Nửa đêm người yêu bé nhỏ nhắn tin nhớ nhung ‘Em muốn được anh ôm em ngủ’, tôi phi ngay đến chỗ em thì tá hỏa khi thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 13/10/2023 02:28

Nửa đêm nghe tiếng người yêu nhắn tin nhớ nhung muốn ôm mình, anh đã phi ngay đến chỗ em để ôm em cho thỏa nỗi nhớ thì bất ngờ thấy trước cửa phòng trọ của người yêu có thêm 1 đôi giày lạ.

Tình cảm của con người có thể thay đổi theo năm tháng và không phải cứ yêu là sẽ nhận được điều tương tự từ đối phương. Yêu thương một ai đó nhiều thật nhiều không phải là điều đáng trách. Chỉ có điều khi bản thân dành hết tình cảm cho một ai đó để rồi cuối cùng lại bị phản bội thì nhất định sẽ chịu rất nhiều tổn thương.

Anh là chàng trai đã trưởng thành, trước kia anh cũng từng yêu đâu đó vài ba người nhưng vì không hợp nên tất cả chỉ dừng lại ở đó không hơn. Anh đã từng bị phản bội 1 lần, anh sợ mình lại tiếp tục lặp lại lần nữa. Ám ảnh về người con gái của anh bên người con trai khác trong khi vẫn yêu mình, vẫn nói thương nhớ mình khiến anh sợ.

 

Gần 3 năm đủ để anh tìm cho mình một nửa còn lại. Anh cố gắng mở lòng mình hơn để rồi anh gặp cô gái ấy của hiện tại. Nhìn vẻ đẹp trong sáng của cô đã khiến cho anh thật sự thầm mong ước yêu thương cô ngay từ ngày đầu tiên.

 

Sau này khi trở thành người yêu của nhau anh thật sự rất trân trọng người con gái đó. Vì sự ngây thơ trong sáng của em anh không nỡ nào mở lời đòi hỏi cho dù đó cũng chỉ là bản năng của một gã đàn ông mà thôi. Anh sợ hãi nếu người con gái đó nghĩ xa hơn, nghĩ sai về mình nên đành im lặng cứ quan tâm cô âm thầm bên cô như thế.

Yêu nhau được gần 2 năm, chưa khi nào anh từ chối thứ gì mà cô muốn. Anh không phải quá giàu có nhưng nếu trong khả năng của mình anh sẽ cố gắng hết sức, cố gắng bằng được để có thể kiếm tiền và mua cho người yêu món đồ mà cô ấy muốn.

Có lẽ sẽ có một đám cưới không xa nếu như không có ngày hôm đó khi mà anh phát hiện ra cô phản bội mình chỉ vì 1 tin nhắn. Nhận được tin nhắn từ người yêu với nội dung: “Em nhớ anh lắm, em muốn được anh ôm em ngủ”. Thử hỏi có gã đàn ông nào nỡ từ chối một lời mời gọi như thế. Cho dù chỉ là ôm ngủ một cách trong sáng nhất thì anh cũng muốn được ôm người yêu vào lòng.

Nửa đêm người yêu bé nhỏ nhắn tin nhớ nhung ‘Em muốn được anh ôm em ngủ’, tôi phi ngay đến chỗ em thì tá hỏa khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nửa đêm nghe tiếng người yêu nhắn tin nhớ nhung muốn ôm mình, anh đã phi ngay đến chỗ em để ôm em cho thỏa nỗi nhớ thì bất ngờ thấy trước cửa phòng trọ của người yêu có thêm 1 đôi giày lạ. Anh khẽ đẩy cửa vào thì giật bắn khi thấy hai con người đang trần như nhộng ấy quấn quýt lấy nhau. Anh nghiến chặt răng xuống rồi nói:

- Hai người, hai người làm cái trò gì vậy? thế này là sao hả Hải?

- Em, em... em xin lỗi. Tại em...

- Chúng tôi mới chỉ...chưa có gì đâu.

- Chưa có gì đâu? – anh cười khẩy rồi quay mặt bỏ đi.

Có lẽ anh không cần phải chứng kiến thêm những cảnh tượng đó nữa. Nhiều người thắc mắc sao anh không đánh chàng trai lạ kia hay là người yêu mình để xả giận.

Nhưng anh nhận ra đánh họ liệu anh có cảm thấy nhẹ lòng hơn. Anh trách bản thân mình trước tiên có điều gì còn chưa đủ tốt đến nỗi khiến người yêu bỏ rơi mình. Anh trách mình không chăm sóc được người yêu tốt để cô ấy có người khác tốt hơn quan tâm. Đau lòng, tổn thương anh cũng cố gắng mà chịu. Có lẽ bỏ đi chính là cách tốt nhất khiến cho anh đỡ phiền muộn hơn. Mọi chuyện cũng rõ ràng quá rồi còn cần gì nói thêm hay một lời giải thích.

Anh tự nhủ anh là đàn ông mà, phải mạnh mẽ lên. Chỉ là thời gian sẽ xóa nhòa vết thương ấy cũng sẽ có ngày lành cho dù có trở thành sẹo đi nữa. Giờ thì bản thân anh cũng không biết đến khi nào anh mới lại có đủ dũng khí để tiếp tục yêu thương thêm 1 lần nữa.

Dẫn bạn gái xinh đẹp đi ra mắt nhóm bạn thân, nhưng vừa gặp mặt người bạn bất ngờ hé lộ bí mật động trời về cô bạn gái ngoan hiền

Dẫn bạn gái xinh đẹp đi ra mắt nhóm bạn thân, nhưng vừa gặp mặt người bạn bất ngờ hé lộ bí mật động trời về cô bạn gái ngoan hiền

Sau một khoảng thời gian dài gần nửa năm quen nhau rồi anh mới có ý định công khai mối quan hệ của mình với đám bạn thân. Bởi anh nghĩ dù gì cũng nên nói rồi khi có ý định tiến xa hơn rằng muốn cưới em về làm vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   bạn gái ngoại tình phát hiện bạn gái ngoại tình bị người yêu phản bội

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 34 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 39 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ