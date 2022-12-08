Nửa đêm nghe tiếng huỳnh huỵch bên nhà hàng xóm tôi giật mình tỉnh giấc, quay qua thì không thấy chồng đâu, biết được sự thật khiến tôi điếng người

Khoảng hơn tiếng sau, chồng tôi về, anh chui vào chăn, ngủ một mạch đến sáng, hôm sau vẫn tỏ ra chẳng có gì. Tôi chợt nhớ, dạo gần đây, chuyện chăn gối của chúng tôi trục trặc lắm, anh bảo mệt nên toàn lẩn tránh.

Tôi thật không ngờ người chồng đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm trời lại có thể dùng hạ sách đấy để có thể đi ngoại tình, tôi không biết phải làm gì nữa, mong mọi người hay cho tôi lời khuyên. Yêu nhau hơn 3 năm mới cưới, lúc mới kết hôn, chúng tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng vì chưa có điều kiện mua nhà riêng. Sau đó chồng làm ngoài, anh kinh doanh, còn tôi cũng tích cực nhận việc về làm thêm, sau đó hơn 5 năm thì chúng tôi mua được một căn hộ chung cư rồi chuyển ra. Thực ra ở với bố mẹ chồng cũng thoải mái, nhưng vì nhà anh có em trai cũng chuẩn bị cưới, nhà chật nên vợ chồng tôi cũng không thích.

Cứ tưởng rằng ra sống riêng, vợ chồng có thời gian riêng tư nhiều hơn thì hạnh phúc hơn, ai ngờ lại tạo điều kiện để chồng sa ngã. Tôi đi tắm, vừa mở cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh chồng đang bỏ viên thuốc gì đó vào cốc sữa của tôi - Ảnh minh họa: Internet Thực ra chúng tôi khá vui vẻ thời gian đầu, trước giờ anh vẫn luôn rất tốt với tôi nên tôi không hề có suy nghĩ đề phòng gì, cho đến một hôm, lúc đó là được gần 2 năm ngày chúng tôi chuyển đến đây. Tôi đi tắm, vừa mở cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh chồng đang bỏ viên thuốc gì đó vào cốc sữa của tôi. Nhớ lại cách đây chừng hơn 2 tháng, chồng đột ngột mua sữa về, bảo tối nào cũng sẽ pha cho tôi uống vì thấy tôi vất vả nọ kia, tưởng anh thương vợ thật, tôi còn dưng dưng cảm động.

Hôm đó, tôi vờ bảo anh cứ để đấy, em mặc thêm áo rồi uống, lừa lúc chồng đi, tôi đổ cả vào nhà vệ sinh. Xong xuôi hai đứa vẫn đi ngủ như thường, tôi nằm im, nhắm mắt vờ như say lắm, thấy anh cũng ngủ yên nên tôi thiếp đi. Cho đến gần 1 giờ sáng, tỉnh dậy thì chẳng thấy anh đâu, lại nhớ lại lúc tối anh giấu thứ gì đó trong tủ, tôi lục tìm, thấy vỉ thuốc đã dùng hơn nửa. Tra trên mạng tôi thấy đó là thuốc ngủ. Thế rồi tiếng động bên phòng đối diện khiến tôi giật mình. Phòng sát vách, lại đêm tĩnh lặng nên tiếng động rõ lắm, tôi nghe tiếng huỳnh huỵch ấy là đủ biết bên đó đang làm gì rồi.

Đêm hôm ấy, thấy chồng dậy tôi lập tức bám theo, nhìn cảnh chồng có chìa khóa riêng, mở cửa nhà bên cạnh mà tôi chết điếng - Ảnh minh họa: Internet Lòng như lửa đốt, rõ ràng hàng xóm của tôi là người phụ nữ đơn thân, có lẽ nào không... Khoảng hơn tiếng sau, chồng tôi về, anh chui vào chăn, ngủ một mạch đến sáng, hôm sau vẫn tỏ ra chẳng có gì. Tôi chợt nhớ, dạo gần đây, chuyện chăn gối của chúng tôi trục trặc lắm, anh bảo mệt nên toàn lẩn tránh. Ngày hôm sau, thấy chồng pha sữa, tôi vờ đau bụng rồi bảo anh cứ để đấy lát tôi uống. Rồi lừa lúc chồng nghe điện thoại, tôi lại đổ đi. Đêm hôm ấy, thấy chồng dậy tôi lập tức bám theo, nhìn cảnh chồng có chìa khóa riêng, mở cửa nhà bên cạnh mà tôi chết điếng. Tôi đau đớn lắm, giờ phải làm sao bây giờ đây. Tôi định làm ầm mọi chuyện lên nhưng lại sợ, tôi sợ mọi thứ sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng mất... tôi phải làm sao đây?

Vợ đi vắng cô hàng xóm bất ngờ xuất hiện với chiếc váy ngủ mỏng manh xin tắm nhờ, ngờ đâu tôi chết lặng khi biết bí mật phía sau Hôm ấy, vợ tôi đi công tác còn con gái lại về chơi với ông bà ngoại. Vừa uống mấy ly bia với bọn bạn về, tôi bỗng nghe tiếng chuông cửa reo. Thì ra là Lan, cô ấy xuất hiện với bộ dạng khiến tôi bất ngờ với chiếc váy ngủ mỏng manh trễ xuống tận vai, mái tóc vắt sang một bên đầy quyến rũ.

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