn con gái lại về chơi với ông bà ngoại. Vừa uống mấy ly bia với bọn bạn về, tôi bỗng nghe tiếng chuông cửa reo. Thì ra là Lan, cô ấy xuất hiện với bộ dạng khiến tôi bất ngờ với chiếc váy ngủ mỏng manh trễ xuống tận vai, mái tóc vắt sang một bên đầy quyến rũ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 27 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu