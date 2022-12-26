Tuần vừa rồi, công ty ít việc, tôi xin nghỉ vài ngày ra thành phố chơi với các cháu. Đã nửa năm nay tôi chưa ra chơi, thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá.

Nhà tôi có hai anh em, tôi thì làm việc ở quê nhà, chưa có bạn trai. Còn anh trai đã có gia đình và sống trên thành phố. Anh trai và chị dâu cả hai người đều giỏi giang biết kiếm tiền. Những khi công ty hết việc tôi lại đến chơi nhà anh chị vài ngày. Nhà có 4 người mà sống trong ngôi nhà 3 tầng, mỗi tầng rộng 200m2. Ở trong đó đầy đủ tiện nghi như thể trong khách sạn 5 sao vậy. Anh chị cũng xây cho bố mẹ tôi một căn nhà mái Thái rộng và đẹp nhất làng. Tháng nào chị dâu cũng biếu bố mẹ tôi mỗi người 3 triệu, còn anh trai mấy năm trước đã cho bố mẹ mỗi người một cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu phòng khi ốm đau bệnh tật.

Anh còn thúc giục tôi sớm lấy chồng, đến khi cưới anh sẽ cho 1 tỷ làm của hồi môn về nhà chồng. Tôi rất mong được chạm vào số tiền đó nhưng tìm mãi chưa thấy người đàn ông mình yêu. Ảnh minh họa: Internet Tuần vừa rồi, công ty ít việc, tôi xin nghỉ vài ngày ra thành phố chơi với các cháu. Đã nửa năm nay tôi chưa ra chơi, thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá. Ở một tuần mà chưa bữa nào tôi ngồi ăn cơm đủ cả gia đình. Tôi để ý anh chị cũng không nói chuyện với nhau mấy. Các cháu lầm lì ít nói hơn trước.

Buổi tối hôm trước, anh chị đi làm về muộn, 3 cô cháu ăn cơm xong lên giường ngủ trước. Đến nửa đêm khát nước quá làm tôi tỉnh giấc, mơ màng xuống bếp lấy nước. Nhìn thấy người đàn ông lạ đang lấy đồ ăn trong tủ lạnh, tôi hét toáng lên khiếp sợ. Sau đó anh chị tôi vội vàng chạy xuống nhà hỏi có chuyện gì? Tôi sợ hãi chỉ người đàn ông đứng trước mặt. Chị dâu nói là bạn trai của chị ấy, cho là chị nói đùa nên tôi quay sang hỏi anh trai. Anh nói là nửa năm nay anh chị đã ly dị nhau nhưng không muốn con cái biết nên vẫn sống chung một nhà. Bây giờ, anh chị đều là người tự do rồi, không ai can dự vào cuộc sống của ai nữa. Ảnh minh họa: Internet Anh còn lớn giọng gọi một cô gái khá xinh đẹp xuống nhà giới thiệu cho tôi biết đó là bạn gái mới của anh ấy. Tôi không thể chấp nhận được cú sốc quá lớn. Gia đình anh chị vốn hạnh phúc là vậy, là mơ ước của bao người, thế mà giờ lại ra nông nỗi này. Tôi rất muốn hàn gắn cuộc hôn nhân của hai người nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

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