Nửa đêm bắt gặp chị giúp việc đang hì hục vừa rên rỉ vừa làm điều này dưới bếp, tôi gặng hỏi thì nghe câu trả lời như sét đánh bên tai, còn biết được một sự thật về người chồng mới mất hơn 1 tháng

Tâm sự 16/09/2023 18:17

Lời người giúp việc nói như tiếng sét đánh ngang tai, chồng tôi là người yêu vợ là vậy sao có thể vì một chị giúp việc hơn cả 10 tuổi bán đứng gia đình, tôi không tin những gì chị ta nói.

Vợ chồng tôi từng sống rất hạnh phúc bên nhau, thu nhập của cả hai khá cao nên chúng tôi không bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Rồi một ngày vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi người chồng tốt của tôi. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến tôi đau đớn tột cùng, không biết đến bao giờ mới vượt qua được.

Sau khi chồng mất được một tuần, lúc mẹ con tôi đang ngủ say giấc thì dưới tầng có tiếng động lạ, dù rất sợ nhưng tôi vẫn phải xuống xem có chuyện gì xảy ra.

Khi điện được bật lên tôi hoảng hồn nhìn thấy chị giúp việc đang hùng hục đạp xe thể dục như một người điên. Dù nhìn thấy bà chủ nhưng chị ta vẫn không dừng lại mà vừa đạp xe vừa nói lảm nhảm khiến tôi thấy sợ.

Nửa đêm bắt gặp chị giúp việc đang hì hục vừa rên rỉ vừa làm điều này dưới bếp, tôi gặng hỏi thì nghe câu trả lời như sét đánh bên tai, còn biết được một sự thật về người chồng mới mất hơn 1 tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho rằng bị mộng du nên tôi đến gần đập vào người chị ấy để đánh thức nhưng chị ta lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói: "Anh ấy đi rồi thì tôi còn giữ đứa con này làm gì nữa?".

Lời người giúp việc nói như tiếng sét đánh ngang tai, chồng tôi là người yêu vợ là vậy sao có thể vì một chị giúp việc hơn cả 10 tuổi bán đứng gia đình, tôi không tin những gì chị ta nói.

Nhưng chị ấy lại cười khoe tài năng quyến rũ đàn ông của mình, chị bảo là vì muốn lúc về già có nơi chốn ổn định nên đã chủ động sinh con với chồng tôi. Không ngờ đứa con chưa chào đời đã mất bố và bây giờ chị ta không thể giữ lại đứa trẻ.

Chính vì vậy chị ấy đã dùng xe đạp thể dục để đẩy cái thai ra ngoài một cách nhanh nhất. Không ngờ người giúp việc hiền lành hàng ngày của tôi bây giờ lại biến thành người đàn bà đáng sợ đến vậy.

Tôi yêu cầu chị ta dừng tay và không được làm hại đứa trẻ, dù rất hận chị ta đã ăn nằm với chồng mình nhưng tôi thấy thương cho cái thai trong bụng, vì đó là giọt máu cuối cùng của người đàn ông mà tôi yêu nhất để lại.

Trong khi tôi muốn giữ cái thai lại thì chị giúp việc nói là không muốn nhìn thấy cảnh đứa con sinh ra không có bố. Theo mọi người tôi phải khuyên chị ấy thế nào để giữ lại sinh mạng nhỏ đây?

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