Đưa bạn gái đi xem bói chọn ngày cưới nhưng bất ngờ nghe thầy phán một câu rùng mình và sự thật phía sau khiến tôi kinh ngạc

Tâm sự 09/10/2023 03:38

Thay vì xin lỗi rồi giải thích thì Thảo có thái độ đó càng khiến cho Đăng hậm hực tuyên bố chia tay luôn. Cứ tưởng đá được cô bạn gái gải dối như Thảo thế là xong, vậy nhưng từ khi đi xem bói về thì đêm nào ngủ Đăng cũng mơ thấy có đứa trẻ gọi mình là bố.

Yêu nhau hơn 2 năm thì Đăng quyết định cầu hôn Thảo về làm vợ mình, tất nhiên là Thảo hạnh phúc và sung sướng vô cùng khi được người đàn ông hoàn hào như Đăng hỏi cưới. Nhiều người nói Đăng vội vã trong chuyện hôn nhân, vậy nhưng hơn ai hết thì anh đã suy nghĩ rất kỹ vì đời này không có Thảo thì anh sẽ không sống nổi. Thú thật thì còn một nguyên nhân khác đó là trong mấy năm yêu nhau nhiều lần gần gũi bạn gái Đăng muốn xúc tiến tình cảm hơn nên rủ Thảo đi nhà nghỉ. Vậy nhưng cô kiên quyết không đồng ý, thậm chí nhiều lần hẹn hò thì Thảo cũng chỉ cho bạn trai nắm tay rồi ôm hôn ở mức trong sáng.

Tin chắc bạn gái còn cái ngàn vàng nên mới thế nên Đăng hí hửng lắm. Xác định chuyện cưới xin nên Đăng đưa Thảo về ra mắt bố mẹ, may mắn là Thảo được mẹ chồng tương lai vô cùng quý mến. Vậy nhưng trước khi cho cưới thì mẹ Đăng có ý muốn anh đưa Thảo đi xem bói để coi hợp tuổi hay không. Đăng vốn không mê tín nhưng vì mẹ giục mãi nên anh cũng quyết định bàn với Thảo đi xem bói chọn ngày cưới.

Lần theo địa chỉ mà mẹ đưa thì Đăng chở bạn gái đến gặp thầy bói, ngồi trên xe Đăng cứ an ủi Thảo rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt. Bản thân Đăng cũng mong muốn điều đó, thế nhưng khi đến nơi thầy bói vừa nhìn Thảo 3 giây thì phán luôn.

- Hai người muốn chọn ngày tốt để kết hôn hả?

- Dạ vâng thưa thầy. Thầy xem giúp con với ạ....trong tháng này thì càng tốt ạ.

- Cô và cậu đây thì hợp tuổi thật đấy...nhưng mà muốn cưới xin nghe hơi khó...

- Thầy nói như vậy là sao ạ? - Đăng lo lắng.

- Là vì bạn gái cậu có âm khí nặng lắm. Hay nói đúng hơn là cô ấy có vong trẻ con theo...đứa bé đó gọi bạn gái cậu là mẹ. Trông nó buồn và oán trách dữ lắm. Tôi sợ hai người có cưới về rồi sẽ sớm ly hôn. Tốt nhất muốn yên ấm thì làm lễ cúng vái rồi gửi đứa bé lên chùa đi.

Đưa bạn gái đi xem bói chọn ngày cưới nhưng bất ngờ nghe thầy phán một câu rùng mình và sự thật phía sau khiến tôi kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe thầy phán như vậy thì Đăng chết đứng, mà Đăng sốc cũng đúng vì lâu nay anh vẫn tin chắc mình yêu được cô gái ngoan hiền. Hóa ra Thảo từng có con với gã đàn ông khác rồi còn độc ác phá thai nữa. Chỉ đến đó thôi là Đăng không tài nào chịu được, ngay khi chở Thảo về phòng thì Đăng lập tức tuyên bố chia tay.

- Anh thật sự không ngờ em là con người độc ác và giả dối như vậy. Em từng phá thai mà còn tỏ vẻ ngoan hiền trước mặt anh ư? Nếu như không đi xem bói thì em định nói lừa anh cả đời này đúng không?

- Nếu anh đã nói vậy thì chúng ta chia tay coi như chưa có hứa hôn gì khác.

Thay vì xin lỗi rồi giải thích thì Thảo có thái độ đó càng khiến cho Đăng hậm hực tuyên bố chia tay luôn. Cứ tưởng đá được cô bạn gái gải dối như Thảo thế là xong, vậy nhưng từ khi đi xem bói về thì đêm nào ngủ Đăng cũng mơ thấy có đứa trẻ gọi mình là bố. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến Đăng mệt mỏi, anh quyết định tìm gặp Thảo để hỏi cho ra lẽ. Vậy nhưng Thảo chỉ nhìn Đăng rồi tỉnh bơ.

- Bây giờ anh mới gặp ác mộng khi có đứa bé tìm đến anh sao? Đứa bé đó chính là con anh đấy.

- Em nói dối...sao nó lại là con anh.

- Đó là sự thật....anh còn nhớ cách đây 8 năm anh từng hãm hiếp một đứa trẻ chứ? Đứa trẻ đó chính là em đấy... Dù rằng lúc đó em có tình cảm với anh là thật nhưng em đã sợ hãi và rồi càng kinh hoàng khi em biết mình có thai. Với đứa trẻ 14 tuổi lúc đó thì anh nghĩ mang bầu thì em còn biết làm sao chứ? Em đã phải phá thai vì sợ mọi người dị nghị...tất cả là do anh...trong khi em sống khổ sở ám ảnh thì anh quên hết mọi thứ sao?

Nghe Thảo nói câu đó thì Đăng mới lạnh sống lưng nhớ lại tội lỗi đó. Ngày đó Đăng cũng chỉ là cậu sinh viên, vì bạn gái bỏ nên anh say rượu rồi lỡ lầm làm hại Thảo. Anh không hề nhớ Thảo từng là cô gái ngày trước hay tìm anh hỏi bài khi tan học. Thật không ngờ sau bao nhiêu năm thì số phận đưa đẩy Đăng lại gặp và yêu Thảo. Trong khi Thảo biết hết mọi thứ thì Đăng không hề hay biết điều gì cả. Có lẽ Thảo hận Đăng lắm...giờ đây Đăng chỉ biết cầu xin Thảo tha thứ rồi cúng bái cho đứa con tội nghiệp của mình để vong hồn được siêu thoát.

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Em đừng trách anh...có trách thì trách em nghèo thôi. Vợ sắp cưới của anh là đại gia, cưới cô ấy về thì anh mới thay đổi số phận được. Nếu em an phận thì để yên anh cưới...nhất định anh sẽ thu sếp cho hai mẹ con em cuộc sống no đủ.

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